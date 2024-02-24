Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1611

Yeni yorum
 
Evgeny Dyuka :
Tahmin ediciler kelimesi özellikler anlamına geliyorsa, genel durumda eşdeğer olmayacağını düşünüyorum, özelliklerin nasıl bölüneceğine bağlı. Büyük olasılıkla, veri eksikliği nedeniyle, teorik olarak 1000'den öğrenebilen bir model 100'den öğrenmeyecektir.
Bunun neden yapıldığı belli değil, özellikler modele minimum yeterli veri seti verilerek seçiliyor. Başlangıçta minimal olarak düşünüldüğünden, daha sonra nasıl bölünebilir?

Boyutu küçültmek için bölün...

Bu yeterli minimum özelliği nasıl bilebiliriz? Sadece eğitimle, yüz özellikte binde eğitilmez, bilgisayar çekmez, peki ya 10.000 özelliğe ihtiyacınız varsa?

örneğin, iki mumun bir özelliğini tam olarak tanımlamak için, sadece iki, 45 değişken oluşturmamız gerekiyor, üç mumdan zaten 105 değişken var..

[Silindi]  
Alexander_K2 :

İşte ilk bulduğum:


Başka benzer gönderiler de vardı, ama - bakmak için çok tembel ...

Sabre her zaman öyle yazar ki, siz anlamını anlayana kadar bir hafta geçer ve sonra bunu demek istemediği ortaya çıkar. Ve aslında aynı stratejiyi bir sembolde kullanıyor (başka bir tane görmedim)

Alexander_K2 :

Max, beni korkutma, Forex'i tamamen bıraktığın için... Çok üzücü olurdu... Her şey daha yeni başlıyor :))

Bazen arbitraj veya eller ticareti yapıyorum .. sinir ağları açısından, kapa çeneni, normal ticaret yapmak istemiyorlar

 
mytarmailS :

Boyutu küçültmek için bölün...

Bu yeterli minimum özelliği nasıl bilebiliriz? Sadece eğitimle, yüz özellikte binde eğitilmez, bilgisayar çekmez, peki ya 10.000 özelliğe ihtiyacınız varsa?

örneğin, iki mumun bir özelliğini tam olarak tanımlamak için, sadece iki, 45 değişken oluşturmamız gerekiyor , üç mumdan zaten 105 değişken var..

İki mumdan 45 değişkenin nasıl çıktığını açıklayabilir misiniz?

Bana öyle geliyor ki bir şey çok fazla ya da bunun hakkında düşünüyorum.

 
mytarmailS :

Boyutu küçültmek için bölün...

Bu yeterli minimum özelliği nasıl bilebiliriz? Sadece eğitimle, yüz özellikte binde eğitilmez, bilgisayar çekmez, peki ya 10.000 özelliğe ihtiyacınız varsa?

örneğin, iki mumun bir özelliğini tam olarak tanımlamak için, sadece iki, 45 değişken oluşturmamız gerekiyor, üç mumdan zaten 105 değişken var..

https://colab.research.google.com/ adresini deneyin
ayarlarda TPU'yu seçin, yeterince hızlı çalışıyor, tek olumsuz yanı uzun süre kullanmanıza izin vermiyorlar, normal bir yüzdeye geçiyorlar ama aynı zamanda canlı, gece şarj edebilirsiniz
 
Alexey Mavrin :

İki mumdan 45 değişkenin nasıl çıktığını açıklayabilir misiniz?

Bana öyle geliyor ki bir şey çok fazla ya da bunun hakkında düşünüyorum.

İki değişken vektörümüz var, mevcut mum ve önceki mum ( "-1" )

a = "açık", "yüksek", "düşük", "kapalı", "orta"

b = "açık-1", "yüksek-1", "düşük-1", "kapalı-1", "merkez-1"

"merkez" değişkeni mum çubuğunun ortasıdır (yüksek+düşük)/2 bu değişken olmadan "eskimo" vb. gibi bir model tanımlamak imkansızdır. Diğer değişkenlerin değerlerini açıklamaya gerek olduğunu düşünmüyorum, bunlar aşikar.

