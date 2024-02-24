Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2246
burada stüdyo yok; bunlar sizin anladığınız gibi arabalar değil; kod benim geliştirmemdir ve dağıtılmaz; bu şube senin değil, burada misafirsin ve hakların misafir.
Zaten çok fazla şey gösterdim, bu yeterli.
Resimlerden anlamak zor. Hem de daha önce gösterilen formüllere göre.
şimdi ben de aynısını yapacağım ve onu Ulusal Meclise götüreceğim
hadi yapalım millet meclisinde ne olur merak ediyorum
Tamam, tüm nüansları ayrıntılı olarak açıklama arzusu olmadığından, ticaretinizin bir örneğini göstermeye tenezzül edin - en az bir yıl boyunca ücretli bir sinyal yayınlayın.
Herkes pazardaki becerinizi takdir edecek ve aynı zamanda bu süre zarfında abonelerden bir milyon dolar kazanabilirsiniz. Ne için bekliyorsun?)
Neyi bekliyorum? Aramanız yeterli değildi, şimdi yapabilirsiniz ;)))))))))))))))
hadi yapalım millet meclisinde ne olur merak ediyorum
O? )) seçim için kalan süre
100 yıldır bu işi yapanlardan alıntılarda DSP'nin etkili uygulamasını görmek istiyorum.
Bu filtreleri alabilir ve bitmiş aracı bir bot şeklinde, geçmiş testleri vb. ile tükürebilirim. Ama istemiyorlar. Aslında onların hiçbir şeyi yok.
bir MAshek'i bir başkasıyla değiştirmek zor değil
Örneğin....
Göstergeyi pca ayrıştırması yoluyla nasıl filtrelemeyi deneyebilirim?
Saf örnek, kötülüğün göstergeleri!!
1) RSI göstergesini aldı ve 30 bileşene ayırdı
2) tüm bileşenleri attı, sadece 3. ve 4. bileşenleri bıraktı
sonuç
yukarıdaki RSI
Gördüğünüz gibi, sinyal çok daha temiz hale geldi ...
bkz. çapraz korelasyon
Gördüğümüz gibi, bilimsel gösterge sadece geride kalmakla kalmıyor, aynı zamanda eski RSI'nın da önünde.
Sonuçlar:
1) Maşa geç kaldı
2) Masha her şeyi düzeltir
1) ayrışma (herhangi bir) daha doğru bir şekilde filtrelenebilir veya düzeltilebilir
2) öncü bir etki elde edebilirsiniz
gördüğün gibi, bu başka bir sinyal
Bunu beğendiysen Mashka geç değil
prices = pd.DataFrame(mt5.copy_rates_range(SYMBOL, TIMEFRAME, START, STOP), columns=['time', 'close']).set_index('time') prices.index = pd.to_datetime(prices.index, unit='s') prices = prices.reset_index(drop=True) prices = prices.dropna() prices['MA'] = prices['close'].rolling(10).mean() prices = prices.dropna() prices['returns'] = prices['close'].diff(10) prices = prices.dropna() prices['MAreturns'] = prices['returns'].rolling(10).mean() prices = prices.dropna() prices['diff_ma'] = prices['close'] + prices['MAreturns'] prices = prices.dropna() prices['diff_ma_smoothed'] = prices['MA'] + prices['MAreturns'] prices = prices.dropna()
Teşekkür etmeyin
Otomat'ı çabucak ihbar edelim, herhangi bir filtre oluşturmak için süper basit kod kullanarak DSP'yi açığa çıkaralım... ve gidip gönül rahatlığıyla kahve içelim.
kodda, her zamanki Mashka'nın özelliklerini geliştiren basit bir ekonometrik yaklaşım. Aslında, bu bir filtredir. İyileştirme, ortalama kare hatası açısından azaltır
DSP üzerine John Ehlers tarafından yazılmış harika kitaplar var.
Hisse Senetleri ve Vadeli İşlemler için Sibernetik Analiz Ticaretinizi Geliştirmek için Son Teknoloji DSP Teknolojisi
Tüccarlar için Döngü Analitiği Gelişmiş Teknik Ticaret Konseptleri
MESA ve Ticaret Piyasası Döngüleri Tahmin ve Ticaret Stratejileri
Tüccarlar için Roket Bilimi Dijital Sinyal İşleme Uygulamaları
Tamam, tüm nüansları ayrıntılı olarak açıklama arzusu olmadığından, ticaretinizin bir örneğini göstermeye tenezzül edin - en az bir yıl boyunca ücretli bir sinyal yayınlayın.
Herkes pazardaki becerinizi takdir edecek ve aynı zamanda bu süre zarfında abonelerden bir milyon dolar kazanabilirsiniz. Ne için bekliyorsun?)
İşte bir örnek