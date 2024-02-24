Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 169
mum alırsan, o zaman hiçbir şey ...
ama bir de bardak var, T&S, OI...vb..
ve bu ekstra. MO için tahmin ediciler
Anladım, teşekkürler.
ve sonra tekrar, bir dakika içinde birkaç işlem yaparsanız, o zaman bir komisyon ve yürütmede özel gecikmeler ile bir handikaptan kurtulamazsınız.
Yine, bunlar ticaret koşulları.
Reshetov'da normal bir ürün yazdığı için namlu atmıyorsunuz, ancak nasıl kullanılacağını bilmiyorsanız, R-ka da yardımcı olmaz. NS tasarımcısı olmak başka, kullanıcı olmak başka. Bunlar tamamen farklı şeyler...
Evet, kimse yuvarlanmıyor, buna saçmalık noktasına getirmek denir ve bu, moderatör için, ifadelerinin saçmalığını anlaması için tasarlandı, Reshetov'un bununla hiçbir ilgisi yoktu ...
Yani excel'de ortalamayı hesaplamaya ve mql forumunda kendinize bir şeyler yazmaya karar verdiniz, hepiniz birer parazitsiniz, çünkü bu mt5'te yapılabilir, mql topluluğuna fayda sağlamadı, anladınız mı?
Sen, Michael, aynı zamanda bir parazitsin, çünkü JProjection kullanıyorsun, işler böyle... :)
Evet, R-ka'nın bununla hiçbir ilgisi yok, ne yazacağını ne fark eder? kolaylık meselesi, başka bir şey değil .... Burada Reshetov JProjected'ini java'da yazdı, nafig'i yasakla, mql değil, kullanışlı değil, bu onun gibi - bir parazit !!!!
tek kelime çılgınlık
Reshetov, programlarını sonuçların MT'de kullanılacağı beklentisiyle yapıyor. Pek çok danışman yazdı, binlerce fikir öne sürdü ve tüm bunlar MT'de işe yarıyor, bu yüzden bir organizatör olarak çok şey yaptı, çok.
En azından Bogomer swift'de yazabilirsiniz, ancak bunu MT'de kullanabilmek için topluluğa ihtiyacınız var, aksi takdirde topluluğa hiçbir faydanız olmaz. Çok büyük miktarda para yatırarak genişleyen, sevilen ve sevilen bir topluluk.
Çalışan bir fikir varsa, onu MKL'ye yeniden kodlamak zor değildir. Ve R-forumlarında değil de burada yazıyor olması anlaşılabilir - R, bulunması kolay olmayan dipsiz, son derece uzmanlaşmış bir topluluktur. Ve MT topluluğu için bu koşulsuz bir faydadır.
farklı bir zaman aralığında ek numuneler üzerinde çapraz doğrulama.
Diyelim ki bir yıllık eğitim için veri var. 12 modeli eğiteceğim - biri Ocak verilerinde, ikincisi Şubat verilerinde
Bu bir uyum. ...
Örnek ve model olarak basit, anlaşılır verileri ele alalım... Tren. Mavi noktalar-tren. Kırmızı doğrulama.
n1; n2; hedef
1;0;1
1;1;2
1;0;1
1;1;2
1;0;1
1;0;1
1;1;2
1;0;1
1;0;1
1;0;1
Sol üst - %50 trend, %50 geçerli. Sağ üst - karıştırma ile.
OOS (alt) için, öncekini aptalca ekleyerek örneği artıracağız. Gerçekte geleceği bilmediğimiz için,
buldozerden 1.5 değerinde bir nokta tanıtalım. Test (OOS) eğitimle eşleştiği sürece her şey yolundadır.
1.5'te - model tökezliyor... Doğrulama ve ilkelliği kullanmanın küçük avantajlarını göz ardı etmek
Örneğin, gerçek hayatta bu resimdeki gibi bir şeyimiz var ...
İşte kaynağın sahibinin resmi bakış açısı.
Buradan
Lütfen suçlama yapmayı bırakın.
Her dilin yeri vardır. R, etkileşimli keşif için mükemmeldir. İkinci gün için araştırıyorum (bundan önce kitabı okudum) ve gerçekten de iç kısımların görselleştirilmesiyle güçlü bir hata ayıklayıcıya benziyor.
