Peki ya size doğada "Newton Yasası" diye bir etkileşim olmadığını söylersem? Ve bu sadece hesaplamaları basitleştirmek için türetilmiş bir formül. Ve "Newton Yasası çalışır veya çalışmaz" ifadesinden, bu formülün herhangi bir işlemi hesaplamak için kullanılabileceği veya tam tersinin, görevin karmaşıklığı ve dünyanın rastgeleliği nedeniyle uygulanamayacağı anlaşılmaktadır.
Diyelim ki çelik bir topumuz var. Kütlesini bilerek, ne kadar hızlı düşeceğini, yere ne kadar çabuk ulaşacağını vb. belirleyebilirsiniz ve tüm bunlar oldukça doğrudur. Tüy konusunda o kadar çok etki vardır ki Newton yasalarını uygulamak tüyün nereye ve ne zaman düşeceğini hesaplamanıza yardımcı olmaz. Kendinizi okyanusun dibindeki rüzgarsız bir odaya kapatsanız bile, herhangi bir sismik aktivite bile değişimlerini yapacak ve tüyler hesapladığınız yere düşmeyecektir. Böyle karmaşık bir deney bile günlük yaşamın sınırlarının ötesindedir, ancak yine de yeterince doğru değildir.
Kabartmak davranışı, bir forex ticaret sembolünün davranışına bir benzetmedir. Binlerce formül ile Uzman Danışman yapabilirsiniz ama hepsi bu süreçte sadece gözlemlediğiniz olguları anlatacaktır. Bu süreçlerin altında yatan şey sizin için hiçbir zaman tam olarak net olmayacak ve bu nedenle, hangi kesin formülleri türetmiş olursanız olun, bunlar yalnızca ideal koşullar altında çalışacak ve yalnızca daha önce gözlemlediğiniz fenomenleri tanımlayacaklardır. Ama gerçekte, beklenmedik bir şey olacak ve piyasa tüm formüllerinize aykırı olacak ve tüm duraklarınızı kaldıracak.
Sıvıların ve gazların akışının dinamiklerini hesaplamakla meşguldüm. Tüm sorumlulukla size söyleyebilirim ki, "kabartma" nesnesi bazı gözlemciler için bir şekilde "olağandışı" davranıyorsa, bu Newton yasalarının çalışmadığı anlamına gelmez, bu, gözlemcinin nesneye etki eden herhangi bir kuvveti hesaba katmadığı anlamına gelir. Bu durumda, bir nesnenin kütlesinin yüzey alanına oranı göz önüne alındığında, yerçekiminden çok daha büyük bir etkiye sahip olan hava kütlelerinin hareketi söz konusudur. Ancak bunlar, gözlemci tarafından dikkate alınmayan aynı Newton kuvvetleridir.
Ne demek istediğimi anlıyor musun? Çok basit, kahretsin. Bir şey işe yaramazsa, o zaman açıklanmayan bir şey kalır. Gözlemci dışında başka birinin bunun için suçlanması pek olası değildir.Şimdi zihinsel olarak yukarıdaki ile piyasa arasında bir analoji çizin.
Kanun işe yarıyor ve aynı zamanda kabartmak için. Ama "hane düzeyinde" şeylere baktığınızda, elde ettiğiniz şeyi alırsınız....
Fa, bilinen değişkenleri hemen attım, dua etmeyi teklif ettim)))
Okuduğunuz için teşekkürler.
Yazarın fazla iyimser olduğunu düşünüyorum.
Standart önceden işlenmiş veri (fx) normalleştirme vb. kullanırken, bu yaklaşım işe yarıyor gibi görünüyor
kötü şöhretli komitelerden daha iyi değil ve tasarımın karmaşıklığı (tuğla sayısı) ile en ciddi uyumu elde edersiniz.
Tabii ki tüm IMHO ...
Bir nesnenin kütlesinin yüzey alanına oranı göz önüne alındığında, yerçekimi kuvvetinden çok daha büyük bir etkiye sahip olan hava kütlelerinin hareketleri. Ancak bunlar, gözlemci tarafından dikkate alınmayan aynı Newton kuvvetleridir.
