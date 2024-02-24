Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 164
Şey, hayır, hayır, ama gerçekten anlatmak istedim... Cidden, birçok soru hemen ortadan kalkacak ve sistemlerinizin sonucu daha iyi olacaktı. Peki, ne yapabilirsin, gurur harika bir şeydir :-)
Öyleyse anlat. Hadi dinle.
Tamam söyleyeceğim ama bu sadece bir sır.......
Herhangi bir işlemi otomatikleştirmeden önce, bu alanın ne olduğunu ve onunla nasıl çalışılacağını bulmanız gerekir. Programlama ve diğer her türlü bilim alanında zengin bir bilgi birikimiyle pazara geldiniz. Ama anladığım kadarıyla burada kimse piyasayı incelemekle ilgilenmiyor ve bu senin büyük hatan. O halde burada dinle. Çalıların etrafında dövmeyeceğim, övgüleri tarif etmeyeceğim, vb. Ve direk konuya gireceğim.
Aracın dün çalışırken sık sık meydana geldiğini, ancak bugün artık çalışmak istemediğini veya hatalı çalıştığını fark ettiniz mi? Her şey işlem gününün bağlamıyla ilgilidir ve bu bağlam üç değerden oluşur.
Borsada işlem yapmanın sonucu, günlük işlem hacmi, aynı gün için açık faiz ve bu günün açılış ve kapanışı arasındaki farktır. Ve bu bağlam, ayrıca haber arka planı, her türlü beklenti ... belirli bir yatkınlık oluşturuyor. Tamam, kısacası yine bir çeşit su çıkıyor.
Her gün bir önceki günün işlem hacmini, açık faizi ve açılış ve kapanış arasındaki farkı biliyoruz. Sadece üç değişken var, ancak gerçek değerlerle değil, onların değişiklikleriyle ilgileniyoruz, bu yüzden TS'yi bu değişikliklere göre eğitmeniz gerekiyor.
Kısaca konuşmak gerekirse. Bugün: Hacim düştü, OI büyüdü, Dklose büyüdü. Durumun aynı olduğu günler için ağ eğitimi için verileri aynen saklıyoruz ve ağı bu günlerde çalışacak şekilde eğitiyoruz. Bu kadar.
Üç değişken - 9 olası piyasa koşulu. Her eyalet için 9 TS'nizi eğitin ve mutlu olacaksınız!!!!!!!!!
Bu sadece işlem gününün bağlamı, yani tavsiyeler. Bu farklılıkları oluşturan bir göstergem var, böylece geçmişi tam olarak ihtiyacım olan gün için saklayabilirim. Bunun dışındakiler sadece öneridir. Üstelik resimde 9 tane olmasına rağmen sadece 4 durum var yani...
Hayır, bu öneriler temeldir. Burada sadece ROI ve Volume'un anlamını anlamanız gerekir. İnternetten araştırın hemen anlayacaksınız. Okuyun, birçok satışta bu uzun zamandır çiğnendi, neden bu kadar ...
Özellikle senin gibi tembel biri için Dmitry
http://tempofox.com/interpretaciya-otkrytogo-interesa-i-pokazatelej-obema/