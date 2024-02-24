Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1739
Tabii ki değil
Peki o zaman devam et!!
Doğru, bunun neden işe yaradığını tam olarak anlamadım, böyle bir şey denedim, hedefi alıp kümeye karıştırdım, ancak bundan iyi bir şey çıkmadı
evet che fpered, ya algoritmaları anlamak ya da aptalca her şeyi python'da bırakmak gerekiyor. Daha fazla manipülasyon için MT5 test cihazına girmeyi öğrenin
başka bir örnek, yıllara göre eğitin ve test edin
resimler tabiki süper ama ne yaptığınızı anlamadım)Orada hangi TF'de neyi birleştiriyorsun?
bana fiyat tablosunu göster
ve altta yol bir küme histogramı olacaktır
gösterge olarak
Veya grafiğin kendisini kümelerin renklerine boyayın, daha da iyi olacak
resimler tabiki süper ama ne yaptığınızı anlamadım)Orada hangi TF'de neyi birleştiriyorsun?
birkaç farklı artışla itin, ardından yapıştırırken yaptığınız gibi tahmin edilen her küme için dönüşleri yapıştırın
şimdi deneyeceğim
pl nedir?
10 ile kırdım..
Ama bunun bir tahmin olmadığını anlayın, tıpkı bir gerçeğin ifadesi gibi
test kafesleri
ve uyurum
hnya bazı, belki kodda bir şey tupanul
3 küme yapın. Bulutu nerede 10 parçaya böldün orda ne olacakve artışlar bağlamında neden 3'ün gerekli olduğunu düşünün ... gitti
İşte 5, test üstleri
shcha 3 yapacak
ve daha sonra tablodaki kümeleri renklendirin, eğer yapabilirseniz .. python'da bile zor
kümelerin uzunluğunu, nasıl değiştiklerini vb. görmek için.