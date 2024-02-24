Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1374
Onlar. hizalama, Vladimir'in önerdiği yöntemle mi seçilir?
Muhtemelen tam olarak düşündüğüm gibi değil. Bilmiyorum kullanmadım yardımı okumam lazımBu seçenekler hakkında okumak için bir yer var mı? tahmin etmek ne
Bu ağırlıklar sadece artırmada değil, durumda da. Ormanlar da Millet Meclisine verilebilir. Görünüşe göre teknik tüm MO sistemleri için ortaktır.30.000 satırlık eğitim yapıldığında, test 80.000 satırlık eğitimden daha iyi görünüyor 80.000 satırda daha az işlem var ve hata daha yüksek. Ağırlığı orantılı olarak azaltmaya çalıştım (taze için 1'den eski için 0,5'e) - sonuçlar neredeyse değişmedi.
Eski verilerin etkisini azaltmaya yönelik ilk deney hiçbir gelişme göstermedi.
Görünüşe göre bu, Maxim'in belirttiği gibi, Vladimir tarafından açıklanan yöntemle dağılımı eşitlemek için aynıdır.
Evet, tahmin edicilerin dökümünü ağacın daha düşük bir seviyesine kaydırmanın gerekli olduğu satırlar için ağırlıkları azaltmanın tavsiye edilebilirliğinden bahsediyorum. Pazarın değiştiğini düşünürsek, sadece daha yeni verilere ağırlık vermek mantıklı olabilir ve olur...
Bu seçenekler hakkında okumak için bir yer var mı? tahmin etmek ne
Daha önce bu şeye dikkat etmemişti.
Peki ve Python kodu. daha kolay olmaz
Daha önce bu şeye dikkat etmemişti.
xgboost web sitesinde böyle bir ayar bulamadım, peki, bir "parametre ayarlama" bölümü var ve önyargı-varyans değiş tokuşu ile ilgili her şey orada
kısaca düşündüğüm şeye benzer bir şey
kullanmıyorum sadece merak ettim
İlginç görünüyor, peki ya gece kapanıp saat 10:00'da açılmamak?
İlginç görünüyor, peki ya gece kapanıp saat 10:00'da açılmamak?
Hiçbir şey dikkate alınmaz. Yakın geçmişin doğrudan NS'ye sürekli akışı. Millet Meclisi'nin tahminine göre açıyoruz, 5 m sonra aptalca kapatıyoruz.
Boost ile ciddi şekilde ilgilenen bir adama sordu, mb daha sonra cevaplayacak
Hiçbir şey dikkate alınmaz. Yakın geçmişin doğrudan NS'ye sürekli akışı. Tahmine göre açıyoruz, 5 m sonra aptalca kapatıyoruz.
O zaman bu noktaları kontrol edin, eğitim sırasında bir şekilde Si'ye iyi vurdum, ancak 10:00'da broşsuz bir durakta kapatmanın gerçekçi olmadığı ortaya çıktı, bu da sonucu büyük ölçüde bozdu.