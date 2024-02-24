Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2709
Belki de adaşım olasılık teorisini ve rastgele süreçler teorisini sıfırdan "yeniden keşfediyordur") Olaylar orada temel kavramlardır. Doğru, orada sadece rastgele bir deneyin sonuç kümeleri ile eşanlamlıdır, ancak günlük olay kavramı ile bağlantı oldukça dikkat çekicidir. Teoride, olaylar bir küme oluşturur - bir kümeler cebiri ve eğimlerde bu cebirler de bir dizi oluşturur - filtreleme.
Bu arada, tüm stokastik finans matematiği bu temel üzerine inşa edilmiştir. Duba ayrıştırması gibi bazı sonuçlar da var, bunlar bazı deneylerimiz için bazı teorik gerekçeler sunuyor.
Her halükarda, zaten var olanı bir şekilde anlamaya çalışmak, kendi hileli bisikletlerinizi icat etmeye çalışmaktan her zaman daha iyidir.
Anlamaya çalıştığınız için teşekkürler.
Olasılık teorisine hiç aşina olmadığımı varsaymanız garip.....
Farklı alanlardan edindiğim bilgileri kullanıyorum ve bunları anlayabileceğim bir yapıda bir araya getiriyorum. Yanımda benzer kavramların kullanıldığını ya da özetlediğim problemin başarıyla çözüldüğünü söyleyebilecek akademik olarak yetkin bir kişi yok.
Genel olarak böyledir - bir olay piyasa katılımcılarının fiyatla yaptığı bir deneydir, ancak diğer faktörlerden bağımsız değildir, aksine - sadece geçmiş olayın sonucunu değil, başlangıcından önce olan birçok şeyi etkiler.
Alexei, bir olay bir kuraldır, herhangi bir olayı, örüntüyü, vakayı diğer olaylardan ayırmak için matematiksel olarak tanımlamanız, yani bir kural oluşturmanız gerekir...
Bir olay, özünde fiyatı etkilemenin anlamlı bir sürecidir, bundan nihai kurallar yalnızca oluşturulur\listeler veya bölünmelerdir ve zaten sonuca nihai bağlılığı verirler - "0" veya "1". Kurallar olayları araştırdıktan sonra ortaya çıkar.
Aktivasyonla ilgili olarak - piyasanın bir dizi olay olduğunu düşünürsek, bir olayın seçimi, onu tanımlayan süreçlerin tetiklenmesi, yani aktivasyon yoluyla gerçekleşir. Bu seçim sürecinin rastgele olup olmaması önemli değildir. Elbette, benzer bir kavramın sinir ağlarıyla sürekli bağlantılı olduğunu biliyorum ve burada özünde aynı şey sunulabilir - aktivasyon fonksiyonu tarafından sınıflandırılan olasılıklı bir sonuç üreten en yakın Olayı seçmek için bir ağ ve ardından Olayı üreten başka bir ağ vardır.
O zaman grafiğe tervera perspektifinden baktığını belirtebilirdi. Bu haliyle, tam bir karmaşa. Çalışmanın amacı net değil. Gerçek ya da kurgusal.
Biz insanları harekete geçiren gerçek bir olay arıyoruz. Elbette kurgusal olanlar da olacaktır, ancak bunların nasıl tespit edileceği ve ortadan kaldırılacağı başka bir sorudur.
Teorisyen demesi pek olası değil. Aksine, sadece sezgisel olarak benzer bir yol izliyor. Tıpkı diferansiyel hesabın Newton'dan sonra, onun çalışmaları hakkında hiçbir şey bilmeden birçok kez "keşfedilmesi" gibi.
İşte bu nedenle ekip çalışması gereklidir; herkes zekasını ortak bir hedefe verimli bir şekilde uygulayabildiğinde.
Elbette bilgi eksikliğim var, ancak bu eksikliğim güçlü bir hayal gücüyle telafi ediliyor, bu da bilgi sahibi insanlar olsaydı doğru yönde daha hızlı akardı.
Bilginin insanların hayal gücünü sınırladığı bilinmektedir, bu nedenle sinerji verimli olacaktır.
Bilgi eksikliğim olduğuna şüphe yok, ancak bu eksikliğim güçlü bir hayal gücüyle telafi ediliyor.
FA'dan olay olarak anlaşılan bir olayı, haberlerin sıkışık muhasebesi dışında hiçbir muhasebesinin olmadığı bir ortamda kullanmak mantıklı değildir. Tanımlanmadan fiyat grafiğinde reelden olay aramak da net değildir.
Genel olarak, önce kendi terimlerinizin bir anlayışını vermek ve muhatapların taşlarını yakalamak daha iyidir). Şelya'nın öyle bir şekilde örgütlenmiş olması üzücüdür ki terimler sistemini değiştirmek onlar için kendine ihanet etmektir, ancak bu çözümün en zor ve garanti olmayan yoludur, ancak kooperatifin gerekli bir koşuludur)))))
İnsanların neyi anlamadığını anladığımı düşünüyorum, işte şema, daha açık hale gelmeli.
Terminolojiyle ilgili olarak - henüz bu ismin bir benzerini duymadım ve daha önce bunun neden kabul edilen anlamda bir "Kural" arayışı olmadığını açıklamıştım. Aksi takdirde, biri kesin diğeri olasılıksal olmak üzere iki farklı kural söz konusu olurdu.Bir olay bir karar ağacı olarak temsil edilebilir, ancak bunu bilmiyoruz, onu inşa etmeye çalışmamız gerekir. Bununla birlikte, tüm ağacı inşa etmek çok maliyetlidir, bu yüzden kütükleri aramayı öneriyorum - 2-3 bölünme ve sonra tüm ağacı inşa etmeye çalışın.
İnsanları harekete geçiren gerçek bir olay arıyoruz. Aynı zamanda, elbette hayali olanlar da olacaktır, ancak bunların nasıl tespit edileceği ve ortadan kaldırılacağı başka bir sorudur.
Zaman serisinin bileşenleri arasında, gerçek olanlar bir yana, hiçbir olay yoktur
Bu yüzden şimdilik bırakalım, zaman serilerini kullanıldıkları gibi kullanmayalım.