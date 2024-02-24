Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1541
kollektif çiftliğin adı Google
hehe... güzel cevap)))
makine öğrenimi için Yandex ve Sberbank gibi ofislerde temel olarak python kullanıyorlar. Daha doğrusu, hiç kimse R'de bir şeyin üretime alınacağını bile duymadı. Python'da, evet.
Kendimi Yandex ve Sberbank'ta çalışanlarla ve hatta daha çok Google ve Microsoft'ta, "Sezar Sezar'ın" dedikleri gibi çalışanlarla karşılaştırmazdım, ancak "neredeydi" demeyi tercih ederiz. orada doğdu ve işe yaradı", yani Metatrader ticaret terminalinde programlama ile uğraşmaya başladıysanız, dünyada neler olup bittiği önemli değil, MQL'de devam etmeniz gerekir. Genel olarak, tıpkı finans sektöründe olduğu gibi, herkesi yetiştirmek gelenekseldir, şimdi arama motorları bunu yapıyor, herkes herkesi parmağından atmaya çalışıyor, modaya ve çekiciliğe düşmelerine izin veriyor. cehenneme giden yol.
Mql'ye modern ml lib'leri eklerlerse, bu bir gerçek olmasa da yadsınamaz. Kıyasla yine çok az örnek olacak.. Üstelik anlayan sadece 2 kişi var.
Yoksa yeniden yazmayı mı önerirsiniz? o zaman benim için değil
Kendimi onlarla kıyaslamıyorum ama örnekleriyle bu ıvır zıvırlardan çok var diyorum. Elinizde olanı alın ve başvurun
Bir test cihazı yazmamın normal olup olmadığını test etmek için şimdilik localhost'a attım. Profil İzleme
Test cihazı, yayılmayı ve işaretlemeleri dikkate almaz, ancak bunlar 15 dakika ( açılış fiyatlarında bir sinyal ), o zaman şimdilik marjları ihmal ediyoruz. Sonra ekleyeceğim.
Bu araç olduğuna dair onay
Hey!
Tüm işlemler karlı mı? ekrana baktı. Yoksa test verileri mi?
Söve kodda değildi))
işaretsiz
yayılma ekle
biraz daha
Yayılmanın minimum olduğu Moex'te deneyin ve yöntem işe yararsa, o zaman bir kâr olacaktır!
Görünüşe göre bir şekilde mantığı MT5'ten yanlış yazdım. Pek uymuyor. Yayılmanın bu kadar etkisi olmamalı.ve bu kadar çok anlaşma olmamalı
Finansal sonucu işaretlemek veya yayılmanın taklidi açısından mı?