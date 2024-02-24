Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2619
seni hacklemeye çalıştığım yer var mı? burada sayfalarda
deneyin, elbette göstergeleri yaklaşık olarak tahmin edebilirsiniz, ancak zaman içinde kesintiler olan bir tür ayrı mantık gerçek bir sürgülü pencere ile tanımlanamaz , bu bir gerçektir
Sadece o anlarda ticaret yapmayı öğrenen ikinci model. Denemelisin, önceden belli değil
temiz)
temiz)
hadi çarşınızdan sorumlu olalım ve atlamayın
o kadar basit değil..
Karlı stratejiler kayan bir pencerede işlem görmezler, bu yüzden onları ML kullanarak taklit etmek imkansızdır, çünkü AMO standardına göre tablosal verilerle çalışırlar ve tablosal veriler esasen kayan bir penceredeki herhangi bir çipin hesaplanmasıdır...
İşte tavandan bir örnek: "Karlı bir strateji" olsun: haftalık en düşük seviyenin kırılmasını bekliyoruz, sonra geri dönüyor ve biraz mum bekliyoruz. yapılandırma - girin ..
Tablo verileriniz varsa, yani bazı son n mumları hesaba katarsanız, MO'da böyle bir kalıbı nasıl bulursunuz, cevap bu bir gerçek değil, burada tartışılacak bir şey yok ..
Elbette bu "Karlı Strateji"nin işe yaraması için işaretler oluşturabilirsiniz ama burada bunun için işaretler oluşturabilmeniz için bu stratejiyi bilmeniz gerekiyor ama biz onu bilmiyoruz..
Bu problemleri çözebilecek sadece iki algoritma var, belki de sadece bir tane.. Ama var.
MO'da "+" var. Tüm hindiler bir alım yaptığında, MO bu durumda satmanın uygun olduğunu hatırlıyor. Saf istatistikler. Ama bir de "-" var. İdeal olarak, kalıbı bilmek her şeyi daha ilginç hale getirir. Kalıbın boyutunu ve kalıbın kendisini tanımak için ayrı bir ağ gereklidir. Bu, MT'nin donanım ve yazılım (bellek) yeteneklerini hemen aşar ve eğitimi zaman maliyetleri açısından pratik hale getirecektir. Ve Market'te üçüncü taraf yazılımların kullanılması kabul edilemez. Bir uzlaşma bulmalıyız. Daha büyük bir zaman çerçevesi ve daha az çubuk alırsanız, resim benzersizliğini kaybeder. Küçük bir TF ve çok sayıda çubuk alırsanız, ana eğilimin ataleti kaybolur. Ulusal Meclis'te hiçbir gösterge kullanmamayı tercih ediyorum - bu tepkiyi yavaşlatıyor ve klişeleştiriyor.
Bu konsepti kendim sürdüm .. peki, algılaması zor, bu içsel bir kavram, fazla uyuyor
Geçen gün Prado'nun makalelerini okumam gerekiyor) MO için bir araç istiyorum!
hazır
https://github.com/fernandodelacalle/adv-financial-ml-marcos-exercises
Bence önce market için sürgülü pencere kullanmanın acizliğini anlamalısın, sonra işaretlere ne kadar geniş bakabildiğini ve en azından bir şeyler hesaplamak için bir sunucuya ihtiyacın olduğunu anlamalısın.