Özel örnek:
Rastgelelik/düzenlilik sorunu, tüm algoritma için ve algoritmadaki ML için temel taşıdır.
Bir sürü hile ve püf noktası.
En basit şey, sonucu nasıl elde ettiğinizi görmektir. En iyi sonucu alırsanız... kümeden en iyi sonucu seçmek - elbette, uydurma olasılığı çok yüksektir (özellikle de geri kalan sonuçların çoğu hiçbir şey değilse). Test sonuçları. Onları nasıl aldın? - Tabii ki, trende en iyilerin ilk %5'ini aldıysanız, hepsini testte yenin, testte en iyiyi seçtiyseniz - elbette, uyma olasılığı hala küçük değil (özellikle ortalama sonuç ise) geri kalanı çok iyi değil). Bu "nasıl yapılmaz", eminim ki, aşırı uyum sağlama olasılığını çok iyi bir şekilde kesecektir. Bu nedenle başkasının robotunu/modelini eşitlikle değerlendirmenin nasıl mümkün olduğunu hiç anlamıyorum - hiçbir şekilde.
Ayrıca, dediği gibi, her türlü hile ve cips.
Bunların hepsi bariz şeyler, yağ yağdır.. Spesifik teknikler ilginç
==============================
Örneğin, bir seçenek olarak, TS, kurallar, AMO, vb.'nin optimizasyon yüzeyinin (OP) analizi ...
Burada, örneğin, OP TS, "kurtarma faktörü" hedefindeki iki arabanın kesişimidir.
Doğal olarak bu araç çalışmıyor, hiç olmadı ve olmayacak.
=======================================
Ve işte şu ana kadar çok istikrarlı bir kar elde eden çalışan bir aracın OP'si (Valery farkında :))
Bu yüzden farkı hissedin.
Bu yüzden etkileyici bir fikrim var, OP TS'yi görürseniz, nasıl olduğunu ve yeni veriler üzerinde çalışıp çalışmayacağını söyleyebilirsiniz.
Ancak OP'yi hesaplamak uzun ve zordur, belki bir şekilde hesaplama açısından daha zarif ve daha az zahmetli bir şekilde dolaşabilirsiniz. kaynaklar.
Algo tüccarlarının bunu nasıl yaptığına dair bir fikrim var. Veri bilimcilerin bunu nasıl yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok. Ve tam olarak nasıl yaptığımı biliyorum))).
Optimizasyon yüzeyi, anladığım kadarıyla, (bu durumda) 2 eksenin parametre eksenleri (modeller, stratejiler) olduğu 3 boyutlu bir uzaydır, biri hedef metriktir. Evet, elbette, geçebilirsiniz. Birkaç yolum var ve gerekirse başka bir şey bulabilirsin. Doğru, şimdi diğer taraftayım. Ve tabii ki " Bunların hepsi apaçık şeyler, tereyağ.") ile gelen bir kişiyle faydalı bilgileri paylaşma arzusu yoktur.
Nedensel bir ilişkinin izini sürmek her zaman mümkün değildir.
O zaman sadece nedenlerle ilgili varsayımlar, kalıpların varlığı olabilir. Nedenler birincil, davranış ikincildir. TA'da, bazen nedenlerin önceliğini unuturlar ve davranışların rastgele tekrarları, kendileri olmayan kalıplar için alınır.
Dinle, eğer soruya cevabın ise: Bir sürü hile ve püf noktası. Ve ayrıca, dediği gibi, her türlü hile ve cips.
Kesinlikle "tereyağı" olmayan bu derin bilgi için teşekkür ederiz.
Spesifikasyonu cevaplamaya çalışın. SA veya CV gibi sitelerden ne kadar artı alacağınızı merak ediyorum...
Peki, çok acıyorsa, her zaman ağlayabilirsin))
Beğendiğine sevindim.)
Katılıyorum, zor soru.
Bu nedenle, cevabın bir sayı olması için matematiğe gitmek gerekir, "her türlü çip ve püf noktası" değil.
1) Tarihte kurulan kalıbın gelecekte mutlaka işe yarayacağını kanıtlamanın hiçbir yolu olmadığını ve olamayacağını düşünüyorum.
2) Geçmişten gelen verilere göre geleceğe yönelik bir kalıbın determinizmini (rastgele olmama durumunu) kuran bir yöntemin varlığı, paragraf (1) için bir olumsuzlama olacaktır.
Yalnızca, tarihteki kalıpların tek biçimliliğini tesis edebilen çapraz doğrulamaya sahibiz. Modeli yalnızca enterpolasyon yapabiliriz, tahmin edemeyiz. İyi enterpolasyonlu bir modelin iyi ekstrapolasyonlu olacağı konusunda sadece çok zayıf bir VARSAYIM var. Bu, tümdengelimli bir akıl yürütme değil, yalnızca endüktif bir akıl yürütmedir - analoji yoluyla akıl yürütmenin bir çeşididir.
