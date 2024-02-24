Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1604

Dmitry :

Ve yani, eğitim sırasında ve testte ağ performansındaki farktan mı bahsediyoruz?

Kesinlikle bir kayıp olacak - onsuz mümkün değil

Dahili olarak, veri kümesinin bir parçası kontrol için tahsis edildiğinde, genellikle 0.2 ve nöronun görmediği bir parça alındığında üçüncü taraf olmak üzere iki test vardır. İkincideki sonuçlar gerçek piyasadır, değilse bir yerde bir yanlışlık vardır.
 
Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm ama "doğrulama testiniz" aslında eğitim setinin bir parçası.

 
Dmitry :
dışarı atmayacağım. Bir sonraki sorunu çözmeye çalışırken kafasını duvara vuran birini kurtarmaya hazır. Hanımların karanlıkta bir ay dolaşmaktan kurtarabilecekleri bilgiyi yaşadım.
 
Evgeny Dyuka :
Tamam, "istihbaratını" bırak

 
Dmitry :

Tamam, "istihbaratını" bırak

Sadece iş tarihini takip edebileceğiniz telgraf kanalında halk için akıl yürütme var. Burada objektif olmak istiyorum.
 
Evgeny Dyuka :
Tamam, "konu bilgisini" boşalt

 
Evgeny Dyuka :
Evgeny İyi günler, çok teşekkür ederim, eğer sadece bir uygulayıcı olduğun ve% 95'i olan başka bir yapı olmadığın için .... Ne yapıyorsun ( "üçüncü" örnek üzerinde test ) açısından GMDH (GMDH) (argümanların grup muhasebesi yöntemi) "tahmin yeteneği kriteri" olarak adlandırılır.    http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%93%D0%A3%D0%90#.D0.9A.D1.80.D0.B8.D1. 82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B9_mutlak_gürültü bağışıklığı

MGUA ile ilgili ilk yayınların 1960'larda bir yerde başladığını hatırlatmama izin verin, bu " know-how")" , "üçüncü" örnek üzerindeki test ile fikir zaten 60 yaşında))

Ancak yaklaşımın kendisinin eskimediğini not ediyorum, bu yüzden A.G.'nin çalışmalarına aşina olmanızı şiddetle tavsiye ederim. Ivakhnenko ...

Örneğin, MGUA regresyonu sadece modern rastgele orman algoritmasının regresyonu ve oradaki her türlü artırma ile alay etmektir..


Şimdi, telgraflardaki bağlantılar pahasına .. Sinyallerden başka bir şey bulamadım, ancak yaklaşımınızı ve düşünce treninizi okumak ilginç, Dmitry doğru bir şekilde burada yayınlamanız gerektiğini söylüyor, açık bir şekilde kaba bir biçimde de olsa .. .

Метод группового учёта аргументов
  • www.machinelearning.ru
Метод группового учета аргументов, МГУА (Group Method of Data Handling, GMDH)  метод порождения и выбора регрессионных моделей оптимальной сложности. Под сложностью модели в МГУА понимается число параметров. Для порождения используется [базовая модель], подмножество элементов которой должно входить в искомую модель. Для выбора моделей...
 
mytarmailS :

JPrediction, sadece Ivakhnenko yöntemine göre grup argümanı yöntemini kullanır. Reshetov Yu. bundan bir kereden fazla bahsetti ... yöntemin kendisi, makine saatleri açısından emek yoğun, çünkü verileri tamamen sallıyor ve mevcut gerçeklere genelleştirilmesi için büyük bir örneklem gerektirmiyor.

İnanmıyorsanız, bakın :-)

