Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 173
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Her şey doğru, ama bu kalıp çok sakallı, herkes bunu uzun zamandır biliyor, bu yüzden ...
Ve şimdi en basit sınıflandırıcı bunu tespit edecek, bir dizi için böyle bir fiyat, hacim ve OI yorumu, yeterli veri yok, ayrıca en azından bir sipariş defterine ve işlem talimatlarını içeren bir kasete ihtiyacınız var ve Forex durumunda, Bu bilgi mevcut olmadığı için Batı likit piyasa vadeli işlem piyasalarından almanız gerekir.
Durum gerçek hacimlerle benzer.
Ne yazık ki, daha derine inme hakkım yok ve açıkçası, arzular, hepsi aynı, birbirimizden para alıyoruz)))) Ama 2 yıl önce, hala kendi başıma çalışırken, daha fazlasını işledim. sinir ağına girişte 500'den fazla özellik ve yaklaşık 30 çıkış vardı, ancak zaman geçiyor... ;)
Desen sakallı olsa da "fiziksel anlamı" olduğu için değerlidir. Yükselen OI, bu fiyat hareketine para girdiğini gösteriyor! Yani, fiyatı yönlendiren yakıt onlar. OI, grafiğin bir türevi değildir (örneğin teknik göstergeler gibi), bağımsız bir parametredir. Ve onu aldatmak imkansızdır. Bir para akışı var - OI büyüyor. Piyasadan para akıyor - OI düşmeye başlıyor. Her şey açık ve birbiriyle bağlantılıdır, pratikte bir piyasa yasasıdır. Bu nedenle, OI kullanılabilir ve kullanılmalıdır. Ama herkes yapamaz. Ve Forex'te, haklı olarak yazdığınız gibi, doğrudan mevcut değildir.
Durum gerçek hacimlerle benzer.
Desen sakallı olsa da "fiziksel anlamı" olduğu için değerlidir. Yükselen OI, bu fiyat hareketine para girdiğini gösteriyor! Yani, fiyatı yönlendiren yakıt onlar. OI, grafiğin bir türevi değildir (örneğin teknik göstergeler gibi), bağımsız bir parametredir. Ve onu aldatmak imkansızdır. Bir para akışı var - OI büyüyor. Piyasadan para akıyor - OI düşmeye başlıyor. Her şey açık ve birbiriyle bağlantılıdır, pratikte bir piyasa yasasıdır. Bu nedenle, OI kullanılabilir ve kullanılmalıdır. Ama herkes yapamaz. Ve Forex'te, haklı olarak yazdığınız gibi, doğrudan mevcut değildir.
Durum gerçek hacimlerle benzer.
Dolayısıyla, CME ile GBP vadeli işlemlerinden hacmi ve yatırım getirisini alıyorum ve ayrıca delta kümesinden gerçek zamanlı olarak gerçek hacmi alıyorum. Yani her şey mevcut ve gelecek ile spot arasındaki fark sadece birkaç pip, yani.....
Yani vadeli işlemler muhtemelen spot ticaretten daha karlı mı?
Kim tartışıyor? OI çok önemli bir özellik, en önemlilerinden biri, sadece desenler biraz daha "akıllı" hale geldi, yukarıda belirtilen saygın Mihail Marchukajtes kadar basit değil
Yani aynı yerde, levha, örneğin bugün pound için bir tersine dönüş BEKLEYİN diyor. Hacim düştü, OI düştü, oran düştü, tavsiyeler, zirveye ulaşıyoruz. Bu, bugün zirveye çıkacağımız anlamına gelmez, satın almak için bir giriş noktası aramamız gerektiği anlamına gelir, onu buldum :-) bir hatayla, kırmızı daire içine alınmış, ancak yine de genel olarak çok iyi, ve Olimpiyat Oyunları için tavsiyelere uygun olarak alttan alım, bu yüzden genel olarak durmazsa daha uzun tutmayı düşünüyorum, çünkü Pazartesi gününden beri sterlin büyümeye devam edecek ve çok önemli ...... IMHO
Çiftler uyum içinde yürürse pek bir fark olmaz diye düşünüyorum.
3 piksel ve HD ile ilgili benzetme, bence burada esas olarak ne yaptıklarıyla çok alakalı.
Karlı modeller 10.000 veya 500 tahminde bile değil, 10'da daha az elde edilir. 500 tahmin cihazını NS'ye sokmak genellikle bir düğme akordeonudur. Orada, gürültü her şeyi boğacak ... Kötü çalışmasına şaşırmadım.
Problemlerin %90'ı (geri kalan %10'u aday tahmin ediciler oluşturmak ve ML yöntemini seçmektir) modelin yansız bir seçimidir. Bazı nedenlerden dolayı, darboğaz genellikle bir kişinin öğrenme sonuçlarını nasıl yorumladığı ve bunları nasıl uyguladığıdır.
Eminim çok fazla bilgi ile bile deneyi çok kolay bir şekilde mahvedebilirsiniz. Ve mesele yöntemde ve verilerde değil (ki bu zaten kesinlikle gürültülü olacaktır), ancak gürültü üzerinde eğitilmiş modelin sinyal üzerinde eğitilmiş modelden nasıl ayrılacağıdır.