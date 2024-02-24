Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2605
Söylentiye göre tefle dans etmek artık moda değil
Haklı olsan bile, bu bir öncül problemi, inşaat problemi değil. Ama bence stratejilerinizde bazı yakalamalar var. Örneğin, mevduat faizini çok fazla aşmayan kâr veya oynaklığı çok yüksek. Aksi takdirde, bu tür birçok stratejiyi bulmayı ve daha büyük bir portföyde toplamayı umabilir.
Üç basamaklı yüzde kar, oynaklık minimumdur. Ancak ölçeklenmez ve portföy ancak enstrüman (piyasa) sayısı artırılarak toplanabilir. Strateji benim değil.
Orada yazılan her şeye kesinlikle inanıyorum. Sadece son iki yıldır sonuç alamadığım için üzgünüm)
Yazar, dar çevrelerde yaygın olarak bilinir. "20XX için sonuç çıkar mı?" sorusuna genellikle yazmanın bir anlamı olmadığı cevabını veriyor, çünkü. her yıl sonuç aynı. Kaynaktaki son giriş 29/03/2021 tarihlidir.
birleştirilmiş....
1) Tarihte kurulan kalıbın gelecekte mutlaka işe yarayacağını kanıtlamanın hiçbir yolu olmadığını ve olamayacağını düşünüyorum.
2) Geçmişten gelen verilere göre gelecek için determinizm (rastgele olmama) kalıplarını kuran bir yöntemin varlığı, (1) numaralı paragraf için bir olumsuzluk olacaktır.
Yalnızca, tarihteki kalıpların tek biçimliliğini tesis edebilen çapraz doğrulamaya sahibiz. Modeli sadece enterpolasyon yapabiliriz, tahmin edemeyiz. İyi enterpolasyonlu bir modelin iyi ekstrapolasyonlu olacağı konusunda sadece çok zayıf bir VARSAYIM var. Bu, tümdengelimli bir akıl yürütme değil, yalnızca tümevarımsal bir akıl yürütmedir - analoji yoluyla akıl yürütmenin bir çeşididir.
sistem yazılıysa ve felsefileştirilmemişse kalıplar görünecektir
bir kez daha öneriyorum
kaybetmemek, kazanmak değil zihniyetiyle bir sistem yazın
---
asılsız olmamak için, sistemin belirli eylemlerine kotirin tepkilerini anlayacaksınız / keşfedeceksiniz / göreceksiniz
genellikle bu:
- GEP
- siyah Kuğu
- akım
- düz
- saç tokaları ve uzun kuyruklar
tüm bunlar, teorisyenler tarafından genel olarak kabul edilen nedenlerle hiçbir şekilde bağlantılı olmayan düzenliliklerdir.Burada bir ticaret sistemi kurmak için bilmek gerekli ve yeterli olan teori
Beni yanlış anlamayın - bu belirli kişinin ne yazdığını veya onlara tavsiyenizi sorguladığımdan değil. Sadece bu forum, diğerleri gibi, "BÖYLE cihazlarımız var ama size onlardan bahsetmeyeceğiz!" şeklinde benzer ifadelerle dolu. İşte yukarıda iyi bir örnek) Bir davaya inanıyorsak, diğer benzer davalara inanmayı reddetmek için hangi gerekçeler olabilir? Ama bu çok sallantılı zeminde anlamlı bir şey inşa etmek kesinlikle imkansız. Bu nedenle, daha zayıf da olsa anlamlı ve en azından bir şekilde doğrulanabilir ifadelere dayanmayı tercih ediyorum.
Orada yazılan her şeye kesinlikle inanıyorum. Sadece son iki yıldır sonuç alamadığım için üzgünüm)
Ahahaha 5 sn ±
Birleştirmeye çalışıyorum ama şu ana kadar teoride gözle görülür bir önyargı var.
Şöyle bir soru var:
2 model kullanılmaktadır. Biri alıp satmayı, diğeri ticaret yapmayı ya da yapmamayı öngörüyor.
Önce birincisi eğitilir, sonra nerede kötü tahmin yaptığına bakarız, bu örnekleri “ticaret yapmıyor” olarak işaretliyoruz, gerisi “ticaret” olarak iyi, ikinci modeli bunun için eğitiyoruz.
İlk model sadece eğitim sitesinde değil, ekinde de test edilir ve ikincisi her iki sitede de eğitilir.
Her iki modeli de aynı veri kümesinde yeniden eğiterek bunu birkaç kez tekrarlıyoruz. Sonuçlar, numuneler üzerinde kademeli olarak iyileşir. Ancak her zaman kontrol örneğinde değil.
Buna paralel olarak, tüm geçişlerde bir kötü ticaret günlüğü kümülatif tutulur, ikinci modeli eğitmek için "ticaret yapma" için tüm "kötü" ticaretler toplanır ve daha fazla kopya gibi bazı ilkelere göre filtrelenir. tüm paslar için kötü takaslar, onları "takas yapma" olarak işaretleme şansı artar
Örneğin, tüm eğitim yinelemeleri için her tarih için, bu sayı eşiği (ortalama, ortalama) aştığında belirli sayıda kötü işlem birikmiştir, bu işlemler "işlem yapmıyor" olarak etiketlenir. Geri kalanlar atlanır, aksi takdirde çok sayıda eğitim yinelemesi varsa tüm işlemleri hariç tutmak mümkün olacaktır.
katsayı, çıkıştaki işlem sayısını ayarlamanıza izin verir, ne kadar düşükse, o kadar fazla işlem filtrelenir
... bu noktada zaten yazmaktan bıktım ...
Böyle bir model kombinasyonu, yeni bir bağımsız sitede sonuçlarını iyileştirecek şekilde nasıl geliştirilebilir?
Bunun neden işe yarayabileceğine dair herhangi bir felsefe var mı? Modellerin her yeniden eğitim turunda doğal olarak birbirlerini iyileştirmeleri (hatalar düşer) dışında, ancak uyumdan nasıl kurtulur?
İllüstrasyon. Grafik 3 bölüme ayrılmıştır. İkincisinde, ilk model eğitilir, sondan bir önceki ve sonuncusu, ikincisi, ilk üçüncüsü inceleme örneğidir. Doğal olarak, son bölüm en iyisi ve ilk üçüncü bölüm en kötüsü olacak.
Kötü ticaret günlüğü kullanılarak her iki modeli yeniden eğitmek için 15 yineleme vardı.