Ev düzeyinde bir tüyün hareketini belirlemek için Newton yasasını uygulamanın zorluğundan bahsediyoruz. İlk başta buğulanmış şalgamdan daha kolay olduğunu söyleyerek küçümsedin. Ve şimdi aniden, hava kütlelerinin ve genel olarak tüm Newton kuvvetlerinin hareketini hesaba katmanın gerekli olduğu ortaya çıktı. Hava kütlelerini hesaplamak için bir veri merkezi kullanmanın yaygın olduğu nasıl bir günlük yaşamınız var? Muhtemelen roketler veya başka bir uzay aracı inşa ediyorsunuz.
Peki nedir bu Newton kuvvetleri? Isaac Newton tarafından 1 saniyede 1 kez döndürmek için kullanılan kuvvet? (Şaka)
Aynı! Ve tüylerde ve topun üzerinde)))
Chota Adım attım, evet) Bir noktada tamamen aynı. Ama top düşecek ve hepsi bu. Ve tüyün düşüşünün yörüngesi daha bükülür, buna göre daha uzun bir mesafeye uçması gerekecek ve tüm düşüş süresi boyunca etkilerin toplamı farklı olacaktır. Eh, belki de bir boşlukta, sıfır dış etkiye sahip durumlar hariç.
1. Kimin neyi bildiğinden bahsediyorsunuz ve müdahale ettiğiniz SanSanych, "günlük düzeyde" yasaların tüyler için geçerli olmadığını söyledi. Ama sizi temin ederim, aşağı herhangi bir cisim gibi fizik yasalarına tabidir.
2. Buğulanmış şalgamdan daha mı kolay? - bunlar sizin fantezileriniz, daha basit veya daha basit demedim.
3. Vücuda etki eden tüm kuvvetleri hesaba katmazsanız, daha sonraki hareket yörüngesini belirlemek imkansız hale gelir. Hatta bazıları vücudun fiziksel yasalara tabi olmadığını hissedebilir. Bir kez daha, basit bir şekilde tekrar ediyorum - "bir şey" birisi için işe yaramazsa, o zaman bu kişi "bir şeyi" etkileyen tüm faktörleri hesaba katmaz.
4. Önce Newton'un üç yasasını ve bu yasaların sonuçlarını öğrenin. Ardından, sert bir cismin kinematiğinin derinlemesine çalışmasına ve ardından istenirse deforme olabilen bir rijit cismin mekaniğine geçebilirsiniz.
Okuduklarınızı pekiştirmek için, kağıda belirli yoğunluğu 7,8 g/cm3 olan ve aynı boyutta 0,00001 g/cm3 yoğunluğu olan metal bir top çizmeye çalışın. Bu cisimlere şematik olarak bağlanın ve kuvvet vektörlerini belirleyin. Top ve tüylerin farklı davranışlarının nedenleri, serbest düşüşe gönderilirlerse netlik kazanacaktır. Piyasadaki süreçlerin çalışmasına "hane düzeyinde" yaklaşma arzusu derhal ortadan kalkacaktır.
"Saçma sapan konuşma" (c) Reshetov, yılı hatırlamıyorum.
Sistem analizi bir Tip I hatası bildiriyor:
"Yanlış Sorunlara Doğru Yöntemleri Uygulamak"
Benim örneğimde.
Newton yasasını düşen bir çelik bilyeye uygulamak, doğru yöntemi doğru probleme uygulamanın bir örneğidir, çünkü kişi yalnızca Newton yasası tarafından yönlendirilebilir ve topun düşüşünü etkileyen diğer tüm faktörleri görmezden gelebilir .
Newton yasasını bir tüye uygulamak, doğru şekilde ortaya konulmayan bir soruna doğru yöntemin uygulanmasına bir örnektir, çünkü tüy durumunda Newton yasası ihmal edilebilir ve tüyün hareketini belirleyen diğer kuvvetler dikkate alınmalıdır. hesap .
Forex'te, gürültüden hedef değişkenle ilgili faktörlerin (yordayıcıların) seçilmesi sorunu son derece akuttur, çünkü modelde gürültü öngörücülerinin varlığı bu modelin yeniden eğitilmesine yol açar. Tüm yaygara, modelin yeniden eğitilmesinde (ticaret sistemi).
