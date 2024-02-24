Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1542
Finansal sonucu işaretlemek veya yayılmanın taklidi açısından mı?
hedeflerin kendileri bir şekilde yanlış örneklenmiştir, muhtemelen
ve evet, MT5'te yayılma kendi kendine hesaba katılmış .. buraya da eklenmeli
beyaz balık ile açık - bu işe yaramaz, yayılma her şeyi yer. yeniden yapacağım
MT5'te her hedef için nihai sonucu hesaplıyorum ve hemen veri setine yazıyorum ve artık tırnak işaretleri ile çalışmıyorum. Genel olarak, ihmal edilebilecek birkaç istisna dışında sonuçlar aynı fikirdedir.
Söve kodda değildi))
işaretsiz
yayılma ekle
biraz daha
Forex fiyatının dışarıdan bir gözlemci için rastgele bir yürüyüş olduğuna dair bir başka onay.
Paranın sahiplerinin, durakların nerede biriktiğini bilmeleri ve fiyatı arkalarında yönlendirmeleri mümkündür.
varsayımınızı takip ederseniz, o zaman spor loto sahipleri loto davulundan hangi topların düşeceğini bilir ve rulet çarkının sahipleri çarkın bir sonraki dönüşünde topun nerede olacağını bilir.
belki her şey çok daha basit düzenlenmiştir? ;)
Gönderimdeki ana şey, pazarın bir SB olmasıdır. Bu sadece her şeyin daha kolay düzenlendiği gerçeğidir.
Ancak alışılmadık derecede uzun trendler şeklinde manipülasyon göz ardı edilemez. Doğal olarak, bunlar varsayımlardır ve bir şeyin ne olabileceği veya olamayacağı hakkında sonsuz bir şekilde tartışılabilir.
Bunu tartışmak çok ilginç değil.
İlginç - nasıl kazanılır. Görünüşe göre - hiçbir şekilde, belki de geçici olarak başarılı bir dizi koşul dışında.
Toplarla, mıknatıslarla, yer değiştirmiş bir ağırlık merkeziyle de oynayabilirsiniz.)
Uzun zaman önce yazdım, ama buldum:
Not: Tüm sorunları fiziksel dünyada bir analoji arayarak çözmeyi seviyorum - bu yüzden bir TV forumundan bir TV forumunu okuyorum, pazarın matematiksel formülünü aramanın benzer olduğuna giderek daha fazla ikna oluyorum bir kart oyununda bir deste iskambil destesindeki bir sonraki kartı tahmin etmenin bir yolunu aramak için ..... ama destede bir sonraki kartın ne olacağını bilmemek, rakibinizi sık sık yenebilir misiniz? ;)
kart oyunları SB mi?
bence, sadece yanlış yere bakıyoruz - fiyatın nereye gideceğini tahmin etmeye çalışıyoruz ve iyi bir matematiksel beklentiye sahip bir strateji aramıyoruz
Not: Son yıllardaki literatür seçimime baktım .... sadece M. Gunter'ın ticaretle doğrudan bir ilişkisi var, diğer her şey (1.9 GB = 191 kitap) güvenle silinebilir))))
Otomatik makine Ileksandr_K, Sat'ın tüccar için bir engel oluşturmadığından emin oldu
Genel olarak, hataları düzelttim, normal bir test cihazı yaptım, son işlemleri gerçek işlemlerle karşılaştırdım - birleşiyorlar.
Böyle çıktı (eğitim + test 50\50), sonunda eğitim
Her şey doğru görünüyor, ancak yine de kontrol etmek gerekli olacak. OOS'taki sonuç memnun ediyor
Genel olarak, hataları düzelttim, normal bir test cihazı yaptım, son işlemleri gerçek işlemlerle karşılaştırdım - birleşiyorlar.
Böyle çıktı (eğitim + test 50\50), sonunda eğitim
Her şey doğru görünüyor, ancak yine de kontrol etmek gerekli olacak. OOS'taki sonuç memnun ediyor
İlginç görünüyor, kendileri uyguladılar veya bir kütüphane var - grafik bileşeninden ve finansal hesaplamalardan bahsediyorum.
Sonuçlar açısından karlılık ve keskinlik oranı biraz düşük gibi görünüyor - kayma ve varsa komisyon için neredeyse hiç marj yok.