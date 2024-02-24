Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2616

Rorschach # :
Beyler aptal olmayın. Bir örnek alın. Prado'ya dayalı kurslar oluşturun veya beğenin. Bir zamanlar dijital filtreler, MESA, FATL, SATL sıcak bir konuydu, şimdi ızgaralardaki hype'ı yakalayabilirsiniz, asıl şey onları güzelce dekore etmektir.
Bu konuda kursları olan ustalar zaten var, hatta kendilerine bir hedge fonu bile dediler. bu arada ruslar
 
Bilinen bir konu: Kendiniz nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, başkalarına öğretin.
 
elibrarius # :
+++

Ana şey daha fazla duygu ve gizem .. peki, bilime yakın ve bir tutam makine öğrenimi varsa, o zaman tüm forum sizin için dua edecektir .. Ve fikirlerin pratikte sızdırılmış olmasına aldırmayın ... Ahahaha ah bu harika dünya


“Kalabalık, otoritelere göre efsaneye ve akla göre yaşayan bir insan topluluğudur.”
 

Bu küçük iç tabanı dürtmek zor değilse CV'de ilginç bir soru sordum.


konuyu tanıtmak için, aksi takdirde yeterli görüş yok

Kalıpları, dalga sayma gibi ekstremum kümelerine ve göreli mesafelere çevirin
Hesap makinesi, bir döngü içinde, çizelgenin bir parçası üzerinden geçecek ve farklı ölçeklerde (set) uç noktaları ölçecektir.
 
ekstremumlara çevirirsek çok fazla bilgi kaybederiz, örnekte yaptığım gibi enterpolasyon yoluyla mümkündür, ancak daha iyi bir yol olduğuna inanmak istiyorum ..

Ok vur!! )

Orada ve telefondan kayıtlı değilim, daha sonra akşam
 
Çok boşuna, sadece bir şey sorabileceğiniz bir bilgi uçurumu ve akıllı insanlar var ve oradaki cevap gerçek ve uygulanabilir olacak ve “çok fazla fiş var ya da nasıl olduğunu biliyorum, ama bu büyük bir sır” değil. iyi sen anladın..
Google'ın sık sık oradaki konulara bağlantılar verdiğini biliyorum, ancak kendim bir şey yazmadım
 
Sık sık yazmam, daha sık okurum.
Bir site arayışında sadece ilgimi çeken bir konu soruyorum ve insanların sorularını ve cevaplarını okuyorum ve sadece bu site değil, aynı zamanda tamamen kuantum


Örneğin, quant.stackexchange sitesine gittim

arama sinir ağına girdi

ve insanların ticaretle ilgili sinir ağları hakkında hangi soruları sorduklarını okuyun, ayrıca akıllı cevapları da okuyun..


Aptal gevezelik yok, her şey açık ve nokta, uygunsuz yazılar için eksi, ideal! bu dalın hayalini kurduğu şey!