Benim için resim böyle görünüyor.
Yeterince fazla sayıda gözlemde (5000 - 10.000 bar), birkaç yüz tahmin edici arasından, hedef değişkenle ilgili 20-30 tahmin ediciyi seçiyoruz. Belirli bir hedef değişken için seçim bireysel olacaktır.
Ayrıca, 100-300 barlık daha küçük bir pencerede, örneğin rfe ile bu kümeden tahmin edicileri yeniden seçiyoruz. Pencere hareket ettiğinde, tahmin edicilerin listesinin ve sayılarının değiştiğini görünce şaşırdım. Benim durumumda: orijinal liste = 170 tahmin edici. 27 tahminci seçtim ve rfe ile pencere hareket ettiğinde 5 ila 15 tahminci alıyorum.
Bu yaklaşımla, rf'deki tahmin hatası %20'ye yaklaştırılabilir. Adada daha iyi görünüyor ve daha da iyi gbm. Özellikle eğitim örneğindeki hatanın yaklaşık olarak bu örnek dışındaki hataya eşit olduğunu not ediyorum. Model yeniden eğitilmiş DEĞİLDİR .
Forex'te "doğru yöntemleri doğru göreve uygulamak" böyle görünür.
"Yanlış öngörücü kümesine doğru rf yöntemini uygulamak" neye benziyor?
Buldozerden bir dizi tahminci alıyoruz. Aynı zamanda, TA deneyimini dikkate almak çok önemlidir - trend göstergelerine çok düşkündürler - çeşitli arabalar.
Eğitim setindeki böyle bir tahmin ediciler listesinde, rf %5'lik bir hata ile kolaylıkla eğitilebilir.
Ve bu eğitim örneğinin dışında bir set alırsak, rf algoritması tarafından bulunan ağaçların, kotirin yeni bölümü ile hiçbir ilgisi olmadığı hemen anlaşılacaktır - model yeniden eğitilmiştir, yani. eğitim setinin özelliklerini hatırladı ve bu setin dışında tamamen çalışamaz durumda. Tanıdık bir resim değil mi?
Bağlantıda, adam Bayes olasılıklarına dayanarak bunun nasıl yapılacağına dair ilginç fikirlerden bahsediyor.
Buna göre, iki zıt eğilimimiz var: bir yanda, diğer şeyler eşitken, mümkün olduğunca doğru bir şekilde tahmin etmek istediğimiz bir eğitim örneğimiz var ve diğer yanda, bulunan kalıpların karmaşıklığına sahibiz, tahmin algoritmasının karmaşıklığı ve bu karmaşıklığın daha az olmasını isterdik. Bu gereksinimler birbiriyle çelişir, bu nedenle bir şekilde bir uzlaşma bulmak gerekir, ancak onu bulmak için hem karmaşıklığı hem de doğruluğu bazı birleşik terimlerle ifade etmemiz gerekir.
https://postnauka.ru/video/55303
Ne yazık ki, Dmitry Vetrov modellerin öğretme yeteneğini genelleme yeteneğinden ayırt edemiyor. Bu nedenle, tavizi yoktur. Ancak, grafiğe bakarsak ( HERE 'dan alınmıştır), bir uzlaşmanın kolayca bulunabileceğini göreceğiz:
Onlar. D. Vetorov'un mantığını takip edersek, o zaman öğrenme yeteneğinden ödün verilmez (mavi çizgi öğrenme yeteneğidir. Ancak, modelin genelleme yeteneğinin hatasının karmaşıklığa bağımlılığına bakarsak, modelin karmaşıklığının M değerinde bir uzlaşmaya varıldığını görün (genelleme yeteneğinin aşırısı).
jPrediction, 9. versiyondan başlayarak bu uzlaşmayı bulur, yani modelleri M değerine karmaşıklaştırır ve sonuç olarak M noktasında bulunan modeli verir.
jPrediction'daki modellerin karmaşıklığı, tahmin edicilerin sayısında kademeli bir artış anlamına gelir. Gerçekten de, jPrediction'da, gizli katmandaki nöronların sayısı 2^(2*n+1)'dir, burada n, tahmin edicilerin sayısıdır. Buna göre, tahmin edici sayısındaki artışla modelin karmaşıklığı (gizli katmandaki nöron sayısı) artar. Böylece, modellerin karmaşıklığını kademeli olarak artıran jPrediction, er ya da geç M değerine ulaşacaktır, bundan sonra modellerin daha fazla karmaşıklığı, genelleme yeteneğinde daha fazla bir azalmaya (genelleme yeteneğindeki hatalarda artış) yol açacaktır.
