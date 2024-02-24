Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2608
Farklı formüle edilebilir. MO kullanarak kesinlikle istikrar elde edemezsiniz. Çünkü piyasa süreçlerini işletmek için bilinmesi gerekir.
Sürekli pratik uygulama pratiği yapmanın gerekli olduğuna dair değerli fikrinizin zaten farkındayım. Ama aniden anlamlı ve anlamlı bir şey eklemek istersen, geri durma.
İlkbahar ve sonbaharda bu algoritmanın karlılığının ve sermaye yoğunluğunun önemli ölçüde arttığını söylüyorlar)
Ama aniden anlamlı ve anlamlı bir şey eklemek istersen, geri durma.
Dürüst olmak gerekirse, şema bir bütün olarak çok karmaşık görünüyor ve dışarıdan birinin anlamlı bir şey söylemesi pek mümkün değil.
1) Her bir sonraki model, öncekilerin hatasını iyileştirmeye çalıştığında, artırma ile belirli bir ilişki vardır.
2) Tüm durumlar için tek bir karmaşık model elde etmeye çalışmadığımız, ancak ticaret / ticaret yapmama ilkesine göre çalışan birkaç basit model oluşturduğumuz yaklaşımı tercih ediyorum. İki yapabilirsiniz: "satın al" ve "sat". Dört yapılabilir: "yukarı hareketten sonra satın al", "aşağı hareketten sonra satın al", "aşağı hareketten sonra sat", "yukarı hareketten sonra sat". Muhtemelen daha fazla seçenek bulabilirsin) Sonra onları bir şekilde birleştirebilirsin - burada da her türlü yaratıcılık için seçenekler mümkündür)
Bu, fiyatın "rastgele" değil, bir dizi trend ve daire olduğunun kanıtı olarak kabul edilebilir mi?
İşte başka bir örnek: şimdi gaz, büyük olasılıkla aracılar aracılığıyla ruble için satılacak.
Ve ruble satışı devam etmezse, kapatmamak anlamlı olabilir mi? mantıklı geliyor)
MO kullanımının beyin atrofisine yol açtığı ifadesi gibi geliyor)
Açıkçası, resim açıklama olmadan biraz net. Bir ısı haritası veya yoğunluk grafiği çizmek daha iyidir.
Planlandığı gibi, bir şey aramalı - ne olduğunu bilmiyoruz, ama hangisi doğal. Bu, otomatik olarak oluşturulan stratejiler konusudur. Şu ana kadar üç olarak değerlendirdim, belki bazı kaymalar olur. Bitmemiş bir konu.
Önce kalıbın bir tanımını veriyorsunuz, sonra kalıp aramak için bir model oluşturuyorsunuz.. Aksi takdirde, bu şekilde çıkıyor - bir şey arıyorum, ne olduğunu bilmiyorum
ticaret yapan bir nöronu var, ikincisi bu kalıbın pozitif olup olmadığını belirler.
burada büyük olasılıkla bilgi biriktirmek, entelektüel bir parça eklemek gerekiyor, olduğu gibi
yani, işlemin açılmasına yol açan grafiğin bölümü ve sonuç, kalıbın kendisi
peki, önerdiğin gibi, hatırlarsan
genel olarak, yaklaşım ilginç