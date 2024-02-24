Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2429
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kaynaklara ve literatüre bağlantılar var mı yoksa aramada bunu veriyor ......
Kaynaklara ve literatüre bağlantılar var mı yoksa aramada bunu veriyor ......
Kafanı dövme. Sadece verilen örneklerden biri gibi. Daha iyi ve daha hızlı araçlar var.
Yani o bu...
Kaynaklara ve literatüre bağlantılar var mı yoksa aramada bunu veriyor ......
bu başlıkta
https://www.mql5.com/ru/users/reshetov
Bir kez daha, yavaş düşünenler için Forex'in bununla ne ilgisi var?
Anlamadığınızı anlamanıza sevindim. Alım veya satım sinyalleri veren bir Forex stratejiniz var, AMA tüm stratejiler gibi, bu sinyaller 50/50 çalışır.Sinir ağı, bu sinyalleri sinyalin doğruluğu veya yanlışlığı için sınıflandırmanıza izin verir. Örnek: Baz satın almak için bir sinyal verdi ve NS "HAYIR" dedi, bu yüzden bu satın alma sinyali yanlıştır ve satılmalıdır. Bu kadar net anlatılmış mı?
Şebeke girişine yeterince büyük miktarda veri sağlanmasına rağmen, bunu prensipte yapmak mümkün değilse, çok kısa sürede manuel olarak analiz etmek mümkün değildir.
İşte açıklamasına bir bağlantı. Yalan söylemeyeceğim, zaten ek metrikler çerçevesinde bitirdim ve tüm bunlar, ancak en son sürüm de sağlam
https://sites.google.com/site/libvmr/home
İşte açıklamasına bir bağlantı. Yalan söylemeyeceğim, zaten ek metrikler çerçevesinde bitirdim ve tüm bunlar, ancak en son sürüm de sağlam
https://sites.google.com/site/libvmr/home
ona vurdu:
Anlamadığınızı anlamanıza sevindim. Alım veya satım sinyalleri veren bir Forex stratejiniz var, AMA tüm stratejiler gibi, bu sinyaller 50/50 çalışır.Sinir ağı, bu sinyalleri sinyalin doğruluğu veya yanlışlığı için sınıflandırmanıza izin verir. Örnek: Baz satın almak için bir sinyal verdi ve NS "HAYIR" dedi, bu yüzden bu satın alma sinyali yanlıştır ve satılmalıdır. Bu kadar net anlatılmış mı?
Şebeke girişine yeterince büyük miktarda veri sağlanmasına rağmen, bunu prensipte yapmak mümkün değilse, çok kısa sürede manuel olarak analiz etmek mümkün değildir.
%100 doğru bilgim var, sinir ağına gerek yok
ticaret yapmıyorlar - onlar sadece teorisyenler. çanta taşımamayı hayal edin.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
işlerini gördüğüm gibi - bozuk para attılar ve düşüşü fark etmedikleri halde sadece TP alıyorlar.