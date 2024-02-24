Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1369
Yani kimsenin ihtiyacı olmayacağı için söylenecek bir şey yok. İlginç? Evet, ama kimsenin ipi uygulamaya koyması pek olası değil, balabol Ha HA diyecekler. Evet ve görüyorum ki sadece sen, Maxim, burada kaldın, her şeyi bilen tek varlığınla herkesi korkuttun. Bu, makine öğrenimi alanının temel özelliklerinden biridir. Sadece üç tane var. Videomda bahsetmek istediğim, bir gün mutlaka olacak üç önerme. Orada sana verdiğin tavsiyenin neden ilginç olduğunu anlatıyorum ama kimse onu kullanmayacak. Nadir durumlarda, sadece dinlerler. Bu, araştırmacının başarısız olduğu MO sorunudur.
Bunun gibi bir şey..
Tavsiyemi mükemmel kullanırlar, sonra benim olduklarını unuturlar ve bunu kendilerinin bulduğunu düşünmeye başlarlar.. bu normaldir, beyin böyle çalışır.
dinliyorlar çünkü kitap okuyorum ve herhangi bir tıkaç değil, birincil kaynaklara bağlantılar içeren nesnel bilgiler sağlıyorumSon zamanlarda sadece İngilizce öğreniyorum. dil, çünkü burada neredeyse hiç kimse ona sahip değil, o zaman çeşitli kaynaklardan süper ilginç bilgiler atmayı bıraktı.
Evet ve görüyorum ki sadece sen, Maxim, burada kaldın, her şeyi bilen tek varlığınla herkesi korkuttun.
Bazıları diğer dünyaya gitti (Reshetov, Alyosha), Dr-Tr tüm bitcoinleri sızdırdı ve piyasadan nefret etti, Koldun atlarla photoshop yapmaktan yasaklandı, deneyen tek kişi Maxim kaldı, ancak şimdiye kadar sonuçlar mütevazı, ve kim harika onlara sahip ??? Neredeyse hepimiz başarısızlığa mahkumuz, hepimiz imkansızı aldık ve acı bir şekilde pişman olacağız.
Ve işte kâse:
Neredeyse hepimiz başarısızlığa mahkumuz, hepimiz imkansızı aldık ve acı bir şekilde pişman olacağız.
Sanırım çoğumuzun çöp yığınında bir yeri var. Güçlü, zayıftan kemirilmiş kemiği alacak. Akıllı olanlar bu zarları kartlarda güçlü olanlardan kazanacak.
Bu bir monitör parlaklık kontrolü - çalışan bilgisayarda siyah bir ekran var ve bunun bir şaka olduğunu düşündüm ama sonra netbook'ta bir resim gördüm ...
Ancak soru hala ilginç: Modelleri kim seçiyor? Alt modelin diğerinden daha iyi olduğuna hangi kriterlere göre karar veriliyor? Koşulsuz bir yöntemim var ve oldukça ilginç. Her durumda, tam olarak kötüleri ortadan kaldırır. Ama iyiler arasında da ne buna ne de buna rastlar.
Elle ise, şimdi ilk aşama finansal göstergelerdir.
İkinci aşama, sınıflandırmanın zaman içindeki kararlılığı ve modelin metrikleri.
Üçüncü aşama, modelin yapısıdır.
Dördüncü aşama, seçilen modellerin yapısının iyileştirilmesi / potansiyel olarak faydalı bilgilerin çıkarılmasıdır.
Beşinci aşama, yeni bir modelin oluşturulmasıdır.
Tatil bütün gece devam edemez ve tam gece yarısı vagon balkabağına dönüştü. (
Ne yazık ki. Sonucun hesaplanmasında veya yorumlanmasında hata mı var?
Tatil bütün gece devam edemez ve tam gece yarısı vagon balkabağına dönüştü. (
Hamlenin değerlerinin saf bir tahmininin sonucu(11) EUR/USD M1'i 6 puan ileride kapatıyor. Ulusal Meclisiniz dürüstçe nasıl safça tahmin yapılacağını öğrendi, bunun ticaret için yeterli olmaması üzücü.
Hamlenin değerlerinin saf bir tahmininin sonucu(11) EUR/USD M1'i 6 puan ileride kapatıyor. Ulusal Meclisiniz dürüstçe nasıl safça tahmin yapılacağını öğrendi, bunun ticaret için yeterli olmaması üzücü.
Son zamanlarda sadece İngilizce öğreniyorum. dil, çünkü burada neredeyse hiç kimse ona sahip değil, o zaman çeşitli kaynaklardan süper ilginç bilgiler atmayı bıraktı.
Eh, tüm sayfanın kromdaki tercümanının yardımıyla, her şey az çok nettir)
Bu yüzden linkleri yayınlayın. Birisi iyi olacak.
Yuri'den başka python kullanan var mı? nnada - mt5 konektörü süper basit ve kullanışlı mı? herhangi bir dll ve diğer sapkınlık olmadan
bir makale yayınlamayı düşündüm