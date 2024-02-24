Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1549

Ilnur Khasanov :
Uzun zaman önce YouTube'da, Twitch'te yayın yapmaya başlardım. Mısın?

Ticarette MO konusunda acı çekmek hakkında? )

Biri ilgileniyorsa, ben bir şey yaparken akışı veya kaydı açabilirsiniz.

Dizüstü bilgisayarın mikrofonundan hangi sesi duyuyorsunuz? soğutucular çalışıyor. Stüdyo mikrofonuna ihtiyacınız var

 
Mutlaka belirli bir konu değil. Her akış yeni bir konudur) - bu şekilde yaparlar) Sadece daha önce olduğu gibi çalışın, yalnızca çevrimiçi olarak paralel olarak, twitch'te bunun için harika bir kategori var - bilim ve teknoloji.
İlgileniyorum ve hatta çok. Evet, bir mikroya ihtiyacınız var, sesler var ..
evet sanırım yapacağım, bunun için normal bilgisayar nasıl toplanır

Birinin yayınlarına kendim takılıyorum)

1
Takip etmek. sesin bir kısmı stüdyo olacak.

 
Yayınlarınızı onaylıyorum. Devam edebilirsin. Sadece kodu yakınlaştırın, dizüstü bilgisayarda görmek zor ve aaa-uçurtma yapmayın, Vladimir Vladimirovich'ten bir örnek alın, o a-kat değil, bu uzun zamandır modası geçti.

 
Vladimir Vladimirovich kimdir?

 

Sonuçları depolamak ve karşılaştırmak için MLflow kullanımına bir örnek. Ekran test cihazı manuel olarak yapılmalıdır. 

import mlflow
from roffild.mqlport import *
mlflow.set_tracking_uri( "file:///" + str(pathlib.Path(PATHFILESCOMMON, "mlruns" )))
params = [
     'params.VarOpen2' ,
     'params.VarClose' ,
     'params.VarOpen_Points' ,
     'params.VarTime' ,
     'params.Period_1' ,
     'params.Period_2' ,
     'params.TakeProfit_Multi' ,
     'params.StopLoss_Multi' ,
]
filter_string = ""
filter_string = "params.VarOpen2='52'"
for index, run in mlflow.search_runs(filter_string=filter_string).iterrows():
    #print(str(run[ "run_id" ]))
    #print(run.keys())
    filename = str(run[ "run_id" ])
     for p in params :
        filename += "_" + p.replace( "params." , "" ) + "=" + str(run[p])
    filename = f "result_{filename}.png"
    print(filename)
     for glb in pathlib.Path(str(run[ "artifact_uri" ]).replace( "file:///" , "" )).glob( "*.PNG" ):
        print(glb)
        pathlib.Path(PATHFILESCOMMON, filename).write_bytes(glb.read_bytes())

Sonuç olarak, aşağıdaki parametrelerle test cihazı ekran görüntüleri elde edilir: 

result_2d93efb4283748769d34c9a8dcaab155_VarOpen2= 52 _VarClose= 5 _VarOpen_Points= 35 _VarTime= 10 _Period_1= 5 _Period_2= 20 _TakeProfit_Multi= 0.5 _StopLoss_Multi= 1 .png
result_ce93896d4f7b4b70bb1d347f5510a85b_VarOpen2= 52 _VarClose= 5 _VarOpen_Points= 35 _VarTime= 60 _Period_1= 5 _Period_2= 20 _TakeProfit_Multi= 0.5 _StopLoss_Multi= 1 .png
neden sadece bazı testçiler örneğin zipline almıyor. Avantajı nedir?

o zaman MT5'te herhangi bir şey sürmeniz gerekmez, o zaman dll'ye özellikle ihtiyaç yoktur
 

Rastgele ormanı öğrenmek için yeni dosyalanmış fiyatlar (bir çubuk geride). Kırmızı çizgi tahmini var. Trend bölümleri olduğunda tahmin çizgisinin hiç düşmediğini fark ettim.

gif dosyası

