1 nöron ve 1 girişli grid çıktı. 1.7 milyon kene. 0.618 karlı işlem, 0.38 beklenen değer. Orijinal serinin skinini incelemek isteyenler olacaktır.
Sabre ile süzdüm, filtrenin nasıl çalıştığını tam olarak anlamadım ama yayılmayı hesaba katmış görünüyor.
Filtre 0. Karlı işlemler 0,598. Beklenti 0.019.
Filtre 5. Karlı işlemler 0,79. Beklenti 0.0487'dir.
Bu nedir, biraz daha spesifik olabilir misiniz?
Makaledeki Sabre, hesaplamaları azaltmak için bir onay filtresi kullanıyor. Anladığım kadarıyla 0, spread'den daha az dalgalanmaları ortadan kaldırır, 5, sanki spread'i 5 pip genişletir.
Bu tür veriler üzerindeki ızgara, mat beklentisi yayılmadan daha az olmasına rağmen, yine de bir model görüyor, ancak ağ yalnızca 1 nöron, 1 giriş.
Genel olarak, ızgara bir şey buldu, daha fazla kazmak mantıklı. Henüz eklenecek başka bir şey yok.
tamam, ss
Burada biri Ulusal Meclis'te havalı bir bot için 100 bin dolar teklif etti. Kagle yarışması yapsın..
ama ne yazık ki o sadece p ... l)
Bu kesin.. Ayrıca, aptal p..l
Bu arada, kalıplar zamanla gerçeklik testini geçemedi ((
bende de buz yok