Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 611
Katman sayısını seçmeyle ilgili alıntı:
Üç katmanlı bir ağ (numLayers=3: bir giriş, bir gizli ve bir çıkış) çoğu durumda genellikle yeterlidir. Tsybenko'nun teoremine göre, bir gizli katmana sahip bir ağ, herhangi bir sürekli çok boyutlu fonksiyona istenen herhangi bir doğruluk derecesi ile yaklaşma yeteneğine sahiptir. İki gizli katmana sahip bir ağ, herhangi bir ayrık çok boyutlu fonksiyona yaklaşma yeteneğine sahiptir.
İlginç bir şekilde, çubukların analizi sürekli mi yoksa ayrık bir işleve mi işaret ediyor?
Onlar. Forex için belki 1. gizli katman yeterlidir veya hala 2'ye sahip olmak gerekli mi?
Son testten, basit bir model
88-14-2, seçeneklerden daha iyi çıktı: 88-50-20-2, 88-32-7-2 (buna çok yakın: %1-2), 88-25-7-2, 88-32-2
ve modelin özellikleri ve yapısı da ortaya çıkıyor
Her şeyi okudum ve okudum ... ve anlayamıyorum: neden hepiniz yüzlerce modelden birine tutunuyorsunuz - diğerlerinden farklı olarak iç yapıyı anlamanız gereken sinir ağları çok iyi, hangi ek olarak, basit bile değil mi?
Bir modelin performansının herhangi bir şekilde türüne bağlı olduğunu nerede ve kim kanıtladı?
Ulusal Meclisin çalışmalarının sonucu nedir? Bu sonucun içeriği var mı? herhangi bir yorum?
Buradan alıntı yapıldı https://www.mql5.com/ru/code/9002 ve bir resim eşliğinde:
Ayrık - bu üçüncü seçenektir - boşluklu ve boşluklu rakamlar.
Bu çubuklara kaydırılırsa, örneğin, küçük bir artışla satın almanız gerekir, maksimumun %25'inde buna ihtiyacınız yok, %40'ta tekrar ihtiyacınız var, %60'ta ihtiyacınız yok tekrar ve %80'de tekrar satın alırsınız.
Bana öyle geliyor ki bu Forex'te olmuyor... ve burada hala sürekli bir fonksiyon. 1 işaretimiz olmasa da birçoğumuz var ve ne tür karmaşıklıklar oluşturduklarını hayal etmek zor ...
Bunun hakkında kim düşünüyor?
http://www.valuesimplex.com/articles/JPM.pdf
örneğin, noktalar eğri bir çizgi boyunca dağılmamış, ancak gruplar halinde, diğer noktaların gruplarıyla ayrılmış .. o zaman zaten ayrı bir fonksiyon olacak mı? çünkü tüm noktaları tek bir çizgiyle birleştiremezsin
onlar. yol boyunca dağılım grafiklerine bakmanız ve orada 2. katmanın gerekli olup olmadığını düşünmeniz gerekir.
ama anlamak çok gerçekçi değil .. neyin daha iyi olduğunu anlamak benim için ilginç oldu .. daha sonra google'a koyacağım)
Ve işte bir şey daha var.. gerilerken sürekli bir kampanya olmalı..ama sınıflandırma yaparken gerekli değil..ama emin değilim
Ne tür şakalar var, bu belgeyi okuyun, Vasily tavsiye etti.
teşekkür ederim kendime sakladım boş zamanımda okuyacağım.. silebilirsin :)) gerekirse
ya da arkasındaki yazıları kim siler bence? :D
derinliklere dalmış gibi görünmüyordun
Forumda bilinmeyen birçok şeyi yapıyorum).
Bir şey hakkında, belki. zamanı gelince bilinecektir.
Wiener'e geçtim - ilginç, kahretsin .. bu kitaplar ne zaman bitecek :) aslında o da tahmin yapmaya çalıştı
