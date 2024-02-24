Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1543

Alexey Vyazmikin :

İlginç görünüyor, kendileri uyguladılar veya bir kütüphane var - grafik bileşeninden ve finansal hesaplamalardan bahsediyorum.

Sonuçlar açısından karlılık ve keskinlik oranı biraz düşük gibi görünüyor - kayma ve varsa komisyon için neredeyse hiç marj yok.

python, lib için test cihazı - her türden farklı içerikle doludurlar.

diğer her şeyle ilgili olarak - şimdi farklı parametrelerle sürüyorum ve coşku kayboluyor, ormanla aynı aşırılık

Trenin nerede ve testin nerede olduğunu anlamak kolaydır. Yani, aslında hiçbir şey değişmedi, catbust herhangi bir avantaj sağlamadı.

lstm'yi daha sonra deneyeceğim


 
Maksim Dmitrievski :

Özellikleri ve hedefleri nelerdir?

Kâse :

artışlar normaldir, farklı adımlarla (kayan parametrelere sahip bir zikzak gibi) eğitimden eğitime rastgele hedeflenir

 
Maksim Dmitrievski :

açık

bir şekilde iadeler veya artışlarla benim için işe yaramadı, çok gürültülü, böyle ticaret yapamazsınız ((

Kâse :

daha fazla sipariş ve daha az anlaşma alabilirsiniz, ancak bir cehennem normal kalıp yoktur. Varsa kısa ömürlüdürler veya daha az yayılırlar.

 
Maksim Dmitrievski :

Peki, ne istedin...

üzüntü

gürültü, elbette, birçok şekilde savaşılabilir, ancak "baltadan çorba" çıkıyor

Kâse :

sınıflandırıcıları karşılaştırmak ilginçti

Ekran görüntüsünden pek bir şey anlamadım.

 
Maksim Dmitrievski :

sınıflandırıcı - orman, özellikler - momentum işaretleri (10,20,40,80,160,640,1280,2560,5120) hedef - yön işareti ZZ(10)

Evet, karşılaştırılacak bir şey yok, bu bir bezpontovy konfigürasyonu

Kâse :

Montecarliting özelliklerini/iadelerini denediniz mi? ve eğitim setine ekleyin. Onlar. farklı sürüklenmeler vb. ile sürecin birkaç uygulamasını yapın. henüz yapmadığım tek şey

çünkü fiyatlardan farkı aldığımızda miktarları kaybediyoruz, özellikler daha düşük çıkıyor. Montecarla tamir edilebilir.. muhtemelen

https://programmingforfinance.com/2017/11/monte-carlo-simulations-of-future-stock-prices-in-python/

Monte Carlo Simulations of Future Stock Prices in Python
Monte Carlo Simulations of Future Stock Prices in Python
  • programmingforfinance.com
A Monte Carlo simulation is a method that allows for the generation of future potential outcomes of a given event. In this case, we are trying to model the price pattern of a given stock or portfolio of assets a predefined amount of days into the future. With Python, R, and other programming languages, we can generate thousands of outcomes on...
 
Maksim Dmitrievski :

Pek çok şey denedim, IMHO'nun gelecekteki bir artış işareti tahmin etmesi üzücü bir girişim, en azından onunla değerli bir şey yapmayı öğrenemedim, bu bir yapılandırma incelik meselesi değil, öngörülebilirlik yakın tamamen ticaret maliyetleri ile dengelenen sıfıra.

Artışlar, atomların hareketi gibi bir "mikro" seviyedir, ancak daha az gürültülü, trend / düz gibi bir şey tahmin etmeniz gerekir, daha sonra normal geri alma ve dürtü TS'lerini filtreleyin.