R ile çalışmak hemen zayıflıklarımızı gösterdi:
2001 yılında MQL ile ilk algoritmik ticaret platformunu piyasaya sürdük. Her seferinde yeteneklerini arttırdık, ancak matematiksel aparat arzulanan çok şey bıraktı. Teknik analiz, veri erişimi, test cihazı, dağıtık bilgi işlem geliştirdik ve ardından ürün satış platformuna ulaştık.
Ve sonra çoğu kararın teknik analiz, göstergeler ve uydurmadan oluşan bir kısır döngü içinde döndüğü anlaşıldı. Geliştiricilerin bir sonraki matematiksel yetenek düzeyine geçmesine izin vermeliyiz.
Bu nedenle, bir süre önce MQL5'teki matematik kitaplıklarını genişletmeye başladık ve ayrıca Alglib, Fuzzy ve Stat'ı beta olarak yayınladık. Geliştirilen modellerin diğer sistemlerden MQL5'e transferini basitleştirecek, bu da Metatrader 5 platformu için oluşturulan analitik çözümler sınıfını yükseltecek.
Önümüzdeki 2 ay içinde matematiksel ortamın geliştirilmesinde yapacağımız ilerlemeyi göreceksiniz.
Karmaşık matematik paketlerinin tartışılmasını ve bunlarla ilgili makaleleri memnuniyetle karşılıyoruz. Rashid Umarov'a (Rosh) makale yazmak için başvurular yazın ve gönderin. Görevimiz, tüccarları daha karmaşık yöntemlerle teşvik etmek ve eğitmek ve kendi küçük MQL5 dünyamızla kendimizi sınırlamamaktır.
Elbette dilimizi ve platformumuzu saldırılara karşı koruyoruz ve korumaya devam edeceğiz, ancak aynı zamanda geliştirmeleri için de çalışıyoruz. Yani her şey iyi olacak.
not.
benim tarafımdan vurgulandı
gerçek hayatta bu resim gibi bir şeyimiz var ...
Sonucunuzu tam olarak anlamadım.
Model sadece bildiği veriler üzerinde çalıştığı sürece mi çalışacak? Onlar. yeni veriler üzerinde tahmin yaparken, arıza türünden bağımsız olarak (karıştırma ile / karıştırmadan) her durumda tökezlemeye başlayacak mı?
Bir şekilde genellikle umutsuz ve bozulabilir çıkıyor, para biriktirmenin tek yolu ticaret yapmamak.
Bunu sadece model parametrelerini seçmek için değil, aynı zamanda göstergeleri ve parametrelerini seçmek için de yapıyorum. 10.000 göstergeyi mt5'ten farklı parametreler ve gecikmelerle boşaltıyorum, sonra genetik hem o listeden kullanılan göstergeleri hem de modelin parametrelerini (ormandaki ağaçlar, nörondaki katmanlar vb.) Bunun benim kalıcı bağımlılıkları bulma yolum olduğunu söyleyebilirsin.
MT5'te standart parametrelere sahip bir dizi standart gösterge alırsak, tek bir model onlarla çapraz doğrulamadan geçemez, hatta bir nöron, hatta ağaçlar. Bu tür çapraz doğrulama ile hangi modellerin olumlu sonuçlar vermeye başlayacağına dair bir dizi gösterge bulmak, çok fazla çalışma ve harcanan zamanla zaten bir başarıdır. Olumlu bir sonuç, tüm tahmin ediciler arasında uzay ve zamanda sabit bağımlılıkların olduğu kesin bir kriterdir. Eğitim için hangi aralık alınırsa alınsın, model aynı bağımlılıkları bulacak ve onlara güvenecektir.
Aşağıdaki resim, bu tür çapraz doğrulamaya bir örnektir. Her siyah çizgi, topluluktaki her bir bireysel modelin ticaretinin sonucudur (denge büyümesi). Kırmızı çizgi, topluluktaki modellerin çoğunluğunun kararına göre ticaretin sonucudur. Genetiğin tüm seçenekleri araştırmak için bir günden fazla zaman harcamasına rağmen, modellerin yaklaşık 1/3'ü hiç kârlı olamaz, yani. bu sonuç çok iyi olmasa da bulunabilecek en iyi sonuçlardan biridir. Herhangi bir standart göstergeyi ücretsiz olarak yazarsanız, tüm bu siyah fan inecek ve kırmızı çizgi ekrandan inecektir.
Çözümler arayın... bu gerçekliklerde.
-------------------------------------------------- ----------------------
Ekranın sol tarafında düşüş zayıf değil, model bu alanı tarif etmiyor...