Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1617
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bana yardım edin ve danışmanın yalnızca GBPJPY'de işlem açmasını nasıl sağlayacağımı yazın. Ve grafiğin bulunduğu yeri analiz ettim. Teşekkür ederim !
Evet, olacak. Yakın zamanda. Bir derse hazırlanmaya başladığımda, yanlışlıkla bir kitap yazdım, ancak sizi bilgilendirmek istediğim asıl şey, yeniden eğitim teorisi. Konuşmak için kamu mahkemesine götürün :-)
zaten inkar ediyorsun, "kurtlar, kurtlar ..." diye bağıran ve sonra ona kimse inanmayan o çocuk gibisin ((
Reshetov'un son versiyonu 14'dü. Cesaretimi topladım ve optimize ediciyi sürüm 15'e kadar bitirdim ve sonra kişisel olarak buna karar verdim.
Yura, artık şifrelemeyi bırak, herkes uzun zamandır her şeyi anlıyor :)
En başından beri, bir bekçi olarak ölüm ya da terk etme versiyonuna inanmadım.
Nöromdan MT5 için bir gösterge yapmak istiyorum. Soru: Gösterge, bu tür kısıtlamalara sahipse gösterge kitaplığına girmek için resmi prosedürlerden geçecek mi?:
1. kullanıcı, MT ayarlarında WebRequest'e izin vermelidir.
2. Geri test çalışmayacak, ancak başlangıçta küçük bir geçmiş yüklenecek - mumların mevcut anından 100 geri.
Yura, artık şifrelemeyi bırak, herkes uzun zamandır her şeyi anlıyor :)
En başından beri, bir bekçi olarak ölüm ya da terk etme versiyonuna inanmadım.
Yura, artık şifrelemeyi bırak, herkes uzun zamandır her şeyi anlıyor :)
En başından beri, bir bekçi olarak ölüm ya da terk etme versiyonuna inanmadım.
Sonuçta satıcılar için gerçek ad ve soyadı görüntülenir, pasaport altında verilir.
Yani aynı şeyden bahsediyorum. Bu yüzden MKUL5 forumundan ganimeti alıyorum. Kim bana bunu takma adla yapmamı verirdi. Bu arada bir soru. Peki, bu canavara nasıl inanmazsın?
Burada ticaret yapıyor, bana tam olarak söyledi, bu yüzden programla yarı makinede. MYFXBOOK Leo23'te bulun. Bu aynı sinir ağları.