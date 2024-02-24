Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1617

mtyvnel :
Bana yardım edin ve danışmanın yalnızca GBPJPY'de işlem açmasını nasıl sağlayacağımı yazın. Ve grafiğin bulunduğu yeri analiz ettim. Teşekkür ederim !
_Symbol "GBPJPY" ile değiştirin
 
Michael Marchukajtes :
Evet, olacak. Yakın zamanda. Bir derse hazırlanmaya başladığımda, yanlışlıkla bir kitap yazdım, ancak sizi bilgilendirmek istediğim asıl şey, yeniden eğitim teorisi. Konuşmak için kamu mahkemesine götürün :-)

zaten inkar ediyorsun, "kurtlar, kurtlar ..." diye bağıran ve sonra ona kimse inanmayan o çocuk gibisin ((

 
Michael Marchukajtes :
Reshetov'un son versiyonu 14'dü. Cesaretimi topladım ve optimize ediciyi sürüm 15'e kadar bitirdim ve sonra kişisel olarak buna karar verdim.

Yura, artık şifrelemeyi bırak, herkes uzun zamandır her şeyi anlıyor :)

En başından beri, bir bekçi olarak ölüm ya da terk etme versiyonuna inanmadım.

 

Nöromdan MT5 için bir gösterge yapmak istiyorum. Soru: Gösterge, bu tür kısıtlamalara sahipse gösterge kitaplığına girmek için resmi prosedürlerden geçecek mi?:

1. kullanıcı, MT ayarlarında WebRequest'e izin vermelidir.

2. Geri test çalışmayacak, ancak başlangıçta küçük bir geçmiş yüklenecek - mumların mevcut anından 100 geri.

 
...ya da danışman olarak yapılabilir mi? Bu Uzman Danışman kataloğa dahil edilecek mi?
 
Keşa Kökü :

Gerçekten çok aptalsın. Adıma bak. Benim adım Michael ve soyadım bir dakikalığına tamamen farklı. Sakın bok yemeyin....
 
Kesha Kökleri :

Sonuçta satıcılar için gerçek ad ve soyadı görüntülenir, pasaport altında verilir.
 
Aliaksandr Hryshyn :
Yani aynı şeyden bahsediyorum. Bu yüzden MKUL5 forumundan ganimeti alıyorum. Kim bana bunu takma adla yapmamı verirdi. Bu arada bir soru. Peki, bu canavara nasıl inanmazsın?


 
Merhaba ! 11 yıldır tüccarım, Gann'i manuel olarak ticareti yapıyorum, ama aynı zamanda sinir ağlarını da ele aldım. Bu sorunu çözdüm! Sadece sana yardım etmek istiyorum, işe doğru bir yaklaşımın yok. Yemin ederim bu bir şaka değil, işte tüm soruların cevabını bulduğum bu makalenin yazarı, sadece danışman ve senaryo ile kodda bir hata var, her şeyi yeniden yazdım ve ticaret yaptım tüm döviz çiftlerinde ve zaman dilimlerinde neredeyse bir yıl, 15 dakikadan az deniyorum. Program bir fiyat tahmini, fiyatın kaç puan ve nereye gideceğini verir. https://www.mql5.com/ru/articles/830 ... Her şey çalışıyor, sadece kodu yeniden yazmanız gerekiyor, orada bir hata var. Hiçbir şey satmıyorum ve hiçbir şeyin reklamını yapmıyorum, sadece her gün gidip mektuplarınızı okuyorum, elimden geldiğince yardım etmek istiyorum.
Burada ticaret yapıyor, bana tam olarak söyledi, bu yüzden programla yarı makinede. MYFXBOOK Leo23'te bulun. Bu aynı sinir ağları.