Böylece jPrediction'da bir taşla iki kuş vurulmuş oluyor:
Ve D. Vetrov tarafından dile getirilen sorun yok. Ve Newton da hiçbir şekilde burada değil.
1. Kimin neyi bildiğinden bahsediyorsunuz ve müdahale ettiğiniz SanSanych, "günlük düzeyde" yasaların tüyler için geçerli olmadığını söyledi. Ama sizi temin ederim, aşağı herhangi bir cisim gibi fizik yasalarına tabidir.
Ayrıca SS'lerin üzerine düşen yakıcı tarzda trol yorumlarını da beğenmedim. Bu konuda en sevdiğiniz eğlenceye katılmanıza gerek yok. Görünüşe göre "MQL'deki dezavantajlı makine öğrenimi mühendisleri" burada, diğer araçların yardımıyla araştırma yapan kardeşler üzerinde tam anlamıyla ortaya çıkıyor.
Şöyle söyleyelim: SS, yalnızca kavak tüylerini alırsanız, o zaman aşırı gürültülü iniş yörüngelerinden Newton yasalarını çıkarmanın çok daha zor olacağını söyledi. Bu - onunla aynı fikirdeyim - sahip olduğumuz problemlerle rezonansa giriyor. Gerçek yasaları bulmaya çalıştığımız son derece gürültülü bir sinyal.
Ve diğer tüm düşünceler troller gibidir. SS bize üzerinde düşünmemiz için bir metafor verdi. Böylece!
SS, cehaletinde ısrar etmeye devam ederken, çok talihsiz bir örnek verdi. Tamam, “peki, evet, bir örnekle heyecanlandım” derdim ama hayır, ısrar ediyor, dikkat edin, kendi elleriyle tavsiyelerimden sonra bile etki eden kuvvetlerin bir diyagramını çizmeye çalışmak için ne yazdığına bakın. top ve kabartmak üzerinde:
Newton yasasını bir tüye uygulamak, doğru şekilde ortaya konulmayan bir soruna doğru yöntemin uygulanmasına bir örnektir, çünkü tüy durumunda Newton yasası ihmal edilebilir ve tüyün hareketini belirleyen diğer kuvvetler dikkate alınmalıdır. hesap.
"Diğer güçler" ne anlama geliyor? Aynı kuvvetler topa ve tüye etki eder - yerçekimi kuvveti (ağırlık) ve rüzgar akışının kuvveti vücudun yarısına dağılır. Böylece her iki durumda da sadece 2 kuvvet vardır. Rüzgar akışı aynıdır, ancak ağırlık binlerce kat farklıdır. Uygulanan kuvvet vektörlerinin toplamını oluşturun ve ne olduğunu görün.
Yani metafor SS için işe yaramadı.
Aksi takdirde, "doğru yöntemleri yanlış tahmincilere uygulamak" konusunda haklı ama burada çok akıllıca bir şey yok, evet - gökyüzü mavi, güneş parlıyor, 16 numaralı otobüs tam 13:07'de evin önünden geçiyor. .. Ve bu sözün bilgeliği ve hatta pratik değerinden daha sonra ne var?
not. Moskova Bölgesi'nde muhtemelen daha az deneyimim olacak ve Moskova Bölgesi hakkında bazı sapkınlıkları ağzımdan kaçırırsam, muhtemelen geçip önyargılarımdan kurtulmama yardım etmeye çalışmazsınız (inanıyorum ki, sempatik bir insansınız, öyle değil. aynı komisyona saldırmak için aşırı coşkunun korkunç durumlarına kayıtsız). Bu yüzden, "Newton'un kuvvetleri bir tüy üzerinde hareket etmez" şeklindeki düpedüz gafları aşamam.