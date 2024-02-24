Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 157
1) Peki, neden sınıflandırma olmasın, örneğin 1000 faktör, örneğin farklı zaman ufukları için bu cihazın yukarı / aşağı hareketinin olasılıklarını veren 100 çıktıya sahip derin bir sinir ağını alalım. Bu gerileme nedir? Gerileme, fiyatın tahmin edildiği zamandır.
2) Karşılıklı bilgileri kullanmanız sizin için daha uygundur ve biz sadece faktörleri sıralar ve her birinin zaten daha kötü olan BELİRLİ BİR MODEL İÇİN nihai tahmini yüzde kaçının etkilediğini hesaplarız. hile ile googleNet. Regresyona ihtiyacımız yok, belirli bir varlığın ne kadara mal olacağı umrumda değil, bu modeli karmaşıklaştırıyor ve mantıklı değil, asıl mesele N saniye boyunca belirli bir olasılıkla doğru yönde hareket etmesidir.
1) Birkaç ufuk için bir fiyat tahmini yapıyorum (sadece fiyat değil, fiyat artışı).
2) burada bir şey tavsiye edemem. Birisi doğru yönde hareket olasılığını kullanır ve birisi belirli bir yönde tahmin edilen hareket kuvvetini kullanır. Bir yönde fiyat hareketinin ve bir yönde 10 puanlık bir fiyat hareketinin farklı sonuçlar vermesi muhtemelen mantıklıdır.
Maksimum kaldıraç evet, 1:100'dür. Ama kullanmıyorum. Bir kez daha tekrarlıyorum.
Bu sonsuz bir arayış, ilgi bu, biri diğerinden daha iyi çalışıyor, bilim ve yaratıcılığın bir sembiyozu. Basit artışlardan farklı ufuklara, trendler / daireler arasında ayrım yapmaya, her türlü anormalliği yakalamaya, modları değiştirmeye, her türlü siyah kuğuya vb. kadar yüzlerce işlevsellik de perçinlenebilir. Daha sonra bu alt sistemlerin sonuçları meta-sistemler için öngörücü olarak kullanılır ve bu böyle devam eder. Evrim))))
Ofis tarafından belirlenen kaldıracı kullanamazsınız.
Böyle,
Kaldıraç formülüne tekrar bakalım:
1:10 kaldıraç oranı 0,01 (işlem başına hacim) * 100000 (1 lotun değeri) * 5 ( işlem sayısı ) / 500 (depozito).
Yani, para birimi satın almak için hesabımda sahip olduğumdan 10 kat daha fazla para kullanıyorum. Bence basit... Yoksa kaldıracın tanımını mı okuyalım?
Gerçek bir borsa komisyoncusu bana maksimum 1:2 veriyorsa, ancak bunu kullanmak istemiyorum (örneğin komisyonlar nedeniyle), o zaman 1:1 kaldıraç kullanıyorum. Ve bana ne kadar ve hangi kaldıraçla kazandığımı sorarlarsa, örneğin ödünç fon kullanmadan yılda %25, yani sadece kendi başıma ticaret yapıyorum diyeceğim. Her şey açık gibi görünüyor...
Kaldıraç, mevduat fonlarınızı ne kadar kullandığınız değil, ofisin ne kadar kullanmanıza izin verdiğidir. Anlıyor musun?
Anlamak. Ama ne kadar ve hangi kaldıraçla kazandığımı sorarlarsa, bana 1:1000 kaldıraç verebilecek bir amcam olduğunu söylemeyeceğim ama genel olarak 1:2 ticaret yapıyorum ve %10 kazanıyorum.. 1:2 deyin. Ve daha fazlasını alırsam, riskler izin vermez.
Ve sorunun içeriğine dönersek, yılda %40 kazanıldığında kaldıraç ne kadardır. Diyelim ki ofisi değiştirdim ve başka bir amcam bana 1:500 verdi. Bir şey değiştirir mi? Umarım aynı lotu 0,01'lik depozito ile takas edeceğimi anlamışsınızdır.
Genellikle kaldıraç oranını sorduklarında, tam olarak ofisin belirlediği hesap kaldıracını sorarlar. Bu sorunun anlamı, ticaret için ne kadar para kullanabileceğinizi bulmaktır.
Ve bir ticarette maksimum düşüşü istediklerinde, o andaki deponun büyüklüğüne göre negatif dalgalı kâr yüzde kaçtır?
Ancak neden bahsettiğinizi hiç anlamıyorsunuz - ve kaldıraç hakkında değil, düşüş hakkında değil.
Ve sorunun içeriğine dönersek, yılda %40 kazanıldığında kaldıraç ne kadardır. Diyelim ki ofisi değiştirdim ve başka bir amcam bana 1:500 verdi. Bir şey değiştirir mi? Umarım aynı lotu 0.01'lik depozitimle takas edeceğimi anlamışsınızdır.
Bu da bir şey ifade etmiyor çünkü bir işlemde ne tür bir düşüşe izin verdiğiniz bilinmiyor. Bu nedenle, hesaptaki fon kullanımının etkinliği sorusu açık kalmaktadır. Optimal olmadığına inanıyorum, aksi takdirde yıllık karlılık %35'in üzerinde olurdu.
1) Omuzdan bahsediyorum. Başka bir deyişle, ticaret yapmak için ne kadar para ödünç alabilirim. Umarım her zaman tüm pirzola için açtım (500 * 100 / 100000 = 0,5 lot) ve bunu her zaman yaptıysam, muhtemelen o kadar harika bir sistemim var ki, neredeyse dezavantaj görmüyorum...
2) bu, ofis bana ne kadar kaldıraç verirse versin ve bu nedenle, ne kadar büyük bir anlaşma açarsam açayım, riskleri kurtarmak için kesin olarak belirlenmiş bir hacim açacağım anlamına gelir. Geri kalan her şey senin çılgın spekülasyonun.
Açık. Cevap vermek istemiyorsan, verme.
Bir ticaret sistemi oluşturmak için kaldıracın ne olduğunu bilmek çok önemli olmayabilir, ancak genel bir bakış açısı için yine de bilmeniz gerekir. Aksi takdirde, çapraz doğrulamalar ve regresyonlarda bilgiyle parlarsınız ve ticarette temel şeylerde yüzersiniz.
----- ve. Açıkça "Kullanılmış Kaldıraç" gösteriyor.