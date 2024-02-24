Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 229
kelimeden hiçbir taban yok! yukarıdaki tüm kodlar, 100500 yıl önce anlaşmazlıkların olduğu Reshetov'un el sanatlarının değişiklikleridir - NS ya da öylesine, ev yapımı saçmalık.
Bunun bir başka kanıtı da piyasada bu tür Uzman Danışmanların neredeyse tamamen yokluğudur.
yani halka açık yerlerde µl başına NA örneği olmadığını söyleyebilirsiniz.
Apaçık. Bu teknoloji MQL'de mevcut değildir. Ancak, bu yaratılabileceğine inanmamak için bir neden değildir.
Ve "bisikletler" hakkında genellikle "her şey hazır" isteyen tembel insanlardan bahsederler.
birkaç sayfa önce cevaplandınız - bir fikriniz var, 5 dakika içinde kontrol etmeniz gerekiyor (1 gün, haftada). ve bilinmiyor - fikriniz uygulanabilir veya başlangıçta ölü doğdu. Hangi seçeneği seçersiniz - bir öğrencinin 5 dakikada anlayabileceği hazır bir paket mi kullanacaksınız yoksa eksiksiz bir altyapıyı tekrar kendi başınıza mı yazacaksınız? ikinci seçenek ise, o zaman bu sadomazoşizmdir ve normal insanlar sizinle yolda değildir))
Teşekkür ederim, bakış açınız benim için açık. Sadece tüm normal insanlar için tartışmayın.
Allah aşkına) 2 hafta veya daha fazla zamanınızı bir şeyler yapmaya çalışarak geçirirsiniz ya da bitirip kırılmazsınız ya da herhangi bir sonuç elde edemezsiniz. her iki seçenek de eşit derecede olasıdır)) ancak hazır bir çözüm kullanabilir. ama nasıl, kendi kendine yazılan bir scooter her zaman vücuda daha yakındır ve kendi egosunu uzun süredir kurulmuş ve icat edilmiş bir bisikletten yükseltir.
şimdi, size zor bir görev verilseydi - yarın sonuç kâr şeklinde olurdu, kendi başınıza bir şeyler yazma düşünceniz bile olmazdı.
şimdi web siteleri için kendi motorlarını kim yazıyor ve maliyeti ne kadar? şirket olmadıkça kimsenin buna ihtiyacı yok. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki devlet kurumları bile Joomla ve benzeri motorlarda siteler yapıyor ve hiç kimse diğer insanların gelişmelerini kullanmaktan kaçınmıyor ve egolarını öne çıkarmıyor - biz kendi yolumuza gideceğiz.
Herhangi bir profesyonel, zamanına ve herhangi bir kişiye değer verir ve boş zamanlarında ya da örneğin bir bisikletle görüşmesi yoksa, ilgisinden dolayı ev yapımı saçmalık yazacaktır.
Gerçekten MO okuyan herkes.
Lütfen bu bilgi alanını bilmeyen ve bilmek istemeyen kişilerle gereksiz tartışmalara girmeyin. "PionErov" diyenler: "Göster, kanıtla .. Ve sonra çalışmaya başlayabilirim" forumda deniz. Konu hakkında en ufak bir fikirleri olmadığı için eleştirecekler ve yararsızlığını gençlik maksimalizmi ile ispatlayacaklardır. Yetişmemişlerse, insanları bir tür bilginin önemine ve gerekliliğine ikna etmek imkansız ve gereksizdir.
Bu tartışma sadece yararsız değil, aynı zamanda zararlıdır . Bunu yaparak, egolarını besler, eleştirilerinin önemini artırır ve onları daha fazla saçma sapan açıklamalara teşvik edersiniz. Konu dışı aptal gönderileri yasaklayamayız, ancak onları görmezden gelebiliriz ve almalıyız.
İyi şanlar
Birkaç yıl önce, dördüncü forumda, ekonometri ile ilgili hesaplamaların sonuçlarını yayınladığım birkaç şube açtım. Şubelerin açıldığı sırada, "ekonometri" kelimesi için yapılan bir arama sıfır sonuç verdi, ancak konu şüphesiz ilgi uyandırdı. Ayrıca forumda ekonometrik modelleri pratikte uygulayan birkaç kişi olduğu ortaya çıktı.
