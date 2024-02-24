Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1954

1 nöronlu ve 1 girişli grid çıktı. 1.7 milyon kene. 0.618 karlı işlem, 0.38 beklenen değer. Orijinal serinin skinlerini incelemek isteyenler olacaktır.

 
Rorschach :

1 nöron ve 1 girişli grid çıktı. 1.7 milyon kene. 0.618 karlı işlem, 0.38 beklenen değer. Orijinal serinin skinini incelemek isteyenler olacaktır.

Eğitim sitesindeki resimler kimseyi ilgilendirmez. Test veya oob lotu üzerine inşa edin.
 
Eğitim sitesindeki resimler kimseyi ilgilendirmez. Test veya oob lotu üzerine inşa edin.

bu doğrulama

 
bu doğrulama

Ok gibi düz... İnanamıyorum
bu doğrulama

yayılmış ekleme)

 
yayılmış ekleme)

bu bir sonraki aşama, fiyat rastgele görünüyor, ancak burada kâr 1 nöronda

rastgele


bu bir sonraki aşama, fiyat rastgele görünüyor, ancak burada kâr 1 nöronda

rastgele


şimdiye kadar her şey birleşiyor) ancak yayılmaya TS tarafından karar verilebilir

 
şimdiye kadar her şey birleşiyor) ancak yayılmaya TS tarafından karar verilebilir

Herkes için bir forma ekleyeceğim, henüz normal olarak nasıl yapacağımı bilmiyorum, bir hedefe ihtiyacım var, zikzak gibi bir şeye.

Herkes için bir forma ekleyeceğim, henüz normal olarak nasıl yapacağımı bilmiyorum, bir hedefe ihtiyacım var, zikzak gibi bir şeye.

her işlemden düşülmek

 
ilk 500


1 nöron ve 1 girişli grid çıktı. 1.7 milyon kene. 0.618 karlı işlem, 0.38 beklenen değer. Orijinal serinin skinini incelemek isteyenler olacaktır.

"İlk seri" - fiyatlar mı yoksa numune mi? Seçimi bırakın.

