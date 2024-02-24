Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 236

Yeni yorum
 
San Sanych Fomenko :

geri dönüş nedir? ZZ'deki gibi bir bar mı?

evet, bir çubuk.
 
mytarmailS :
evet, bir çubuk.

Ve yukarıda yazdığım gibi alırsanız?

ZZ'yi alıyoruz ve içinde bir parametre ayarladık, örneğin 50 pip. inşa ediyoruz. Gerçek bir grafikte, 50 piplik bir parametre ile 50 piplik ZZ dönüşleri çok nadirdir. Ters çevirmeden önce ve 50 pip sınırına geri döndürmeden sonra, bunu önceki ters çevirme olarak işaretleyin...

70 pip parametreli bir ZZ oluşturursanız ve sınırı 50 pip'e ayarlarsanız, önceki durumda olduğundan daha fazla "ters" olarak işaretlenmiş çubuklar olacaktır.

not.

Bu konu üzerinde işbirliği yaptım. Düzgün bir model oluşturmak mümkün değildi. Ancak bu başarısızlık, fikrin kendisinin yanlış olduğunun kanıtı olarak kabul edilemez - sadece belirli bir durum.

 

RF'ye kümülatif rastgele bir şekilde öğretildi,

bu rastgele şöyle görünür:

inci

fiyattan kim ayırt edecek ???

hedef geri dönüşleri

aşağı doğru dönüş, önceki 10 puandan fazla ve sonraki 20 puandan fazla olan bir noktadır.

Rastgele eğitilmiş modelin çalışmasını gerçek alıntılar üzerinden kontrol ederiz.

aynı model modeli birkaç kez eğitildi (denemeler) ve ticarette birkaç kez test edildi

RTS aracı

fiyat için medyan fiyatı aldım (yüksek + yakalama) / 2

dur ve al aynı - 50 tik

komisyon hesaba katılır, yani aslında alım, duraktan bile daha azdır

duraklamalar düzeltildi, hiçbir şey hareket etmiyor, sadece aptal bir şablon, aptal TS

örnek zamanlar

f

test dvd'leri

İ

tris örneği

c

örnek 4

de

ve saire ve saire....

öğrenme kodu
Dosyalar:
zzz.txt  1 kb
 

mytarmailS :
evet, bir çubuk.

========================================

ZZ'nin tepesinden 1-2 çubuk önce ve sonra 1-2 çubuk. Başka modeller kullanmanız gerekiyor.

Derin NN eğitiminin iki adımı vardır, bilirsiniz.

1. Öğretmen olmadan mümkün olduğunca büyük bir etiketlenmemiş veri seti üzerinde ön eğitim (5-6 bin çubuk alıyorum) ve

2. Yalnızca (1-2) çubukların üst kısımlarına yakın daha küçük bir örnek üzerinde ayarlama.

Sonuç, tüm numuneyi sürdüğünüz zamandan daha iyidir.

İyi şanlar

 
mytarmailS :

RF'ye kümülatif rastgele bir şekilde öğretildi,

öyle görünüyor :

fiyattan kim ayırt edecek ???

hedef geri dönüşleri

aşağı doğru dönüş, önceki 10 puandan fazla ve sonraki 20 puandan fazla olan bir noktadır.

Rastgele eğitilmiş modelin çalışmasını gerçek alıntılarla kontrol ediyoruz.

aynı model modeli birkaç kez eğitildi (denemeler) ve ticarette birkaç kez test edildi

RTS aracı

fiyat için medyan fiyatı aldım (yüksek + yakalama) / 2

dur ve al aynı - 50 tik

komisyon hesaba katılır, yani aslında alım, duraktan bile daha azdır

duraklamalar düzeltildi, hiçbir şey hareket etmiyor, sadece aptal bir şablon, aptal TS

örnek zamanlar

test dvd'leri

tris örneği

örnek 4

ve saire ve saire....

öğrenme kodu
Öyleyse neden gerçek alıntılarda olmasın?
 
Vladimir Perervenko :
Öyleyse neden gerçek alıntılarda olmasın?
şu an fotoğraf çekiyorum
 

şimdi tam olarak aynı model (aynı parametrelere sahip olanlar) gerçek alıntıları nasıl tanıdı ve rastgele değil gerçek alıntılar üzerinde de eğitildi

1

inci

2

f

3

İ

4

de

bir kez daha netleştireyim

İlk durumda, model rastgele bir temelde eğitildi ve gerçek teklifler üzerinde test edildi, resimler gerçek teklifler üzerinde alım satımı gösteriyor.

İkinci durumda, model tamamen gerçek veriler üzerinde ticaret yapmak için hem eğitildi hem de test edildi.

 
Sihirbaz_ :
Neden sormadığınızı hepiniz biliyorsunuz. Sadece istediğin ve eğittiğin şey ve simya yok. Metrik elbette amatör, genellikle kullanmıyorum.

bir sürecim var. buna benzer. Ve bir veya birkaç model yetiştirmek herkesin tercihidir)))) Bu konudaki birçok kişinin bu görevle oldukça iyi başa çıkacağını düşünüyorum...


Ne tür bir model, algılayıcı, orman vb. Ama söylediğin nokta crossentropi tarafından öğretildi.
 
mytarmailS :

şimdi tam olarak aynı model (aynı parametrelere sahip olanlar) gerçek alıntıları nasıl tanıdı ve rastgele değil gerçek alıntılar üzerinde de eğitildi

Kimse yorum bile yapmadı mı?

Şahsen ben deliyim en azından...

 
mytarmailS :

Kimse yorum bile yapmadı mı?

Şahsen ben deliyim en azından...

ne olmuş? görünüşe göre her şey kötü? Al ve tut piyasasını yenmek mümkün değildi.
1...229230231232233234235236237238239240241242243...3399
Yeni yorum