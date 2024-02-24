Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2619

Fast235 # :

seni hacklemeye çalıştığım yer var mı? burada sayfalarda

Moderatörler temizlemediyse, bu konudaki mesajlarınızı arayın
mytarmailS # :

deneyin, elbette göstergeleri yaklaşık olarak tahmin edebilirsiniz, ancak zaman içinde kesintiler olan bir tür ayrı mantık gerçek bir sürgülü pencere ile tanımlanamaz , bu bir gerçektir

Sadece o anlarda ticaret yapmayı öğrenen ikinci model. Denemelisin, önceden belli değil
 
Maxim Dmitrievsky # :
Sadece o anlarda ticaret yapmayı öğrenen ikinci model. Denemelisin, önceden belli değil

temiz)

Fast235 # :

temiz)


hadi çarşınızdan sorumlu olalım ve atlamayın

 
mytarmailS # :

o kadar basit değil..

Karlı stratejiler kayan bir pencerede işlem görmezler, bu yüzden onları ML kullanarak taklit etmek imkansızdır, çünkü AMO standardına göre tablosal verilerle çalışırlar ve tablosal veriler esasen kayan bir penceredeki herhangi bir çipin hesaplanmasıdır...


İşte tavandan bir örnek: "Karlı bir strateji" olsun: haftalık en düşük seviyenin kırılmasını bekliyoruz, sonra geri dönüyor ve biraz mum bekliyoruz. yapılandırma - girin ..

Tablo verileriniz varsa, yani bazı son n mumları hesaba katarsanız, MO'da böyle bir kalıbı nasıl bulursunuz, cevap bu bir gerçek değil, burada tartışılacak bir şey yok ..

Elbette bu "Karlı Strateji"nin işe yaraması için işaretler oluşturabilirsiniz ama burada bunun için işaretler oluşturabilmeniz için bu stratejiyi bilmeniz gerekiyor ama biz onu bilmiyoruz..


Bu problemleri çözebilecek sadece iki algoritma var, belki de sadece bir tane.. Ama var.

MO'da "+" var. Tüm hindiler bir alım yaptığında, MO bu durumda satmanın uygun olduğunu hatırlıyor. Saf istatistikler. Ama bir de "-" var. İdeal olarak, kalıbı bilmek her şeyi daha ilginç hale getirir. Kalıbın boyutunu ve kalıbın kendisini tanımak için ayrı bir ağ gereklidir. Bu, MT'nin donanım ve yazılım (bellek) yeteneklerini hemen aşar ve eğitimi zaman maliyetleri açısından pratik hale getirecektir. Ve Market'te üçüncü taraf yazılımların kullanılması kabul edilemez. Bir uzlaşma bulmalıyız. Daha büyük bir zaman çerçevesi ve daha az çubuk alırsanız, resim benzersizliğini kaybeder. Küçük bir TF ve çok sayıda çubuk alırsanız, ana eğilimin ataleti kaybolur. Ulusal Meclis'te hiçbir gösterge kullanmamayı tercih ediyorum - bu tepkiyi yavaşlatıyor ve klişeleştiriyor.

 
Dmytryi Voitukhov # :

MO'da "+" var. Bütün hindiler buy MO verdiğinde, bu durumda satmanın uygun olduğunu hatırlıyor. Saf istatistikler. Ama bir de "-" var. İdeal olarak, kalıbı bilmek her şeyi daha ilginç hale getirir. Kalıbın boyutunu ve kalıbın kendisini tanımak için ayrı bir ağ gereklidir. Bu, MT'nin donanım ve yazılım (bellek) yeteneklerini hemen aşar ve eğitimi zaman maliyetleri açısından pratik hale getirecektir. Ve Market'te üçüncü taraf yazılımların kullanılması kabul edilemez. Bir uzlaşma bulmalıyız. Daha büyük bir zaman çerçevesi ve daha az çubuk alırsanız, resim benzersizliğini kaybeder. Küçük bir TF ve çok sayıda çubuk alırsanız, ana eğilimin ataleti kaybolur. Ulusal Meclis'te hiçbir gösterge kullanmamayı tercih ediyorum - bu tepkiyi yavaşlatıyor ve klişeleştiriyor.

hiç bişeyden mi bahsediyorsun..
Bu konsepti kendim sürdüm .. peki, algılaması zor, bu içsel bir kavram, fazla uyuyor

Geçen gün Prado'nun makalelerini okumam gerekiyor) MO için bir araç istiyorum!

 

hazır

https://github.com/fernandodelacalle/adv-financial-ml-marcos-exercises

My solutions to the exercises of the book. All the code of the src/snippets folder is taken from the book Python 3.6 and libraries of requirements.txt A dokerfile is also provided.
 
Maxim Dmitrievsky # :

Bu konsepti kendim sürdüm .. peki, algılaması zor, bu içsel bir kavram, fazla uyuyor

Geçen gün Prado'nun makalelerini okumam gerekiyor) MO için bir araç istiyorum!

Bence önce market için sürgülü pencere kullanmanın acizliğini anlamalısın, sonra işaretlere ne kadar geniş bakabildiğini ve en azından bir şeyler hesaplamak için bir sunucuya ihtiyacın olduğunu anlamalısın.
mytarmailS # :
Bence önce market için sürgülü pencere kullanmanın acizliğini anlamalısın, sonra işaretlere ne kadar geniş bakabildiğini ve en azından bir şeyler hesaplamak için bir sunucuya ihtiyacın olduğunu anlamalısın.
Sayılacak ne var? 5 dakikada 200 model haşhaş üzerinde eğitiliyor, Intel 9 gibi
Tüm yetersizliklerin farkındayım ama MO için bir araç jeneratörü istiyorum
