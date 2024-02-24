Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 171

BP'nin temsilinde fiyatı terk etmek gerekiyor, piyasa söz konusu olduğunda bu MO için en saçma temsil. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE...

ama xs nasıl temsil edilir ..

 
Sohbete devam edin, Doğru veya yanlış olarak sınıflandırırken önemli olan ağın bu kavramları nasıl böldüğü değil, gelecekte onları nasıl istikrarlı bir şekilde ayırdığıdır. Ve ayrılığın kendisi önemli değil, istikrarlı olması önemlidir. Bu, istikrarlı bir şekilde tahliye edilen bir TS'nin dökmek kadar zor olduğu bir alandır. Mesela şunu yapıyorum, ağı her gün bir önceki günün hacmine ve açık ilgiye göre eğitiyorum. Sonra 3-4 sinyal için modeli şu şekilde kuruyorum (bazen sinyalleri tam tersi yöne çeviriyorum), tabiri caizse piyasaya göre yönlendiriyorum ve işte, ağ kötüleri istikrarlı bir şekilde ayırıyor. iyi olanlar. İşte en önemlisi....
 
Kara Tomcat :

1) Bu dönemler arasında bir zaman aralığınız var mı?

2) Düzenlilik ortadan kalktı, fark edildi ve birçok kişi onu istismar etmeye başladı. Bu nedenle, ters bir desene dönüşür.

3) Şimdi grafiksel yöntemler kullanarak bir TS üzerinde çalışıyorum. Benim düşünceme göre, hala herhangi bir yerde çalışan kalıplar varsa, o zaman sadece burada.

4) Bir önceki paylaşımıma da bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Orada, tek tek çubukların analizinden geçtim. Ama aslında öyle değil. Tek tek çubukların analizinin var olma hakkı vardır, ancak bu kilit çubuklar genellikle üst alanlarda bulunmaz.

1) hatırladığım kadarıyla hayır resimler ilk tazelik değil artık hatırlamıyorum..

2) Böyle düşünen tek ben olmadığıma sevindim

3) ben de..., hatta üç tik durağı ile girip vakaların %50'sinde 1k2, 1k5 alabilirim, ancak matematiksel olarak resmileştirmek mümkün değil, yani çöp

4) her şeyin aranabilmesi gerekir

 

P

böyle bir model de görülebilir, bu nedenle sapmaları nasıl iyi programlayacağını bilen biri varsa, o zaman böyle zor olmayan bir model uygulamayı deneyebilir ve test edebilirsiniz.

 
mytarmailS :

3) ben de..., hatta üç tik durağı ile girip vakaların %50'sinde 1k2, 1k5 alabilirim, ancak matematiksel olarak resmileştirmek mümkün değil, yani çöp

Ve seninle aynı fikirde olmadığım yer burası. :) Grafik yöntemlerin biçimselleştirilebileceğinden ve biçimlendirilmesi gerektiğinden neredeyse eminim. Belli bir karmaşıklık nedeniyle, başarılı olanların% 95'i ve% 5'ine bölünme olması mümkündür. Ama borsada başarıya giden bir yol varsa o da bu alandan geçiyor. Her durumda, ekranda çok şey görüyorum, ancak bu hataları ortadan kaldırmaz. Ancak, her zaman alternatif bir senaryo vardır. Ve iyi haber şu ki, her şey doğru ve ZAMANINDA tanınırsa, bazı (küçük) kayıplarla bile, olayların gelişimi için alternatif bir senaryoya uyum sağlamak zor olmayacaktır.
Ayrıca şunu da eklemek isterim ki, belirli bir andan itibaren tüm matematiksel (gösterge) yöntemler hakkında çok şüpheci oldum. Uygulama basitliği ile büyülüyorlar, ancak yararsızlıkları bu basitlikte yatıyor. Borsa ticaretinin uzun (hatta "antik" denebilir) bir geçmişi vardır ve o günlerde birinin oturup stokastik ve RSI hesaplaması pek olası değildir. :) Ama bir çizelgeye çizgiler çizmek kolaydır. Ve tüm nesil tüccarlar bu konuda yetiştirildiyse ve eğitildiyse, neden aniden çalışmayı bıraksın? Bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle her şey daha karmaşık ve hızlanmış hale geldi, artık trend kanalları tik hareketlerinde bile görülebiliyor. Ancak hala var olmaları, kullanılmaları gerektiği gerçeğinden yanadır.
Grafik yöntemlerinin bir başka önemli artısı daha vardır: size AMACI gösterirler! Fiyatın nereye (daha doğrusu neye) çabaladığını gösterirler. Fiyat hareketinin hedefinin nerede olduğunu bildiğinizde, yönü sorusu kendiliğinden ortadan kalkar.

