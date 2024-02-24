Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2432
Daha açık hale getirmek için Basklar hakkında ekledim
Baskak - temsilci Moğolca Kağan fethedilen topraklarda, koleksiyoncu vergiler ( ön ek [1] ).
Algoritmayı "bilgi tabanı" sürüm 1.0.0'ın ilkelerine göre uyguladı :)
"Klasik" sınıflandırmadan farklılıklar ..
1) Algoritma sınıf etiketleri üzerinde eğitilmemiştir, hiç etiketi yoktur, ancak bir "bellek" (bilgi tabanı) vardır.
2) Prensipte yeniden eğitim olmadığına dair güçlü bir şüphe var ..
3) algoritma zamanda bir sonraki noktayı tahmin etmez (mevcut trendi tahmin etmez), ancak piyasa ters bölgelerini tahmin eder
4) Sınıflandırıcılar ve regresörler kullanılmadı, yalnızca veri küçültme (boyut küçültme) ve kümeleme kullanıldı
Resim, algoritmanın çizdiği destek ve direnç bölgelerini göstermektedir, donuk renk, + - %50 düşük olasılıkla bir pd/sp'dir.
Algoritmanın %75 ve üzeri emin olduğu bölgeler parlak renkle işaretlenmiştir.
Bölgenin çizelgede göründüğü an, çizelgede bir nokta ile veya bölgenin kendisinin başlangıcı ile belirtilir...
Algoritma 2 aydan fazladır yeni veri görmedi, oldukça eski veriler üzerinden karar veriyorlar ama bana göre oldukça yeterli..
İşte bugünün 5 dakikalık euro tablosu
Genel olarak, MT/SP bölgelerini mevcut trendden tahmin etmek çok daha faydalıdır, ancak bu tür tahminlere yaklaşımlar kavramsal olarak daha karmaşıktır.
Planlar, güçlü bir "bilgi tabanı" üzerinde gerçekten güçlü bir robot yapmak, ancak bu zor, uygulamayı düşünüyorum, tahminlere göre, böyle bir robot onlarca gigabayt ağırlığında olabilir, ancak iyi ticaret yapmalı ..
hepsine kadar..
ama iyi ticaret yapmalı..
neden grafiği o kadar çok boyadılar ki yazar olsanız bile hiçbir şey göremiyorsunuz?
en azından ticaret sistemi için giriş/çıkış okları çizin, ideal olarak bu, test cihazı tarafından test edilir
en azından - bir ters TS (satın alma sinyali bir satış sinyali ile biter ve bunun tersi) çalışmayacaktır,
ancak sıradan göstergelerden daha iyi olanı tahmin etmemek daha iyi olsa da, küçük çekimlerin işe yaraması mümkündür, dezavantajlar hakkında hiçbir şey söylemesem daha iyi olur, çünkü asıl şey bu değil mi? ))))
Not: Okları "çevirirseniz", bence hiçbir şey değişmeyecek;)
neden grafiği o kadar çok boyadılar ki yazar olsanız bile hiçbir şey göremiyorsunuz?
10. sayfa için nörondaki akıllara durgunluk veren süzgeçten zaten bahsediyorsunuz
bir şey yap