Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2626
Evet, işe yarayıp yaramadığını bana göster, o zaman yönteme göre sonuçlarımı atacağım, bitirmek için zaman yoktu
Kayar Pencerede Özelliklerin Önemi (Göstergeler ve Fiyatlar)
Bir noktada, bir işaret %10, başka bir an %0,05 önemli olabilir, hayatın gerçeği bu)
Çapraz doğrulama için burada boğulan, bir şeye karar verdiğini düşünerek, kızarmanın zamanı geldi, zamanı geldi..
Fisher's Iris'in 4 belirtisi böyle görünüyor
Peki ya da sürgülü pencereyi arttırırsanız
Süsenlerin (ve benzeri bulmacaların) sabit bir desene sahip olduğu zaten açıktır. Ve her şeyin tırnak içinde "yüzdüğünü" - onlarla deneyen herkes zaten öğrendi.
Grafiğin her noktasında özelliklerin öneminin nasıl farklı olduğunu merak ediyorum? Ayrıca tüm eğitim hatlarında oluşturulan modelin tamamı için anında belirlenir. Yoksa orada 5000 model var mı?
Ve genel olarak, grafiklerinizi, üzerlerinde ne olduğunu ve nasıl oluşturulduklarını açıklayın.
Özelliklerin bilgi içeriğini bulmanın birçok yolu vardır, bazıları için modeli eğitmek gerekli değildir. fselector kullandım. https://www.r-bloggers.com/2016/06/venn-diagram-comparison-of-boruta-fselectorrcpp-and-glmnet-algorithms/
Pencerede online eğitim yaptım, zamana göre filtrelemeden her zaman alırsanız, performans zayıftır. Filtreleme ile yapmayı düşünmedim. Entropi hakkındaki makalemde bunun gibi bir bot örneği
Bu ne?
Eh, her türlü değişikliğin tekrarlayan ağları, bir tane vardıhemen modelin içinden ve doğal olarak nerede davrandığına bakın bir model var :)
hemen modelin içinden ve doğal olarak nerede davrandığına bakın bir model var :)
Oldukça basitse: eğitin, testi kontrol edin, döküldüğü ve çalıştığı dönemleri vurgulayın, sonuçlar çıkarın / filtrelemeye çalışın, bir model belirleyin
Evet, Princepe'de bu şekilde yapabilirsiniz, daha da iyi, bu sıralamada otomatik olarak yapabilirsiniz.
ya da lila olmamak için))
Bana gelince, karmaşık modeller yapmak gerekli değil, olağan kural yeterlidir, aksi takdirde bulunan bir kalıp olarak adlandırılamaz, nedenini daha önce açıkladım ..
her zaman daha iyisini ister
Özelliklerin bilgi içeriğini bulmanın birçok yolu vardır, bazıları için modeli eğitmek gerekli değildir. fselector kullandım. https://www.r-bloggers.com/2016/06/venn-diagram-comparison-of-boruta-fselectorrcpp-and-glmnet-algorithms/
Hızlı yöntemler standarda uymuyor. Ve eşleşmiyorlar. fselector bence daha da hızlı ve hiçbir şeyle eşleşmeyecek.