BP'nin temsilinde fiyatı terk etmek gerekiyor, piyasa söz konusu olduğunda bu MO için en saçma temsil. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE...
ama xs nasıl temsil edilir ..
1) Bu dönemler arasında bir zaman aralığınız var mı?
2) Düzenlilik ortadan kalktı, fark edildi ve birçok kişi onu istismar etmeye başladı. Bu nedenle, ters bir desene dönüşür.
3) Şimdi grafiksel yöntemler kullanarak bir TS üzerinde çalışıyorum. Benim düşünceme göre, hala herhangi bir yerde çalışan kalıplar varsa, o zaman sadece burada.
4) Bir önceki paylaşımıma da bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Orada, tek tek çubukların analizinden geçtim. Ama aslında öyle değil. Tek tek çubukların analizinin var olma hakkı vardır, ancak bu kilit çubuklar genellikle üst alanlarda bulunmaz.
1) hatırladığım kadarıyla hayır resimler ilk tazelik değil artık hatırlamıyorum..
2) Böyle düşünen tek ben olmadığıma sevindim
3) ben de..., hatta üç tik durağı ile girip vakaların %50'sinde 1k2, 1k5 alabilirim, ancak matematiksel olarak resmileştirmek mümkün değil, yani çöp
4) her şeyin aranabilmesi gerekir
böyle bir model de görülebilir, bu nedenle sapmaları nasıl iyi programlayacağını bilen biri varsa, o zaman böyle zor olmayan bir model uygulamayı deneyebilir ve test edebilirsiniz.
Ve seninle aynı fikirde olmadığım yer burası. :) Grafik yöntemlerin biçimselleştirilebileceğinden ve biçimlendirilmesi gerektiğinden neredeyse eminim. Belli bir karmaşıklık nedeniyle, başarılı olanların% 95'i ve% 5'ine bölünme olması mümkündür. Ama borsada başarıya giden bir yol varsa o da bu alandan geçiyor. Her durumda, ekranda çok şey görüyorum, ancak bu hataları ortadan kaldırmaz. Ancak, her zaman alternatif bir senaryo vardır. Ve iyi haber şu ki, her şey doğru ve ZAMANINDA tanınırsa, bazı (küçük) kayıplarla bile, olayların gelişimi için alternatif bir senaryoya uyum sağlamak zor olmayacaktır.
Birkaç gönderi önemli bir ayrıntıyı kaçırdığı için bağlantı yapmayacağım.
Hedef değişkenin değeri, tahmin edicilerin değerine zamanla karşılık gelemez, yani: hedef değişkenin değeri geriye kaydırılmalıdır. 1 ise, o zaman bir adım ileri, eğer 10 ise, on adım ileride bir tahmin olacaktır.
Hedef değişken olan öğretmen ileriye bakmalıdır.
Bu durumun bir örneği olarak, hedef değişkenin öncülünün tahmin edicilere göre nüansını daha açık bir şekilde vurgulayan dalda bir fikir burada ifade edilmiştir.
Anlamı şu. Örneğin arabaları sırayla alıyoruz. Tarihteki bu geri dönüşlerden ileriye doğru ilerliyoruz ve geçmişte düşünülen geri dönüşü işaretliyoruz, ardından fiyat belirli sayıda pip, örneğin 100 ile değişti . Bulundu. Bir sonraki tersine çevirmeyi alıyoruz, 100 piplik bir değişiklik arıyoruz ve böylece bir öğretmen oluşturuyoruz. Bu fikir, hedef değişkenin oluşumuna yönelik yaklaşımı çok dışbükey bir şekilde göstermektedir: hedef değişken, geçmiş veriler üzerinde oldukça uygulanabilir olan "ileriye bakma"yı uygulamalıdır. Model tahmini, tahmin ifadesi kullanılarak değil, hedef değişken tarafından sağlanır.
Bu fikrin başka bir önemli nüansı var. NE tahmin ettiğimiz oldukça açık: fiyatta gelecekte 100 piplik bir artış/düşüş öngörüyoruz. Bu, örneğin, öğretmenin diz üstü için "1" ve diz üstü için "0" olarak etiketlendiği 33 ile olumlu bir şekilde karşılaştırılır. Düşünürseniz, ne tahmin ediyoruz?
Yani hedef değişken için gereksinimler şunlardır:
1. Hedef değişken ileriye bakmalıdır
2. Neyi öngördüğümüz konusunda net bir anlayış olmalıdır.
Açık düşünceler gibi görünebilir, ancak pratikte uygulamak mümkün değildir: ya botlar sıkıdır ya da başka bir şey engel olur ..
İsteğim üzerine fikir test edildi, ancak uygulanması için öngörücüler bulmak mümkün değildi.
ikinize de cevap veriyorum
Alexey!
Benim düşünceme göre, "çapraz doğrulama" veya "model komiteler" gibi resmi araçların önemini abartıyorsunuz.
Modeller geliştirirken, hiçbir şekilde öğrenme süreci ile ilgili OLMAYAN bir değerlendirme kriteri olmalıdır.
İşte kriterler:
1. Eğitim aralığının ARKASINDAKİ zaman aralığında modeli kontrol etme.
2. Modeli kullanarak bir Uzman Danışmanın test cihazında çalıştırın. Üstelik MM'siz danışman, en ilkel. Durmak yok, kar elde etmek vb.
Herhangi bir noktada eğitim sırasındaki sonuçlardan çok farklı sonuçlar elde edilirse, model OVERTAINED'dir, yani tahmin edicilerin hedef değişken için tahmin yeteneği yoktur. Listelenen kriterler şunları söylemez: ne yapmalı, nasıl değiştirmeli - bu kriterler bir şey söylüyor: MODEL AŞILMIŞTIR.
MCL'nin ateşli destekçileri için, bu konuda tartışılan tüm eylemler ve araçlar olmadan, test cihazının ticaret sisteminin gelecekteki davranışı hakkında konuşmak için herhangi bir neden vermediğini not ediyorum. Test eden kişi şöyle der: "İşte bu zaman aralığının sonuçları." Herşey. Test cihazı, örneğin belirli bir tarihsel döneme atıfta bulunan bir kar faktörü gibi tam olarak bir rakam verir. İstatistikler yalnızca R'de elde edilebilir. Test cihazı, model tasarımının son parçasıdır, ancak tüm geliştirme sürecinin yerini almaz.
böyle bir kalıp hala görülebilir, bu nedenle sapmaları nasıl iyi programlayacağını bilen biri varsa, o zaman böyle zor olmayan bir kalıp uygulamayı deneyebilir ve test edebilirsiniz.
Alexey!
1) Bana göre, "çapraz doğrulama" veya "model komiteler" gibi resmi araçların önemini abartıyorsunuz.
2) Test cihazı, örneğin belirli bir tarihsel döneme atıfta bulunan bir kar faktörü gibi tam olarak bir rakam verir. İstatistikler yalnızca R'de elde edilebilir. Test cihazı, model tasarımının son parçasıdır, ancak tüm geliştirme sürecinin yerini alamaz.
SW. SanSanych,
Komiteler hakkında konuşamazsınız, bu bir model seçme sürecinde özel bir durumdur. Doğrulama hakkında - hayır, abartmıyorum.
2) MT bir istatistik dağılımı vermez.