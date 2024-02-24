Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1945
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ve sonra aforoz et
bu ne? ben hiç batırmadım
bu ne? ben hiç batırmadım
bu ne? ben hiç batırmadım
kiliseden aforoz etmek
dizi neye benziyor? başka bir boyuttaki bu son değer nedir
Girdilerin önemini nasıl belirleyeceğimi anlamadım?
...
Buna ne kadar dayanabilirsin, programlamayı bile bilmeyen her türlü embesillerin vysers'larında faydalı bilgilerin sadece% 5'i kayboluyor, ama bir şey kanıtlıyorlar, eleştiriyorlar ... Annem lahana çorbası pişirirken mutfak
MQL'de nasıl programlayabileceğimi görün:
MQL'de nasıl programlayabileceğimi görün:
Kod bağlantılı mql programları için GUI arayüzünün görsel kurucusu.)))
Bunu eğlence için bildirmeyi (düğme 'ihlali') ve ardından aforoz etmeyi öneriyorum
Yoldaşların bu kelimenin anlamını bilmiyorlar. Artık buradaki en zeki insan sensin.
https://colab.research.google.com/drive/1quPL9ebBUxMK62bXWSVsIhjsKAMKdTgZ?usp=sharing
yukarıdaki her şey de bağlantılı
burada ikinci satırda Giriş sadece Girişi değil, Çıkışı da değiştirir
Bir değişkendeki değişiklik diğerinde bir değişiklik gerektirdiğinde kafa karıştırmamak için bu tür atamalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
Girdilerin önemini nasıl belirleyeceğimi anlamadım?