Yani her türlü mantıksal kombinasyonu yaratıyoruz (belki mantıklı değil) 

[ 1 ] "1"                "open   >   high"
[ 1 ] "2"                "open   >   low"
[ 1 ] "3"                  "open   >   close"
[ 1 ] "4"                  "open   >   center"
[ 1 ] "5"                  "open   >   open-1"
[ 1 ] "6"                  "open   >   high-1"
[ 1 ] "7"                  "open   >   low-1"
[ 1 ] "8"                    "open   >   close-1"
[ 1 ] "9"                    "open   >   center-1"
[ 1 ] "10"              "high   >   low"
[ 1 ] "11"                "high   >   close"
[ 1 ] "12"                  "high   >   center"
[ 1 ] "13"                  "high   >   open-1"
[ 1 ] "14"                  "high   >   high-1"
[ 1 ] "15"                "high   >   low-1"
[ 1 ] "16"                  "high   >   close-1"
[ 1 ] "17"                    "high   >   center-1"
[ 1 ] "18"                "low   >   close"
[ 1 ] "19"                "low   >   center"
[ 1 ] "20"                "low   >   open-1"
[ 1 ] "21"                "low   >   high-1"
[ 1 ] "22"                "low   >   low-1"
[ 1 ] "23"                  "low   >   close-1"
[ 1 ] "24"                  "low   >   center-1"
[ 1 ] "25"                  "close   >   center"
[ 1 ] "26"                  "close   >   open-1"
[ 1 ] "27"                  "close   >   high-1"
[ 1 ] "28"                  "close   >   low-1"
[ 1 ] "29"                    "close   >   close-1"
[ 1 ] "30"                    "close   >   center-1"
[ 1 ] "31"                    "center   >   open-1"
[ 1 ] "32"                    "center   >   high-1"
[ 1 ] "33"                  "center   >   low-1"
[ 1 ] "34"                    "center   >   close-1"
[ 1 ] "35"                      "center   >   center-1"
[ 1 ] "36"                    "open-1   >   high-1"
[ 1 ] "37"                  "open-1   >   low-1"
[ 1 ] "38"                    "open-1   >   close-1"
[ 1 ] "39"                      "open-1   >   center-1"
[ 1 ] "40"                  "high-1   >   low-1"
[ 1 ] "41"                    "high-1   >   close-1"
[ 1 ] "42"                      "high-1   >   center-1"
[ 1 ] "43"                    "low-1   >   close-1"
[ 1 ] "44"                    "low-1   >   center-1"
[ 1 ] "45"                      "close-1   >   center-1"
Sadece iki mum, talihsiz iki mum .....
 

En anlaşılır cevap , model gruplarının neden tek tek zayıf modellerden daha iyi çalıştığıdır.

Sinyal ve gürültü örneğini kullanarak DSP (dijital sinyal işleme) bakış açısından bir açıklama, toplama sırasında gürültünün kendini nasıl iptal ettiği

https://www.youtube.com/watch?v=wqD892r-wfo&list=PLmu_y3-DV2_kpP8oX_Uug0IbgH2T4hRPL&index=13

Tüm ders serisini izlemenizi tavsiye ederim, daha akıllı olacağınızı garanti ederim + yeni fikirler ortaya çıkacak ... Süper dersler! )

Основы ЦОС: 13. Виды шумов, отношение сигнал/шум (ссылка на скачивание скрипта в описании)
Основы ЦОС: 13. Виды шумов, отношение сигнал/шум (ссылка на скачивание скрипта в описании)
  • www.youtube.com
Этот ролик знакомит нас с основными характеристиками случайных процессов, такими как математическое ожидание, дисперсия, корреляционная функция и спектральна...
 
mytarmailS :

İki değişken vektörümüz var, mevcut mum ve önceki mum ( "-1" )

a = "açık", "yüksek", "düşük", "kapalı", "orta"

b = "açık-1", "yüksek-1", "düşük-1", "kapalı-1", "merkez-1"

"merkez" değişkeni mum çubuğunun ortasıdır (yüksek+düşük)/2 bu değişken olmadan "eskimo" vb. gibi bir model tanımlamak imkansızdır. Diğer değişkenlerin değerlerini açıklamaya gerek olduğunu düşünmüyorum, bunlar aşikar.

Yani her türlü mantıksal kombinasyonu yaratıyoruz (belki mantıklı değil)

Sadece iki mum, talihsiz iki mum .....
Tüm bu NS/orman kombinasyonları kendi içinde analiz edilecektir. Girişe sadece OHLC ve Center sunulmalıdır. Evet ve sonuç için faydalıysa Merkez içeride belirlenir.
 

kahretsin))

 
mytarmailS :

kahretsin))

saf martingale, onunla her zaman böyle))
 
mytarmailS :

kahretsin))

Yarım yıl boyunca bu tür stratejilerle uğraştım, geriye dönük testlerde maksimum sonuç yılda x5'tir, ancak yılda bir kez kesinlikle her şeyi birleştirecektir ve bu sorunu çözmek imkansızdır.
1...160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618...3399
Yeni yorum