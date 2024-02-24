Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1946

Yoldaşların bu kelimenin anlamını bilmiyorlar. Artık buradaki en zeki insan sensin.

Hala buradan çıkmadın mı?

 
MQL'de nasıl programlayabileceğimi görün:

Vay vay vay....

Ağı nasıl eğittiğinizi şimdi gösterin

 
"Girişler" ile ne demek istiyorsun?

Ağı beslediğiniz gerçeği.

 
Maksim Dmitrievski :

Daha çıkmadın mı buradan?

Hayır, burada eğleniyorum.)))

 
mytarmailS :

Vay canına....

Ağı nasıl eğittiğinizi şimdi gösterin

Öyleyse neden şubeye katılıyorum - öğrenmek için.))

 
Öyleyse neden şubeye katılıyorum - öğrenmek için.))

aylarca yansıma Ahahaha git lahana çorbası ye annen çoktan pişirdi...

 
Michael Marchukajtes :
Eh, onun için bir kukan kırmak gibi ..... her şeyi doğru anladıysam ... :-)

İşte derneklerin ortak dili. ))) Sana ne açıklamalıyım? Tanrı korusun, akıllıca bir söz söylemem, ama düşünceleriniz farklı bir yöne gidecek.))

 
Rorschach :

Ağı beslediğiniz gerçeği.

Verimli bir şey bulamadım, ilk başta sonuç üzerinde daha iyi bir etkisi olan şeyi aradım ama sonra gol attım, çok kasvetliydi. Görünüşe göre TensorBoard yardımcı olabilir. Henüz çözemedim, eğer araştırırsanız, kurduysanız nasıl bilgisini paylaşın.
TensorBoard  |  TensorFlow
TensorBoard  |  TensorFlow
  • www.tensorflow.org
TensorBoard fournit les solutions de visualisation et les outils nécessaires aux tests de machine learning : Suivi et visualisation de métriques telles que la perte et la justesse Visualisation du graphe de modèle (opérations et couches) Affichage d'histogrammes de pondérations, de biais ou d'autres Tensors au fur et à mesure de leur évolution...
 
Maksim Dmitrievski :

yukarıdaki her şey de bağlantılı

burada ikinci satırda Giriş sadece Girişi değil, Çıkışı da değiştirir

Bir değişkendeki değişiklik diğerinde bir değişiklik gerektirdiğinde kafa karıştırmamak için bu tür atamalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Herkes referanslar için C++'ı azarlar ve python devam etmeye ve onları her yere itmeye karar verdi.

 
Maksim Dmitrievski :

öğrenme tsmp paketi

İlginç bir şey, gizli bir Markov modelinde durum tanıma gibi bir şey

Nasıl kullanacağımı bilmiyorum ama...

işlev 

find_snippet()

https://sites.google.com/site/snippetfinderinfo/

