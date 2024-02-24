Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2613

Yeni yorum
 
Aleksey Nikolayev # :

Anlaşılması kolay olduğu için, her şey Timoşenko'nun ruhunda gaz şemalarına geldi. Ve her şey sizinle (pratik uygulayıcılar). Piyasa hakkındaki süper münhasır bilginiz hakkında konuşmak istiyorsunuz ve sonuç ya bariz bayağılık ya da "doların kaçınılmaz çöküşü" mezhebinin hükümlerinin ruhuna uygun bir şey ya da "uzmanların" hikayeleri. "piyasanın dalga yasaları".

Mantık şu ki, herkesin bildiği gerçeklere göre, yakalanabilecek daha sabit bir fiyat davranışı var. Ve azınlık onu yakalarken, bir kâr umudu vardır.) Ve bu yüzden, elbette, basmakalıp ve spekülasyonlara veya uydurma deneylere dayanıyor. Ama pek çok insan böyle yaşıyor.

 
Valeriy Yastremskiy # :

Mantık şu ki, herkesin bildiği gerçeklere göre, yakalanabilecek daha sabit bir fiyat davranışı var. Ve azınlık onu yakalarken, bir kâr umudu vardır.) Ve bu yüzden, elbette, basmakalıp ve spekülasyonlara veya uydurma deneylere dayanıyor. Ama birçok insan böyle yaşıyor.

Biraz özeleştiri ve özeleştiriden kimseye zarar gelmez. Aksi takdirde, stop loss olmaması nedeniyle er ya da geç her şey marj çağrıları şeklinde "siyah kuğulara" dönüşecektir. Ve bu sadece ticaretle ilgili değil.

 
Aleksey Nikolayev # :

Anlaşılması kolay olduğu için, her şey Timoşenko'nun ruhunda gaz şemalarına geldi. Ve her şey sizinle (pratik uygulayıcılar). Piyasa hakkındaki süper münhasır bilginiz hakkında konuşmak istiyorsunuz ve sonuç ya bariz bayağılık ya da "doların kaçınılmaz çöküşü" mezhebinin hükümlerinin ruhuna uygun bir şey ya da "uzmanların" hikayeleri. "piyasanın dalga yasaları".

Alexey, hesabın webgopnik tarafından mı ele geçirildi?) Saçma sapan konuşuyorsun.
Neden "özel"? Bu bilgi açık kaynaklardan alınır ve dar çevrelerde yaygın olarak kullanılır.
 

tartışmayın ;)

----

Tüm anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak ve bilgisayarı sürekli açık tutmamak için bugün sistemimin davranışını önceden hesapladım.

ve özellikle dün terminali kapattım

ne oldu....

USDCHF alış 0.9196'da açılmalıydı

bakmak:


ne mevsimsellik veya MO, neden bahsediyorsun ???

kotir nereye ve neden acele ettiğini önceden biliyor

ahahah

;)

 
Aleksey Nikolayev # :

Biraz özeleştiri ve özeleştiriden kimseye zarar gelmez. Aksi takdirde, stop loss olmaması nedeniyle er ya da geç her şey marj çağrıları şeklinde "siyah kuğulara" dönüşecektir. Ve bu sadece ticaretle ilgili değil.

Bu tür davranışlar kesinlikle riskli olarak adlandırılamaz)))) Ancak bu alan ve deneyin saflığı ve ayrıntıların anlaşılması, sadece çevrenin bu özelliği görünür olduğu için çok uzaktır)

 
secret # :
Alexey, hesabın webgopnik tarafından mı ele geçirildi?) Saçma sapan konuşuyorsun.

Eh, bu küçük şakada bile:

1) Ad rem argümantasyon denemesi yok - yalnızca ad hominem denemesi

2) Bahsettiğiniz yoldaş, çoğu silinmiş olan birçok harika şubenin öncelikle TS'si olarak biliniyor gibi görünüyor. Son derece özel sorular için sadece üç şubem ve forum katılımcıları arasında sele karşı oldukça olumlu bir tutum sergileyen bir anketim var (buna göre, bu anketten sonra çoğunluk görüşüne katıldım)

Bu nedenle, her zamanki gibi, asıl bağlanma arzusu dışında herhangi bir sebep veya gerekçe olmaksızın sadece bir bağlanma girişimiydi.

 
Renat Akhtyamov # :

tartışmayın ;)

----

Tüm anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak ve bilgisayarı sürekli açık tutmamak için bugün sistemimin davranışını önceden hesapladım.

ve özellikle dün terminali kapattım

ne oldu....

USDCHF alış 0.9196'da açılmalıydı

bakmak:


ne mevsimsellik veya MO, neden bahsediyorsun ???

kotir nereye ve neden acele ettiğini önceden biliyor

ahahah

;)

Evet, seviyeler var, sadece zayıf fikirliler bunu anlamaz
 
mytarmailS # :
Evet, seviyeler var, sadece zayıf fikirliler bunu anlamaz

sadece var olmazlar, yapılabilirler....

ve diğer her şey de
 
Aleksey Nikolayev # :

Eh, bu küçük şakada bile:

1) Ad rem argümantasyon denemesi yok - yalnızca ad hominem denemesi

2) Bahsettiğiniz yoldaş, çoğu silinmiş olan birçok harika şubenin öncelikle TS'si olarak biliniyor gibi görünüyor. Son derece özel sorular için sadece üç şubem ve forum katılımcıları arasında sele karşı oldukça olumlu bir tutum sergileyen bir anketim var (buna göre, bu anketten sonra çoğunluk görüşüne katıldım)

Bu nedenle, her zamanki gibi, asıl bağlanma arzusu dışında herhangi bir sebep veya gerekçe olmaksızın sadece bir bağlanma girişimiydi.

1 Nisan'ın sizde böyle bir etkisi var mı?)
 
secret # :
1 Nisan'ın sizde böyle bir etkisi var mı?)

Üzgünüm, tamamen unutmuşum.) Profesyonel tatiliniz için tebrikler!)

1...260626072608260926102611261226132614261526162617261826192620...3399
Yeni yorum