Valeriy Yastremskiy :

Mantıklı olmaya devam ediyor - ölçekler arasındaki ilişkiyi bulmak))))

Örneğin, M15'in korelasyonu önceki n dakikalık kapanışlarla kapanıyor mu? Yeniden örnekleyebilir ve görebilirsiniz
 
Maksim Dmitrievski :
Evet ama bence daha yaşlı ve daha genç olmak üzere üç skalaya bakmanız gerekiyor. M15 örnekleme aralığında saatlik veya 4h. Mantık önerir)

Valeriy Yastremskiy :

Korelasyon yüksek olacak, ama orada bir alfa var mı? kontrol etmeliyim

şimdi onu RL'me süreceğim, 5 dakikalık iş

metatrader'ın açılması daha uzun sürecek (bir süre kullanımdan sonra başarısız olmaya başlıyor)

Şey, içinde bir şey var, iyi çeşitler alabilirsin


2 yıl OOS, son 5 ay eğitim

 
Maksim Dmitrievski :

ve şimdi trend aynıysa, OOS'un 5 ay soluna sürün ... peki, nasıl olurdu!

;)

Igor Makanu :

orada zaten daha kötü ve bu nedenle 2X test süresi. Piyasa istatistikleri zaten değişiyor, sürekli hareket makinesi olmayacak)

 
Maksim Dmitrievski :

orada zaten daha kötü ve bu nedenle 2X test süresi. Piyasa istatistikleri zaten değişiyor, sürekli hareket makinesi olmayacak)

demek ki değil

modeliniz öğrenmenin hem solunda hem de sağında çalışabiliyorsa, kesinlikle OHLC'de keşfedilen bazı özelliklere ulaşmayı başardı.

ve böylece ... peki, herkes gibi, o zaman görev, benimki gibi, aracın artık çalışmadığını belirlemek,

ticaretle ilgili istatistiksel verilerin analiz edilmesi gerekiyor, orada neyin daha önemli olduğunu ve TS'nin gelecekte birleşmeye başladığını nasıl belirleyeceğini kim bilebilir, her şey zor)))

Igor Makanu :

bu yüzden herhangi bir yönde olacak .. sağda henüz bilinmiyor)

treni en son verilere daha yakın hale getirmek daha mantıklıdır, böylece daha sonra bozulur

 
Maksim Dmitrievski :

bu yüzden soruyorum - diğer yolu denedin mi? soldaki de onun için bilinmiyor mu? - grafiğin sağa kayması senin ve benim bildiğimiz bir şey, ona söyleme! ))

