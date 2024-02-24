Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1803
Mantıklı olmaya devam ediyor - ölçekler arasındaki ilişkiyi bulmak))))
Örneğin, M15'in korelasyonu önceki n dakikalık kapanışlarla kapanıyor mu? Yeniden örnekleyebilir ve görebilirsiniz
Evet ama bence daha yaşlı ve daha genç olmak üzere üç skalaya bakmanız gerekiyor. M15 örnekleme aralığında saatlik veya 4h. Mantık önerir)
Korelasyon yüksek olacak, ama orada bir alfa var mı? kontrol etmeliyim
şimdi onu RL'me süreceğim, 5 dakikalık iş
metatrader'ın açılması daha uzun sürecek (bir süre kullanımdan sonra başarısız olmaya başlıyor)
Şey, içinde bir şey var, iyi çeşitler alabilirsin
2 yıl OOS, son 5 ay eğitim
ve şimdi trend aynıysa, OOS'un 5 ay soluna sürün ... peki, nasıl olurdu!
orada zaten daha kötü ve bu nedenle 2X test süresi. Piyasa istatistikleri zaten değişiyor, sürekli hareket makinesi olmayacak)
demek ki değil
modeliniz öğrenmenin hem solunda hem de sağında çalışabiliyorsa, kesinlikle OHLC'de keşfedilen bazı özelliklere ulaşmayı başardı.
ve böylece ... peki, herkes gibi, o zaman görev, benimki gibi, aracın artık çalışmadığını belirlemek,
ticaretle ilgili istatistiksel verilerin analiz edilmesi gerekiyor, orada neyin daha önemli olduğunu ve TS'nin gelecekte birleşmeye başladığını nasıl belirleyeceğini kim bilebilir, her şey zor)))
bu yüzden herhangi bir yönde olacak .. sağda henüz bilinmiyor)
treni en son verilere daha yakın hale getirmek daha mantıklıdır, böylece daha sonra bozulur
