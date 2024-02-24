Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1543
İlginç görünüyor, kendileri uyguladılar veya bir kütüphane var - grafik bileşeninden ve finansal hesaplamalardan bahsediyorum.
Sonuçlar açısından karlılık ve keskinlik oranı biraz düşük gibi görünüyor - kayma ve varsa komisyon için neredeyse hiç marj yok.
python, lib için test cihazı - her türden farklı içerikle doludurlar.
lstm'yi daha sonra deneyeceğim
Özellikleri ve hedefleri nelerdir?
artışlar normaldir, farklı adımlarla (kayan parametrelere sahip bir zikzak gibi) eğitimden eğitime rastgele hedeflenir
açık
bir şekilde iadeler veya artışlarla benim için işe yaramadı, çok gürültülü, böyle ticaret yapamazsınız ((
daha fazla sipariş ve daha az anlaşma alabilirsiniz, ancak bir cehennem normal kalıp yoktur. Varsa kısa ömürlüdürler veya daha az yayılırlar.
Peki, ne istedin...
gürültü, elbette, birçok şekilde savaşılabilir, ancak "baltadan çorba" çıkıyor
sınıflandırıcıları karşılaştırmak ilginçti
Ekran görüntüsünden pek bir şey anlamadım.
sınıflandırıcı - orman, özellikler - momentum işaretleri (10,20,40,80,160,640,1280,2560,5120) hedef - yön işareti ZZ(10)
Evet, karşılaştırılacak bir şey yok, bu bir bezpontovy konfigürasyonu
Montecarliting özelliklerini/iadelerini denediniz mi? ve eğitim setine ekleyin. Onlar. farklı sürüklenmeler vb. ile sürecin birkaç uygulamasını yapın. henüz yapmadığım tek şey
çünkü fiyatlardan farkı aldığımızda miktarları kaybediyoruz, özellikler daha düşük çıkıyor. Montecarla tamir edilebilir.. muhtemelen
https://programmingforfinance.com/2017/11/monte-carlo-simulations-of-future-stock-prices-in-python/
Pek çok şey denedim, IMHO'nun gelecekteki bir artış işareti tahmin etmesi üzücü bir girişim, en azından onunla değerli bir şey yapmayı öğrenemedim, bu bir yapılandırma incelik meselesi değil, öngörülebilirlik yakın tamamen ticaret maliyetleri ile dengelenen sıfıra.
Artışlar, atomların hareketi gibi bir "mikro" seviyedir, ancak daha az gürültülü, trend / düz gibi bir şey tahmin etmeniz gerekir, daha sonra normal geri alma ve dürtü TS'lerini filtreleyin.