 
Kara Tomcat :
Ve seninle aynı fikirde olmadığım yer burası. :) Grafik yöntemlerin biçimselleştirilebileceğinden ve biçimlendirilmesi gerektiğinden neredeyse eminim. Belli bir karmaşıklık nedeniyle, başarılı olanların% 95'i ve% 5'ine bölünme olması mümkündür. Ama borsada başarıya giden bir yol varsa o da bu alandan geçiyor. Her durumda, ekranda çok şey görüyorum, ancak bu hataları ortadan kaldırmaz. Ancak, her zaman alternatif bir senaryo vardır. Ve iyi haber şu ki, her şey doğru ve ZAMANINDA tanınırsa, bazı (küçük) kayıplarla bile, olayların gelişimi için alternatif bir senaryoya uyum sağlamak zor olmayacaktır.
resmileştirmek resmileştirmek, makineye açıklamak mümkün değil, tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum
 

Birkaç gönderi önemli bir ayrıntıyı kaçırdığı için bağlantı yapmayacağım.

Hedef değişkenin değeri, tahmin edicilerin değerine zamanla karşılık gelemez, yani: hedef değişkenin değeri geriye kaydırılmalıdır. 1 ise, o zaman bir adım ileri, eğer 10 ise, on adım ileride bir tahmin olacaktır.

Hedef değişken olan öğretmen ileriye bakmalıdır.

Bu durumun bir örneği olarak, hedef değişkenin öncülünün tahmin edicilere göre nüansını daha açık bir şekilde vurgulayan dalda bir fikir burada ifade edilmiştir.

Anlamı şu. Örneğin arabaları sırayla alıyoruz. Tarihteki bu geri dönüşlerden ileriye doğru ilerliyoruz ve geçmişte düşünülen geri dönüşü işaretliyoruz, ardından fiyat belirli sayıda pip, örneğin 100 ile değişti . Bulundu. Bir sonraki tersine çevirmeyi alıyoruz, 100 piplik bir değişiklik arıyoruz ve böylece bir öğretmen oluşturuyoruz. Bu fikir, hedef değişkenin oluşumuna yönelik yaklaşımı çok dışbükey bir şekilde göstermektedir: hedef değişken, geçmiş veriler üzerinde oldukça uygulanabilir olan "ileriye bakma"yı uygulamalıdır. Model tahmini, tahmin ifadesi kullanılarak değil, hedef değişken tarafından sağlanır.

Bu fikrin başka bir önemli nüansı var. NE tahmin ettiğimiz oldukça açık: fiyatta gelecekte 100 piplik bir artış/düşüş öngörüyoruz. Bu, örneğin, öğretmenin diz üstü için "1" ve diz üstü için "0" olarak etiketlendiği 33 ile olumlu bir şekilde karşılaştırılır. Düşünürseniz, ne tahmin ediyoruz?

Yani hedef değişken için gereksinimler şunlardır:

1. Hedef değişken ileriye bakmalıdır

2. Neyi öngördüğümüz konusunda net bir anlayış olmalıdır.

Açık düşünceler gibi görünebilir, ancak pratikte uygulamak mümkün değildir: ya botlar sıkıdır ya da başka bir şey engel olur ..

not.

İsteğim üzerine fikir test edildi, ancak uygulanması için öngörücüler bulmak mümkün değildi.

 
Alexey Burnakov :
ikinize de cevap veriyorum

Modelin seçildiği veriler üzerinde değerlendirme yapılırsa, modelin hiçbir değeri yoktur. EVEN, modelin eğitilmediği bir veri periyodu olsa bile.

Bunu düşün.

1) yeniden eğitim var. Bu, eğitim verileri üzerindeki modeli neredeyse ideal bir duruma getirdiğimiz zamandır. Diğer verilerde, genelleme yeteneği ve boşaltma yoktur.

