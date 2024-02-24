Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1564
bir sanatçı olarak sanatçılara sorulan soru: bu yöntemler sentetiklerin analizi için ne kadar uygulanabilir?
Konuyu takip edenler için. Kelimenin tam anlamıyla birkaç mum önce ortaya çıktı, taze diyebilirsin :-)
Sinyal daha da değerli çünkü en iyi fiyata kalkabilirsiniz. Reçete yazmak algoritmik olarak zor ama elimle açma imkanı varsa bu fırsatı kaçırmam.
Karşılığında soru, sentetiklerin kullanımı nedir?
köylü bir şekilde ise, o zaman ... öyle olsun: sadece sentetik yapı ilkesini biliyorsunuz ve dışarıdan etkilenme olasılığı azaltılıyor
yeterli?
sentetikler nasıl değerlendirilir?
her an her çifte 0, -0.03, +0.12, -0.48 vb. değerler atayacak bir gösterge gibi bir şey yapmak için mi? daha sonra her çubuktaki gösterge satırının 28 döviz çiftinin her biri için 28 değer içereceği ortaya çıktı.
iyi, öyle olsun, öyle olsun
hedef değişken nasıl tanımlanır?
4 Aralık - MO'daki akışım
Peki, orada ne var? Akış nerede?
MO'dan bahsediyorsanız, o zaman Dünyadaki ve ötesindeki her şey için geçerlidir, gerçekten istemenize rağmen var olmayan bir şeyi (neredeyse) bulamamanız başka bir konudur ...
Buradaki adamlar daha önce hindilerle aynı şeyi yapıyorlar, her türlü jurik ve kalmans ile sapkın olduklarında, ancak şimdi numaralandırma alanı sonsuzca büyüdü, bu sadece tüm kod tabanını sıralamak gibi değil, MO ile zaten çevireceksiniz Başlamadan önce gri, peki ve sonra aynı tırmıkla bastığınızı fark edin, onu geri almak zaten bir utanç, pazara yakın bir guru olmanız ve biraz para kazanmanız gerekecek))
Akış gerçekten de Yeni Yıl hafta sonu için geçici olarak yeniden planlandı.
Konusu olanlar için. Sonuç ne yazık ki çok sıcak değil :-(
Ve bu trendde ne kadar kaybedebilirsin??? :-)
Muhtemelen pozları açmazdım ve hiçbir şey kaybetmezdim.
Haydi, sabırsızlıkla bekliyoruz.