Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2250
Yarısına kadar okuyun ve burada kahkahalarla durdu
rastgele sayılar. Bu ağırlıkları kullanan bir sinir ağı, girdi ve çıktı arasında doğru ilişkiye sahip olabilir, ancak bu pratik ağırlıkların neden işe yaradığı bir sır olarak kalıyor . Bu, sinir ağlarının mistik özelliğidir. birçok bilim insanı ve mühendisin onlardan kaçınmasının nedeni budur. Bilgisayar döneklerinin yaydığı tüm o bilimsel kurguları bir düşünün.
Yazar, bence, Ulusal Meclis'ten çok uzak, benden bile daha uzak))
Tsos'a göre 97 kitabı. 33 bölümden sadece bu, ızgaralarla ilgili. Genellikle ızgaraların kara kutular olduğu kabul edilir. Sonuçta bu bir çeviri.
Çapraz olarak okuyun, oldukça ilginç.
Okumak...
Ayrık bir kosinüs dönüştürücü yaparsanız, fikir doğdu. ve ağı, toplamı temiz bir sinyal verecek olan bu katsayıları seçmeye zorlayın.
bunu dün denedim
sonuç, alfa + betta = 1 ve alfa veya betta'nın sıfırdan küçük olduğu LPF ile aynı olacaktır ...
sonra grafiğe bakarız - oh evet! bu yarasadan hemen görülmesi zor bir gerçek
sonra FFT'den iki grafiği karşılaştırırız - hayali ve gerçek kısımlar
saçlarımızı başımızdan koparıyoruz, komşular çok katlı bir hasır duyuyor
FFT ile frekanslar belirli bir ızgaradan seçilir. bir adıma bağlı olmayan frekansları bulmak ilginçtir ve böylece pencere kaydırıldığında bu frekanslar mümkün olduğunca uzun kalır.
bir şey bulabilirsiniz, burada NA gerekli değildir, ancak (frekanslar) gelecekte çalışmayacaktır ...
ancak sinyali sadece birkaç önemli harmonik bırakarak "temiz" yapmak için deneyebilirsiniz
Parametreleri bir sinir ağı tarafından kontrol edilecek bir araç yaratma konusundaki uzun süredir devam eden arzusunu yerine getirdi
Sonunda basit bir TC yaptı. İki kene, giriş kenelerin kesiştiği yerdedir, ancak kenelerin periyotları bir nöron tarafından kontrol edilir..
Uyarlanabilir bir filtre ortaya çıktı))
ilk fiyat tablosu
nöron tarafından kontrol edilen maskotların ikinci dönemi
üçüncü bakiye
eğitim: Neuronka, dönemleri maksimum kâr elde edecek şekilde yönetmek için eğitildi...
Derhal bunun bir tren olduğunu ve komisyonsuz olduğunu söylemeliyim ...
Bir gıcırtının değeri, onu yeni, daha karmaşık görevler için yaratma deneyimindedir...
harika, ama sayılar üretiyorum
o zaman zaman serisi
Kâr yaratma öğretilmeli))))))
o zaman kar
kalıplarla nasıl seri oluşturulacağını sordun.. benim yaptığım bu
sadece bu çok adımlı bir işlemdir
Bunu nasıl uygulayacağımı bilmiyorum .... belki daha basit bir şekli vardır ...
Amacı girişte piyasa fiyatlarını almak ve çıkışta daha "öngörülebilir" bir dizi çıktısı almak olan bir ağ oluşturmak istiyorum.
Ama bir "öngörülebilirlik" ölçüsüne ihtiyacım var
diziyi, daha öngörülebilir parçaların ortalamaya daha yakın olacağı farklı bir uzaya (dağılım?)
duman kodlayıcılar
100-500'lük gruplar halinde, etiketlerle diyelim. Sonra dekoderden dağıtımın en tepesini çıkarırsınız, örnek
Etiketler olarak, entropi tahminlerini yapıştırabilirsiniz, ardından koşullu kod çözücüden en düşük entropinin tanımlandığı sınıfın mokushka'sını alırsınız. Bu genellikle bir tür samuray yolu.
neden en tahmin edilebilir olacak? ama çünkü