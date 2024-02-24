Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2004
köpek, çıkarken yine konsol asıldı
Windows 10'da yeni konsolun böyle davrandığını yazıyorlar
durmak yok. Evet bu seri ters yönde çalışmıyor.
)))
ne akurasi? %63?
Ve girişe iki sıra gönderilirse?
Bir sütunda mevcut değer, ikincisinde tahmin var.
Max, bana öyle geliyor ki RNN ile her şey yolunda, ancak bot yönetimi topal, karlı ticaret seviyesi açısından karşılaştırma (NN'deki botla karşılaştırıyorum):
Dönüştürülen serilerde, ters seyir sırasında sonuçların neden bu kadar iyi olduğu açıktır, ancak göstergeler normal fiyatta daha iyiyse, bu bir tür paradokstur, geçmişin geleceğe bağlı olduğu ortaya çıkar.
Ama bu harika, hayır, hatta harika bir gözlem.
Şimdinin ve geçmişin geleceğe bağımlılığı paradoksu, yalnızca Markovyen olmayan süreçlerde içseldir. O. piyasaya uygulanan tüm rastgele Markov süreçleri teorisi fırına gönderilebilir.
Eh, bu gözlem henüz doğrulanmadı. Burada bulunan sinir ağlarının ustalarından hiçbiri, normal fiyata deney yapmak istemiyor.
Fiyat serisi tersine çevrilirse ve üzerindeki testler doğrudan olandan daha iyiyse, o zaman piyasadaki süreç Markovyen değil, yani rastgele değil mi? Ve acı çekenlere umut verir.
o zaman piyasadaki süreç Markov değil, yani rastgele değil
Pound ile ilgilendiniz, üzerine bir şey sürmek istediniz, bir tür kimyasal deneyim. Bunu puanınız 2888 iken yazmışsınız.
Pound'un sekizlere nasıl davrandığına dikkat edin. Ve zaten sadece bir pound değil.
Son yorumu silmiş veya düzeltmişsiniz ;)
Eh, bu gözlem henüz doğrulanmadı. Burada bulunan sinir ağlarının ustalarından hiçbiri, normal fiyata deney yapmak istemiyor.
Fiyat serisi tersine çevrilirse ve üzerindeki testler doğrudan olandan daha iyiyse , o zaman piyasadaki süreç Markovyen değil, yani rastgele değil mi? Ve acı çekenlere umut verir.
Sağ
neden düşünmedinDaha fazla analiz ederseniz, tüm çiftlerin olmadığını da fark edeceksiniz.