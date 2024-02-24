Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2447

elibrarius :

Hangi mantarları yersin?

Çok sayıdaki herhangi bir dürtü, dalga fenomeni yaratacaktır. Modülasyon uygulanabilir.
 
mytarmailS :

işe yaramayacak

daha derine inersen işe yarayabilir

 
Rorschach :

daha derine inersen işe yarayabilir

örneğin
 

Bu girişi değerlendirin. Oldukça gerçekçi noktalar söyleniyor!


 
mytarmailS # :
örneğin

Fourier/dalgacık


benim yöntemim

Diğerlerinden daha iyi "görürsem", bir şey bulabilir miyim?

 
Rorschach # :

Fourier/dalgacık


benim yöntemim

Diğerlerinden daha iyi "görürsem", bir şey bulabilir miyim?

Bu olası değildir, çünkü iyi kazançlar için geleceği veya en azından yüksek bir uygulama payı ile olasılığını görmeniz gerekir. Aksi takdirde, süper bir yumuşatma algoritmanız olsa bile, bundan pek bir anlamı yoktur :-(
 
Rorschach # :

Fourier/dalgacık

benim yöntemim

Diğerlerinden daha iyi "görürsem", bir şey bulabilir miyim?

Hayır.. Spektrumlara "bakmayın", mevcut model, spektral veya diğerinden sonra sonraki fiyat hareketlerinde tekrarlanabilirlik yoktur. TF değişmezliği problemini çözün, aynısını elde etmek için verileri dönüştürebilirler desen, hem dakikalara hem de haftalara bakıldığında, bu arada, sinyal frekansı yanıtı kullanışlı olabilir ...
Oldukça başka yollar var, hepsine birden gidiyorum
 
Hacimlerin küme analizi bu yollardan sadece biridir. M1'de, D1'de aynı veya daha doğrusu kalıplar olduğuna dair veriler var. Bu da bu analizi üstün kılıyor...
 

Kalıpları aramak için önce en azından en temel veri dönüştürme yöntemlerine hakim olmanız gerekir...

Beyin düşünmeden yapar, ancak algoritmanın onu reçete etmesi gerekir.

================

Bir, bir kalıp ve kaç serbestlik derecesi, henüz trendi silmedim, döndürmedim vs...

Şimdi son n değerini AMO'ya göndermenin ve bir mucize beklemenin ne kadar aptal olduğunu anlıyorsunuz ???

Bunu ben de yapsam da, itiraf ediyorum, çünkü bu en kolay yol ve düşünmenize gerek yok ve sonuç tahmin edilebilir ..

[Silindi]  
Michael Marchukajtes # :

Bu girişi değerlendirin. Oldukça gerçekçi noktalar söyleniyor!


yetiştirilmiş. "Pasta Satıcısı" - 19:30'dan itibaren izle - kendisi bundan bahsediyor.

Eh, "etkin piyasa" denilen saçmalık hakkında - ne hakkında olduğunu bilmiyor. Bu engelin ( "etkin piyasa" teorisi) kendi içinde bir razvodilova aracı olduğunu anlamıyor. Bunu anlamakta başarısız oldu.

