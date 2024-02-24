Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2390

Alexey Vyazmikin :

Sizin sınıflarınızın ticaretin yönünden sorumlu olduğunu tamamen unuttum, benimki ise ticarete izin vermek / yasaklamak için - bu yüzden grafiğin faydasını hissedemiyorsunuz :)))

Bu nedenle, kalıp araması, çeşitli tahmin edici bağlantılara göre sıralanarak çözülür, sadece artışlar kararsızdır ve aralığı genişletmeniz, bunlara en az günlük bir ATR (3) eklemeniz gerekir.

ama aynı barbar yollarla değil

sayana kadar bir hafta bekleyin, sonra resimlere bakmak için gözlerinizi kırın

desen olmadığı konusunda hemfikir olmak daha kolay)

 
Maksim Dmitrievski :

ama aynı barbar yollarla değil

sayana kadar bir hafta bekleyin, sonra resimlere bakmak için gözlerinizi kırın

Bir dizi kritere göre bir ön seçim vardır ve belirli bir kümedeki modelin kalitesini anlamak için grafiklere ihtiyaç duyulması daha olasıdır. Grafikler elbette hedefe bağlı olarak değişecektir.

Örneğin, model bir bütün olarak kâr gösteriyorsa, ancak olasılığın ortasında örneğin 0,6 ile güçlü kâr düşüşleri varsa, o zaman böyle bir model almayacağım, ancak bu düşüşler dağıtımın sonundaysa , sonra onu alacağım ve yanıtı (yorum birimleri) sınırlayacağım, diyelim ki buradaki gibi 0,65'e kadar.


Modelin kendisinin çok iyi olmadığı açık olmasına rağmen (belirgin iki kambur yoktur), öncekine kıyasla.

 
Evet, aynı olacak - bu volatilitenin tanımıdır ve model, örneğin, bazı aralıklar için bu, puanlardaki değerlerin farklı yorumlanması gereken 2-3 volatilite periyodu belirlemelidir. bir trendin başlangıcı, diğerleri için ise çoktan bitti. Eh, ben de bu tür değerleri ATR'ye giriyorum, böylece farklı volatiliteye sahip parçalar karşılaştırılabilir hale geliyor.

hepsi bu mui na, yeni çığır açan fikirlere ihtiyaç var

Onlar olmadan parmağımı bile kıpırdatmayacağım
 
bu arada, python 3.9 konsolda 3.8'den belirgin şekilde daha hızlı, ona geçtim
 
Güzel görünüyor, ama henüz net değil. Sana zor gelmiyorsa meta modelin ne olduğunu söyler misin? veya nerede okuyacağınızı önerir misiniz? belki bu konuya zaten yazmışsındır

Uzun bir süre buradan ayrıldım ve konuyu takip etme şansım olmadı.

bu, işlemlerin açılmasına izin veren/yasaklayan ikinci modeldir.

onlar. üretimde, daha sonra 2 model kullanılır

