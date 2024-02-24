Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1567
Max, az önce Wizards'ın bahsetmediği bir şey söyledin. Ya konuşmayı bir yere götürmezler ya da sarkık kulaklıları yanlış doldurmalarla uçuruma sürüklerler.
Piyasadaki olağan rastgele sürecin sadece dibine ulaşmak son derece zordur. Market VR, karmaşık bir Markov olmayan seri ile sonuçlanan 2 rastgele sürecin toplamıdır. Modern bir matematik aparatı ile almak mümkün değildir.
Bu nedenle, gerçek Arayıcıların tek bir amacı olmalıdır - bu 2 alt süreci görmek veya orijinal Markovyen olmayan seriyi Markoviyen bir seriye indirgemek.
Tabii ki, daha zor, SB'deki kazançlar 50 ila 50 ve piyasada (50 - spread - komisyon).
Elbette MO biraz benim konumuz değil, sadece marj + komisyonun maalesef sadece martingale ile kaldırıldığını belirteceğim. İlk başta küçük ama sert.
Bu, diğer her şeyin en azından minimal düzeyde pozitif bir matematiksel beklentiye ve kabul edilebilir bir varyansa sahip olması koşuluyla sağlanır. Sonra fazlalığı bir martin ile kesebilirsiniz.
modeller ve stratejiler oluştururken yayılmaları tamamen unutun.
Mümkünse sigara içeceğim, AK'nin ilk gönderisinde, bu tür tüm istatistiksel çalışmaların, orada bir şey aramaya yetecek kadar büyük bir örnek geçmişi olduğu varsayımına dayandığı izlenimini edindim.
Felsefi olarak bakarsanız, örneğin ÇOK KÜÇÜK olmadığını kanıtlamanın imkansız olduğunu, bu nedenle üzerinde herhangi bir istatistiksel çalışmanın mantıklı olmadığını görebilirsiniz.
Basitçe söylemek gerekirse - tüm ticaret tarihinde hangi kalıpları bulursak bulalım, bir sonraki anda (dönemde) bir şey olma olasılığı, tüm tarihteki kalıpların neden değişeceği, bunun olasılığı daha az değil bundan daha fazlası - desenler değişmeyecek . Ve bunu çürütmek imkansız.
Belki de bu herhangi bir rastgele süreç için geçerlidir. Görünüşe göre, sadece tekrarlanabilirlik ve "onun" miktarı önemlidir, bu da acı çekenlere umut verir.
Basit bir Rastgele yürüyüş, gözbebeklerine bu tür durumlarla doludur, ancak sınırda, elbette, yoktur.
SB'nin bazı özel uygulamalarının her zaman kararlı kalıplara sahip olduğu ortaya çıktı. Belki başlangıç koşullarına bağlıdır ya da şeytan bilir başka ne olabilir. Piyasa biraz daha karmaşıktır, belki birkaçının üst üste binmesi. sl. Alexander'ın yazdığı gibi süreçler. Ayrıca bilgim teorik olarak bir şey çıkarmaya yetmiyor, sadece pratiğe bakacağım.
Bence rastgele bir yürüyüş için fena bir örnek değil:
http://investazy.com/blog/280.php
Evet, ayrıca bir nüansı da hatırladım - bu tür tüm araştırmacılar SB'yi tam olarak nasıl alıyor? (belki bir yerdeydi ama ıskaladı veya ulaşmadı)
Nasıl gerçekten rastgele olduğu anlamında.
Bir zamanlar en büyük poker sitesi, RNG motorunun bir tanımını sağladı (bu standartlara göre onlara paraya mal oldu), bu nedenle yüksek hassasiyetli sıcaklık sensörlerine, sunucu odasındaki çeşitli yerlerdeki basınç ve benzer şeylere ek olarak, hatta verilerle ilgili veriler. Bu poker masasında kullanıcıların son fare hareketleri kullanıldı. Umarım bu, dört dokuz olarak tahmin ettikleri RNG'nin rastgelelik düzeyi hakkında bir fikir verir (Hepsi bu kadar!)
Ve buna bütçeyle uğraşmak istedikleri için gelmediler. Ve tüm daha basit RNG modellerinin hack'e (kalıp bulma) karşı neredeyse son derece düşük direnci olduğundan ve birçoğu poker odalarının RNG'sini hacklemek için emsal teşkil ediyordu.
süre. Bu 10 yıldan fazla bir süre önce. Onlar. şimdi RNG modelleri, büyüklük sırasına göre daha da karmaşık olmalıdır, çünkü hırsızların gücü arttı. Neye ulaştığımı biliyorsun.
Evet, ideal mi değil mi, piyasa ile nasıl bir benzetme yapılabilir gerçekten bilmiyorum.
Örneğin bunu kullanıyorum https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/random/bit_generators/pcg64.html#r7c40bac0730f-2
ve orada bir sürü desen elde edersiniz, eğer kazarsanız
onlar. Tahminlerim gerçekleşti, sadece ölümlüler tarafından kullanılan RNG, matematiksel tanımına yakın hiçbir yerde gerçekten rastgele bir yürüyüş üretemez.
Araştırma bu temelde inşa edildiyse (oluşturulan SB ile çalışın), bu bir iç çelişkiye yol açar. Soruna farklı bir açıdan bakmamız gerekiyor.
Koşullu rakunlarda düzenliliği hesaplayalım.
20 yıl boyunca SB için:
Forex euro için:
Dedikleri gibi fistül arayın
Daha küçük bir tane alalım, 10 yıl:
Burada daha iyi, test cihazında kontrol edelim:
Şey, evet, bir şey var, ama mantık och. basit, kapanış fiyatlarında. Ve büyük olasılıkla, yanlış, aceleyle çizilmiş
Yeniden hesaplandı, şimdi doğru:
Hahaha, çok aptalca ve basit.. Cumartesi günü gökyüzünde sadece bir çubuk olacak
Sorun nedir? Bir daireyi ipotek edin ve oynamak için kumarhaneye gidin - rulet, zar olağan SB jeneratörleridir.