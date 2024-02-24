Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2613
Anlaşılması kolay olduğu için, her şey Timoşenko'nun ruhunda gaz şemalarına geldi. Ve her şey sizinle (pratik uygulayıcılar). Piyasa hakkındaki süper münhasır bilginiz hakkında konuşmak istiyorsunuz ve sonuç ya bariz bayağılık ya da "doların kaçınılmaz çöküşü" mezhebinin hükümlerinin ruhuna uygun bir şey ya da "uzmanların" hikayeleri. "piyasanın dalga yasaları".
Mantık şu ki, herkesin bildiği gerçeklere göre, yakalanabilecek daha sabit bir fiyat davranışı var. Ve azınlık onu yakalarken, bir kâr umudu vardır.) Ve bu yüzden, elbette, basmakalıp ve spekülasyonlara veya uydurma deneylere dayanıyor. Ama pek çok insan böyle yaşıyor.
Biraz özeleştiri ve özeleştiriden kimseye zarar gelmez. Aksi takdirde, stop loss olmaması nedeniyle er ya da geç her şey marj çağrıları şeklinde "siyah kuğulara" dönüşecektir. Ve bu sadece ticaretle ilgili değil.
tartışmayın ;)
Tüm anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak ve bilgisayarı sürekli açık tutmamak için bugün sistemimin davranışını önceden hesapladım.
ve özellikle dün terminali kapattım
ne oldu....
USDCHF alış 0.9196'da açılmalıydı
bakmak:
ne mevsimsellik veya MO, neden bahsediyorsun ???
kotir nereye ve neden acele ettiğini önceden biliyor
ahahah
;)
Bu tür davranışlar kesinlikle riskli olarak adlandırılamaz)))) Ancak bu alan ve deneyin saflığı ve ayrıntıların anlaşılması, sadece çevrenin bu özelliği görünür olduğu için çok uzaktır)
Alexey, hesabın webgopnik tarafından mı ele geçirildi?) Saçma sapan konuşuyorsun.
Eh, bu küçük şakada bile:
1) Ad rem argümantasyon denemesi yok - yalnızca ad hominem denemesi
2) Bahsettiğiniz yoldaş, çoğu silinmiş olan birçok harika şubenin öncelikle TS'si olarak biliniyor gibi görünüyor. Son derece özel sorular için sadece üç şubem ve forum katılımcıları arasında sele karşı oldukça olumlu bir tutum sergileyen bir anketim var (buna göre, bu anketten sonra çoğunluk görüşüne katıldım)
Bu nedenle, her zamanki gibi, asıl bağlanma arzusu dışında herhangi bir sebep veya gerekçe olmaksızın sadece bir bağlanma girişimiydi.
tartışmayın ;)
Evet, seviyeler var, sadece zayıf fikirliler bunu anlamaz
sadece var olmazlar, yapılabilirler....ve diğer her şey de
Eh, bu küçük şakada bile:
1) Ad rem argümantasyon denemesi yok - yalnızca ad hominem denemesi
1 Nisan'ın sizde böyle bir etkisi var mı?)
Üzgünüm, tamamen unutmuşum.) Profesyonel tatiliniz için tebrikler!)