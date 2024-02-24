Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2521

Yeni yorum
 
LenaTrap # :

Bulgularımı tekrar açıklayayım:

Rastgele yürüyüş süreci üzerinden AFK'nin genel bir tahmini için aşağıdakiler gereklidir:

- mümkün olan en büyük örneği alın (benim durumumda 100.000 bin)

- normalleştirilmiş verileri kullanın

Sonuç: Pearson katsayısı sıfıra eşittir, diğer her şey numuneye dayalı sürecin değerlendirilmesinde bir hatadır.

Yani, rastgele yürüyüş sürecinin herhangi bir otokorelasyonu yoktur.

0'a eşittir. ( 0.0010599888334729966 ), burada 0 gerçek otokorelasyon ve 0.00105 hatadır.

Değil! Herhangi bir numune almanıza gerek yoktur. Bir tanım alıp ona göre hesaplamak gerekir.

 
Alexey Nikolaev # :

Değil! Herhangi bir numune almanıza gerek yoktur. Tanımı alıp ona göre hesap yapmalıyız.

Pekala, o zaman hiçbir şey saymanıza gerek yok, çünkü rastgele bir yürüyüş prensipte herhangi bir otokorelasyona sahip olamaz, çünkü ben kendim kendi ellerimle rastgele bir sayı dizisi yarattım, bunun üretimi hiçbir şekilde bağlantılı değildi. herbiri. Ayarlamadığım bir bağlantıyı nereden alabilirim? Bununla birlikte, elde edilen sayı dizisini test etmek ve bundan emin olmak ve aynı zamanda değerlendirme yöntemlerinizi ve bunların etkinliğini kontrol etmek faydalı olur mu?

Ama evet, sadece farklı düşüncelerimiz var, siz akademik bir matematikçi gibi düşünüyorsunuz ve ben bilgisayar simülasyonu kullanıyorum, bunlar problem çözmede farklı yaklaşımlar.

 
Alexey Nikolaev # :

ACF'yi seçici değerlendirmesiyle değiştirmeye çalışıyorsunuz. Mevcut uygulamaya (örnek) göre yaklaşık olarak nasıl hesaplanacağıyla değil, ACF'nin tanımıyla başlayın.

Misal. Xi beyaz gürültü olsun. O halde ACF = COV(Xj,Xk)/sqrt( COV(Xj,Xj) * COV(Xk,Xk) ) iki j ve k indeksinin bir fonksiyonudur; j==k ise bire eşittir ve j! =k.
j ve k geçici endeksler mi? Ve bunu SB formülünde nasıl değiştirebilirim?)
 
Valeriy Yastremskiy
j ve k geçici endeksler mi?

Evet.

Valeriy Yastremskiy
Ve bunu SB formülünde nasıl değiştirebilirim?)

COV(Yj,Yk) hesaplamanız gerekir, burada Yn=X1+X2+..+Xn, burada Xi beyaz gürültüdür. Ardından, beyaz gürültü için yukarıdaki gibi , ACF = COV(Yj,Yk)/sqrt( değerini hesaplayın.   KOY(Yj,Yj) *   KOV(Yk,Yk) ).

 
Alexey Nikolaev # :

Evet.

COV(Yj,Yk) hesaplamanız gerekir, burada Yn=X1+X2+..+Xn, burada Xi beyaz gürültüdür. Ardından, beyaz gürültü için yukarıdaki gibi , ACF = COV(Yj,Yk)/sqrt( değerini hesaplayın.   KOV(Yj,Yj) *   COV(Yk,Yk) ).

Doğru anlarsam, X1'den Xj'ye ve X1'den Xk'ye toplamları ikame edilir, eğer azaltmak mümkünse, Xj'den Xk'ye toplam formülde kalacaktır.
 
Valeriy Yastremskiy
Eğer doğru anladıysam, X1'den Xj'ye ve X1'den Xk'ye toplamlar ikame edilir.

Evet.

Valeriy Yastremskiy
Xj'den Xk'ye kadar olan toplam formülde kalacaktır.

Numara. j<k olsun, sonra COV(Yj,Yk)= COV(Yj,Yj+X(j+1)+..+Xk)= COV(Yj,Yj)+ COV(Yj, X(j+1)+ ..+Xk )=...

 
Alexey Nikolaev # :

Çarpım tablosu da bir formüldür. Bu nedenle, ifadeniz şu şekilde yorumlanmalıdır: size tanıdık gelen formüllere göre alım satım yapmak pratiktir ve tanıdık olmayanlara göre - teorize etmek)

"Piyasada çarpım tablosu değişir" şeklinde yorumlanmalıdır)
 
gizli # :
"Piyasada çarpım tablosu değişir" şeklinde yorumlanmalıdır)

Muhtemelen özel bir masaya dönüşüyor, çok pratik ve çok gizli) Bana Stradivarius davuluyla ilgili bir şakayı hatırlatıyor)

 
gizli # :
"Piyasada çarpım tablosu değişir" şeklinde yorumlanmalıdır)

Neredeyse ilk uzay gemileri bu tür cihazlarla uzaya gönderildi. Bu uzay aleti üzerinde birçok hesaplama yapıldı.)

Bugün gençler bunun ne tür bir çöp olduğunu bile bilmiyorlar) rulo12

 
Alexey Nikolaev # :

Muhtemelen özel bir masaya dönüşüyor, çok pratik ve çok gizli) Bana Stradivarius davuluyla ilgili bir şakayı hatırlatıyor)

Piyasadaki çarpım tablosu durağan değildir)
1...251425152516251725182519252025212522252325242525252625272528...3399
Yeni yorum