Ve 2) seçim yanlılığı (iyimser model seçimi) vardır. Bu, modelin davranışının ZATEN bilindiği veriler üzerinde en iyi model veya komitenin seçildiği zamandır. Ve bir kez daha - Bu bir test segmentiyse BİLE.

Böyle bir gerçek ortaya çıkıyor. Çapraz doğrulama test blokları tarafından seçilen aşırı eğitilmemiş model (testte pozitif olacak şekilde) potansiyel olarak TEST'e uyarlanmıştır. Bu etkiyi azaltmak için iç içe bir krlssvalidation bulduk. Halihazırda seçilmiş bir modelin (veya komitenin) diğer verilerle kontrol edilmesi gerekir.

Yani model seçim yönteminin doğrulanmasıdır.

Yine onlarca modelim var, aynı zamanda tahmincileri ve parametreleri de karıştırıyorum. Ve bu modeller, her biri 8 yıllık bir süre için sağlam bir artıya gidiyor! Ve bu bir test dönemidir. Ancak testin seçtiği "en iyi" modeller gecikmeli örnekleme ile kontrol edildiğinde sürprizlerle karşılaşılıyor. Ve buna denir - Model çapraz doğrulama için ayarlanmıştır.

Bu anlaşıldığında saf deney devam eder. Bu net değilse, gerçek hayatta kalitede birden fazla düşüş göreceksiniz. Hangi vakaların% 99'unda görülür.

Alexey!

Benim düşünceme göre, "çapraz doğrulama" veya "model komiteler" gibi resmi araçların önemini abartıyorsunuz.

Modeller geliştirirken, hiçbir şekilde öğrenme süreci ile ilgili OLMAYAN bir değerlendirme kriteri olmalıdır.

İşte kriterler:

1. Eğitim aralığının ARKASINDAKİ zaman aralığında modeli kontrol etme.

2. Modeli kullanarak bir Uzman Danışmanın test cihazında çalıştırın. Üstelik MM'siz danışman, en ilkel. Durmak yok, kar elde etmek vb.

Herhangi bir noktada eğitim sırasındaki sonuçlardan çok farklı sonuçlar elde edilirse, model OVERTAINED'dir, yani tahmin edicilerin hedef değişken için tahmin yeteneği yoktur. Listelenen kriterler şunları söylemez: ne yapmalı, nasıl değiştirmeli - bu kriterler bir şey söylüyor: MODEL AŞILMIŞTIR.

not.

MCL'nin ateşli destekçileri için, bu konuda tartışılan tüm eylemler ve araçlar olmadan, test cihazının ticaret sisteminin gelecekteki davranışı hakkında konuşmak için herhangi bir neden vermediğini not ediyorum. Test eden kişi şöyle der: "İşte bu zaman aralığının sonuçları." Herşey. Test cihazı, örneğin belirli bir tarihsel döneme atıfta bulunan bir kar faktörü gibi tam olarak bir rakam verir. İstatistikler yalnızca R'de elde edilebilir. Test cihazı, model tasarımının son parçasıdır, ancak tüm geliştirme sürecinin yerini almaz.

 
mytarmailS :

böyle bir kalıp hala görülebilir, bu nedenle sapmaları nasıl iyi programlayacağını bilen biri varsa, o zaman böyle zor olmayan bir kalıp uygulamayı deneyebilir ve test edebilirsiniz.

Kod tabanında sapma çizgileriyle işaretlenmiş göstergeler gördüm.
 
San Sanych Fomenko :

Alexey!

1) Bana göre, "çapraz doğrulama" veya "model komiteler" gibi resmi araçların önemini abartıyorsunuz.

2) Test cihazı, örneğin belirli bir tarihsel döneme atıfta bulunan bir kar faktörü gibi tam olarak bir rakam verir. İstatistikler yalnızca R'de elde edilebilir. Test cihazı, model tasarımının son parçasıdır, ancak tüm geliştirme sürecinin yerini alamaz.

SW. SanSanych,

Komiteler hakkında konuşamazsınız, bu bir model seçme sürecinde özel bir durumdur. Doğrulama hakkında - hayır, abartmıyorum.

2) MT bir istatistik dağılımı vermez.

