Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1739

Yeni yorum
 
Maksim Dmitrievski :

Tabii ki değil

Peki o zaman devam et!!

Doğru, bunun neden işe yaradığını tam olarak anlamadım, böyle bir şey denedim, hedefi alıp kümeye karıştırdım, ancak bundan iyi bir şey çıkmadı

 
Maksim Dmitrievski :

evet che fpered, ya algoritmaları anlamak ya da aptalca her şeyi python'da bırakmak gerekiyor. Daha fazla manipülasyon için MT5 test cihazına girmeyi öğrenin

başka bir örnek, yıllara göre eğitin ve test edin


resimler tabiki süper ama ne yaptığınızı anlamadım)

Orada hangi TF'de neyi birleştiriyorsun?
 
Maksim Dmitrievski :

ben de

bana fiyat tablosunu göster

ve altta yol bir küme histogramı olacaktır

gösterge olarak

Veya grafiğin kendisini kümelerin renklerine boyayın, daha da iyi olacak

[Silindi]  
mytarmailS :

resimler tabiki süper ama ne yaptığınızı anlamadım)

Orada hangi TF'de neyi birleştiriyorsun?

birkaç farklı artışla itin, ardından yapıştırırken yaptığınız gibi tahmin edilen her küme için dönüşleri yapıştırın

 
Maksim Dmitrievski :

pl birkaç farklı itme artışıyla, ardından yapıştırma sırasında yaptığınız gibi tahmin edilen her küme için dönüşleri yapıştırın

şimdi deneyeceğim

pl nedir?




10 ile kırdım..

Ama bunun bir tahmin olmadığını anlayın, tıpkı bir gerçeğin ifadesi gibi

[Silindi]  
mytarmailS :

şimdi deneyeceğim

pl nedir?

10 ile kırdım..

Ama bunun bir tahmin olmadığını anlayın, tıpkı bir gerçeğin ifadesi gibi

test kafesleri

ve uyurum

 

hnya bazı, belki kodda bir şey tupanul

[Silindi]  
mytarmailS :

hnya bazı, belki kodda bir şey tupanul

3 küme yapın. Bulutu nerede 10 parçaya böldün orda ne olacak

ve artışlar bağlamında neden 3'ün gerekli olduğunu düşünün ... gitti
 
Maksim Dmitrievski :

3 küme yapın. Bulutu nerede 10 parçaya böldün orda ne olacak

ve artışlar bağlamında neden 3'ün gerekli olduğunu düşünün ... gitti

İşte 5, test üstleri

shcha 3 yapacak





[Silindi]  
mytarmailS :

İşte 5, test üstleri

shcha 3 yapacak

ve daha sonra tablodaki kümeleri renklendirin, eğer yapabilirseniz .. python'da bile zor

kümelerin uzunluğunu, nasıl değiştiklerini vb. görmek için.

1...173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746...3399
Yeni yorum