Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2454
Bu sadece beş için, bu yeni bir paket, adın kendisi mt 5 R
Evet, anlıyorum, sadece çok amaçlı optimizasyona ihtiyacım vardı
Basit uygunluk fonksiyonum, algoritma açısından minimum olan bir vektördeki bir noktanın indeksini arar.
İdeal olarak algoritma iki indeks üretmelidir, bu iki indeks vektördeki minimum değerlerin indeksleri olacaktır.
Bir vektörde iki minimum veya iki vektörde bir minimum aramanın hiçbir fark olmadığını düşündüm.
Basit kondisyonum bir tür sorunumun modeli değil, algoritmaların en basit ve görsel karşılaştırmasını kendim için yapmak istedim.
Fitness fonksiyonunuz ne yapıyor? kod anlaşılır görünüyor, her şeyi biliyorum ama bir şeyin özünü anlayamıyorum)
Bu sizin örneğiniz ve fitness fonksiyonunuzdur. Vektörlerde ekstremumları aramak için başka birçok yöntem vardır. Sorunu kendiniz için net bir şekilde formüle ediyorsunuz. Sonra karar gelecek.
Ben sadece bu paketlerin sorununuzu çözmediğini gösterdim.
İyi şanlar
Görev , iki tür çok kriterli optimizasyonu hızlı, basit ve net bir şekilde karşılaştırmaktır...
Ekstremi başka şekillerde bulabileceğiniz açıktır, örneğin bir vektör için min () işlevini çağırın, ancak bu konuşma değil
Fonksiyonun ekstremumunu bulmanın (vektörde minimumu bulma) en önemli şey olduğunu düşündüm, dürüst olmak gerekirse, hala birbirimizi bir yerde anlamadığımızı düşünüyorum ..
============
Eh, sıradan genetik en azından sorunsuz
==============================
Çok kriterli optimizasyon için aynı şeyi yapmamızı engelleyen şey, sadece bir nokta değil, birkaç nokta arıyoruz.
Ek olarak, "mco" (genetik) bununla fena değil, ancak "GPareto" (Gausian optim.) teorik olarak en zeki veya başka bir şey gibi görünse de, "merhaba değil" bir şeydir.
En bodur ayarlarda bile genetiğin bir çözüm bulması şaşırtıcı.
nüfus - 10 kişi,
yinelemeler - 10,
veri 1 milyon puan.
Algoritmanın verilerle etkileşim kurmak için yalnızca 100 denemesi (10*10) vardır ve iyi bir çözüm bulur
harika
Muhtemelen ÇOK KRİTERLİ OPTİMİZASYON terimini tam olarak anlamıyorsunuz. Bu aynı anda birkaç kritere göre optimizasyondur. Örneğin: bir sinir ağının çalışmasının sonucu olarak bir denge eğrimiz var. Maksimum bakiye veya minimum düşüş için optimize edebiliriz. Hem denge hem de düşüş açısından aynı anda optimize etmemiz gerekirse, bu çok kriterli optimizasyon olacaktır. Bir kriteriniz var - fonksiyonun minimumu, bu fonksiyonun tüm minimumlarını bulun ve ihtiyacınız olanları seçin.
İyi şanlar
Evet her şeyi anlıyorum birbirimizi anlamıyoruz ama yine de açıklama için teşekkürler ..
Kabul ediyorum. Benim için zevkti.
Modülo alınan sinir ağının ağırlıklarının ortalama değeri, eğitiminin kalitesinin bir göstergesi midir?
aynı veriler üzerinde eğitilmiş iki özdeş nöron olduğunu varsayalım, biri 0.87, diğeri 0.23, hangisi daha iyi eğitilmiş?