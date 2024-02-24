Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2390
Sizin sınıflarınızın ticaretin yönünden sorumlu olduğunu tamamen unuttum, benimki ise ticarete izin vermek / yasaklamak için - bu yüzden grafiğin faydasını hissedemiyorsunuz :)))
Bu nedenle, kalıp araması, çeşitli tahmin edici bağlantılara göre sıralanarak çözülür, sadece artışlar kararsızdır ve aralığı genişletmeniz, bunlara en az günlük bir ATR (3) eklemeniz gerekir.
ama aynı barbar yollarla değil
sayana kadar bir hafta bekleyin, sonra resimlere bakmak için gözlerinizi kırın
desen olmadığı konusunda hemfikir olmak daha kolay)
Ve M1'de eğitim varsa? 1440 bar için bu göstergenin değeri aynı olacaktır. Yoksa D1'de ve öğretmenlik mi yapıyorsunuz?
ama aynı barbar yollarla değilsayana kadar bir hafta bekleyin, sonra resimlere bakmak için gözlerinizi kırın
Bir dizi kritere göre bir ön seçim vardır ve belirli bir kümedeki modelin kalitesini anlamak için grafiklere ihtiyaç duyulması daha olasıdır. Grafikler elbette hedefe bağlı olarak değişecektir.
Örneğin, model bir bütün olarak kâr gösteriyorsa, ancak olasılığın ortasında örneğin 0,6 ile güçlü kâr düşüşleri varsa, o zaman böyle bir model almayacağım, ancak bu düşüşler dağıtımın sonundaysa , sonra onu alacağım ve yanıtı (yorum birimleri) sınırlayacağım, diyelim ki buradaki gibi 0,65'e kadar.
Modelin kendisinin çok iyi olmadığı açık olmasına rağmen (belirgin iki kambur yoktur), öncekine kıyasla.
Dönem 3 ile D1'de ATR?
Ve M1'de eğitim varsa? 1440 bar için bu göstergenin değeri aynı olacaktır. Yoksa D1'de ve öğretmenlik mi yapıyorsunuz?
Evet, aynı olacak - bu volatilitenin tanımıdır ve model, örneğin, bazı aralıklar için bu, puanlardaki değerlerin farklı yorumlanması gereken 2-3 volatilite periyodu belirlemelidir. bir trendin başlangıcı, diğerleri için ise çoktan bitti. Eh, ben de bu tür değerleri ATR'ye giriyorum, böylece farklı volatiliteye sahip parçalar karşılaştırılabilir hale geliyor.
hepsi bu mui na, yeni çığır açan fikirlere ihtiyaç varOnlar olmadan parmağımı bile kıpırdatmayacağım
Dün videodaki fikrinize dayalı üretken bir çekişmeli algoritma yapmaya çalıştım. İşlemleri harmanlayan bir oluşturucu aracı var, işlemlerin doğruluğunu değerlendiren ve olumsuz olanları kaldıran bir ayrımcı aracı var. Veri seti, ayrı bir adımla kayan bir pencere ile seçildi. Maalesef henüz stabil bir öğrenme süreci yakalayamadım çünkü. 5-7 yinelemede, ayrımcı tüm veri kümesini sildi))) Fikrinize göre, eğitimden önce her iki aracıyı da yeniden örneklemeye çalıştım, ancak çok iyi değil. Bu gece takasları silmeye değil, tersine çevirmeye veya rastgele değiştirmeye çalışacağım. Geçersiz etiketleri kaldırmanın, onları değiştirmek veya rastgele hale getirmekten daha verimli olduğunu biliyorum, ancak dejenere olmayan bir öğrenme süreci yürütmek istiyorum.
Dün videodaki fikrinize dayalı üretken bir çekişmeli algoritma yapmaya çalıştım. İşlemleri harmanlayan bir oluşturucu aracı var, işlemlerin doğruluğunu değerlendiren ve olumsuz olanları kaldıran bir ayrımcı aracı var. Veri seti, ayrı bir adımla kayan bir pencere ile seçildi. Maalesef henüz istikrarlı bir öğrenme süreci yakalayamadım çünkü. 5-7 yinelemede, ayrımcı tüm veri kümesini sildi))) Fikrinize göre, eğitimden önce her iki aracıyı da yeniden örneklemeye çalıştım, ancak çok iyi değil. Bu gece takasları silmeye değil, tersine çevirmeye veya rastgele değiştirmeye çalışacağım. Geçersiz etiketleri kaldırmanın, onları değiştirmek veya rastgele hale getirmekten daha verimli olduğunu biliyorum, ancak dejenere olmayan bir öğrenme süreci yürütmek istiyorum.
Çabuk, biraz alıp kenara koydum) Versiyonumu bitireceğim bakalım
dejenerasyon tahmin edildiği gibi gerçekleşir - ilginç. Bununla nasıl başa çıkılacağını düşünmek için bir sebep var.
geçen gün nedensel çıkarım hakkında okudum, bir şey aramaya uyum sağlamak istedim .. ama konumuz değil gibi görünüyor
ZY bunu 5 yılda bir meta modelle (yinelemeli öğrenme olmadan) elde ettim. Eğitim 5 ay
Yinelemeli eklemeyi düşüneceğim (makalelerden örnekleri yeniden yapıyorum)
Güzel görünüyor, ama henüz net değil. Sana zor gelmiyorsa meta modelin ne olduğunu söyler misin? veya nerede okuyacağınızı önerir misiniz? belki bu konuya zaten yazmışsındır
Uzun bir süre buradan ayrıldım ve konuyu takip etme şansım olmadı.
bu, işlemlerin açılmasına izin veren/yasaklayan ikinci modeldir.
onlar. üretimde, daha sonra 2 model kullanılır