Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1818
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İlginç bir resim var. "Kalıplar" sorusuna, mevcut durum, beklentiler ve "görevin" daha iyi anlaşılması için Yani, eğer bir "sinir ağının" en azından bir şey kazanmaya yardımcı olmasını istiyorsanız, öğrenmiş "gerekir". "tarihte", "durumu anlayabiliyor" ve buradaki cipi tanıyabiliyorum.Nasıl olduğunu bilmiyorum, doğrusu ben de ilginç :))) Belki bunu yapabilen bir program AI olacaktır. "Doğal" bir sinirsel ağ aynı şeyi yapar.
Kalıpları bir bilgi tabanı şeklinde mi saklıyorsunuz yoksa mum kapandıktan sonra her seferinde yeniden mi arıyorsunuz?
İlginç bir resim var. "Kalıplar" sorusuna, mevcut durum, beklentiler ve "görevin" daha iyi anlaşılması için Yani, eğer bir "sinir ağının" en azından bir şey kazanmaya yardımcı olmasını istiyorsanız, öğrenmiş "gerekir". "tarihte", "durumu anlayabiliyor" ve buradaki cipi tanıyabiliyorum.Nasıl olduğunu bilmiyorum, doğrusu ben de ilginç :))) Belki bunu yapabilen bir program AI olacaktır. "Doğal" bir sinirsel ağ aynı şeyi yapar.
Görev "resimde bir jip var mı"
Jeep'in doğru cevabı HAYIR!
Onu görürsen, ya bataklığın içini nasıl göreceğini biliyorsundur ya da şizofreni hastasısındır.
Cipin çatısını gören beynin bataklıkta bir yerde olduğunu anladığını anlıyorum ama soru şu - "resimde jip var mı" resimde jip yok, bataklığın altında ..
Bu, ağa alanı olan bir resim gösterip ona bir sincap gördüğünü söylettirmekle aynı şey, kesinlikle orada olduğunu biliyoruz ama resimde bir alan var !!
daha düşünmek lazım...
Görev "resimde bir cip var mı"
...daha düşünmek lazım...
Üç nokta alanında - iki tane bile var gibi görünüyor :)
Kalıpları bir bilgi tabanı şeklinde mi saklıyorsunuz yoksa mum kapandıktan sonra her seferinde yeniden mi arıyorsunuz?
Bu 4 basamaklı sayı, desen kodudur. Bu, fiyat bilgilerinin makine tarafından işlenmesi için önemlidir. Bu kodu kullanarak sorunsuz bir şekilde fiyatın resmini bile görmeden çizebiliyorum. Desen sayısı sınırlıdır. Zamanla değişirler ve mevcut kalıbı bilmek bir sonrakini tahmin etmek kolaydır.
Onları veritabanına kaydetmeme gerek yok. Program mevcut kodu alır ve onunla çalışır.
===========
Jeep üzgün. Muhtemelen programlı olarak çoğaltmak gerçekçi değil. Beynimiz hayal gücüyle çizebilir, ancak pek programatik olarak.
Ancak fiyatla daha kolay, her şey görülebilir ve davranışı tahmin edilebilir. Kısmen))
Bu 4 basamaklı sayı, desen kodudur. Bu, fiyat bilgilerinin makine tarafından işlenmesi için önemlidir. Bu kodu kullanarak sorunsuz bir şekilde fiyatın resmini bile görmeden çizebiliyorum. Desen sayısı sınırlıdır. Zamanla değişirler ve mevcut kalıbı bilmek bir sonrakini tahmin etmek kolaydır.
Onları veritabanına kaydetmeme gerek yok. Program mevcut kodu alır ve onunla çalışır.
Biraz net, ama ilginç)) Fikirleri olan bir insan olduğun açık, bu harika! Karoch, sana makine öğrenimi konusunda yardımcı olabilirsem lütfen benimle iletişime geç.
Jeep üzgün. Muhtemelen programlı olarak çoğaltmak gerçekçi değil. Beynimiz hayal gücüyle çizebilir, ancak pek programatik olarak.
Ancak fiyatla daha kolay, her şey görülebilir ve davranışı tahmin edilebilir. Kısmen))
Evet, mesele bu değil, HER ŞEY mümkün))
Sonuç olarak, görevin kendisi doğru ayarlanmadı ve bunu anlamıyorlar bile, ancak sonucu istiyorlar ...
Kodda olduğu gibi - kötü kod yok, kötü programcı var, kod doğru yazılmamışsa ve çalışmıyorsa, bu bir kod sorunu değildir (kod yanlış çalışamaz, tam olarak yazıldığı gibi çalışır) ) , ancak ihmalkar bir programcının sorunu. NS ve jeep ile tamamen aynı
Örnekleme yöntemleri hakkında kimlerin yararlı bir bilgisi var? mb hazır paketler
karşılaştırmalı özelliklere sahip olmak arzu edilir
örnek olarak: https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/research-methods/1a-epidemiology/methods-of-sampling-population
Örnekleme yöntemleri hakkında kimlerin yararlı bir bilgisi var? mb hazır paketler
karşılaştırmalı özelliklere sahip olmak arzu edilir
örnek olarak: https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/research-methods/1a-epidemiology/methods-of-sampling-population
sosyal alanda çok çalışma olmalı, psikologlar bunları diplomaya yazıyor. Ama genellikle matematik ile sıkı sıkıya bağlıdır.
Genellikle bunlar https://helpiks.org/7-16586.html gibi fazla tematik şeylerdir.
Neyi paylaşmak / götürmek istiyorsunuz?
sosyal alanda çok çalışma olmalı, psikologlar bunları diplomaya yazıyor. Ama genellikle matematik ile sıkı sıkıya bağlıdır.
Genellikle bunlar https://helpiks.org/7-16586.html gibi fazla tematik şeylerdir.
Neyi paylaşmak / götürmek istiyorsunuz?
Evet, aynı konu, tahmin edici-hedef arasındaki bağımlılıklar için rastgele bir arama
fırsatlar rastgele açılır, ardından sinir ağına. Çok şey iyi örneklemeye bağlıdır
örneğin, bunun yardımıyla önerdiğiniz gibi TF arasında bağımlılıklar buldum
teşekkürler, bir bakacağım