Daha sonra, donuk bir monotonlukla açık dalların her biri farklı bir yönde gelişmeye başladı: her zaman belirli bir cahiller grubu olduğu ortaya çıktı, dalda olmanın amacı bedava bir şeyler öğrenmeye çalışmak değil, amaç dalı bir sel akışıyla boğmak ve trollemeye dönüşmekti. Ayrıca, bu tür halka karşı savunmak son derece zordur, çünkü ilk başta bir şeyler öğrenmek isteyenlerin altında ezilirler ve öğrenmek isteyenlerle oldukça makul sorular formüle ederler. Sonra bu fikre meydan okumaya başlarlar, sonra ekonometrinin genellikle sahte bilim olduğunu ve her zaman tek bir şeyle bittiğini yazarlar: bu MQL üzerine bir forumdur. Herhangi bir şeyi açıklamak imkansız, çünkü bu sözde fanatik MQL ibadetinin arkasında hayalet gibi büyükannelerle serbest çalışma var.
Sonunda kazanan bu insanlar oldu: Dal fahiş bir şekilde büyüdü ve değerli düşünceler çöp dağlarında boğuldu.
Bu yüzden şube açmayı bıraktım.
Bu ipin başına da aynı kader geldi. Dallarımda bire bir uygulanan boğma şeması burada da uygulanıyor.
Burnakov'un hala bir şube daha açıp üzerinde bazı karakterleri tekrar görme arzusu var mı? .... bakalım.
Bu tür halktan korunma, bana ideal görünen aşağıdaki mekanizma olabilir.
Bugün, herhangi bir forumyanın konu açma hakkı vardır. Buna, konunun yazarına dalını denetleme hakkının eklenmesi arzu edilir. Bu hak eser sahibine ancak başvurusundan sonra verilebilir, yani. mevcut imkanlar devam etmelidir. Ayrıca, moderatörlük hakkı forumun yöneticileri (moderatörleri) tarafından verilmelidir ve belirli bir konuya, yani. bir ileti dizisini yönetme hakkı seçici olmalı ve belirli bir ileti dizisine ve belirli bir yazara uygulanmalı ve arka arkaya herkese değil, tüm konulara uygulanmamalıdır.
Sonuç olarak, dalın yazarı bir tür bilimsel ve teknik toplu makale oluşturabilecektir. Aynı zamanda, dalın yazarı, konuyla neyin alakalı olup neyin olmadığının daha fazla farkında olacaktır. Örneğin rastgele ormanlarda bir şube açıyoruz. Ve şubenin yazarı, tartışma ve gerekçe olmadan kendisi için karar verir: rastgele ormanlara ait olmayan her şeyi temizlemek veya başka herhangi bir modele izin vermek.
Peki, bisikleti mikrolitre cinsinden yeniden yazan bireysel meraklılar neden var?
Bu arada, burada son zamanlarda biri Ulusal Meclis'ten basit bir örnek istedi, nedense kimse Reshetov'un eski zanaatını hatırlamadı. Bu arada, Reshetov'un kendisi, anladığım kadarıyla, şimdi projesini hiç geliştirmiyor.
https://www.mql5.com/ru/code/10289
https://www.mql5.com/ru/code/16727
https://www.mql5.com/ru/code/1104
Çok teşekkür ederim, bu sadece doktorun emrettiği şey! Kısaca ve net! 10 satırda tüm MO! Pantaral memnun, Pantural teşekkürler! Merhaba, kamon!
{
double w1 = x1 - 100 ;
double w2 = x2 - 100 ;
double w3 = x3 - 100 ;
double w4 = x4 - 100 ;
double a1 = iAC ( Symbol (), 0 , 0 );
double a2 = iAC ( Symbol (), 0 , 7 );
double a3 = iAC ( Symbol (), 0 , 14 );
double a4 = iAC ( Symbol (), 0 , 21 );
return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4);
}
https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page2#comment_333746
Ve bundan sonraki soru, bunun gibi bir kod örneği olan var mı, başlangıç seviyesinde Geri Yayılım algoritmasının nasıl uygulandığını veya benzeri, ağın giriş parametrelerini önceden verilen kararlara bağlı olarak ayarladığı yerde?
R değil.