"MQL5.community'de Yeni Makale Yayınlama Sistemi" makalesi için tartışma - sayfa 8
"İnceleme için gönder" diye bir komut var.
Bahsettiğiniz düğme bu mu, doğru anlıyor muyum?
[edit] Doğru anladığıma inanıyorum, sadece yönetici arayüzünüz normal kullanıcı arayüzünden biraz farklı.
Bir makale yazmadan önce, bu konuyla ilgili bir site araması yapın. Örneğin, bunun gibi makaleler burada bulunabilir.
Bu size bir anlayış kazandıracaktır:
Evet, bu doğru.
Farklı bir arayüzüm var
Yeni bir makale oluşturuyordum ve belgelerde aşağıdakiler yazıyordu :
sonra en üstte makale oluştururken aşağıdakileri de alıyorum.
Bir plan oluşturdum ve inceleme için gönder'e tıkladım. 0.4 sayfalık makale hacminin çok düşük olduğunu ve inceleme için gönderilemediğini söylüyor. Planıma tekrar tekrar daha fazla bilgi ekledim ama hala düşük hacimli sayfa için şikayet ediyor. Farklı yerleri araştırdım ve boşluksuz karakter sayısının 2000'den fazla olması gerektiğini gördüm. Bunu da yaptım ama hala aşağıdaki hatayı alıyorum.
Sadece Plan incelemesi için 5 sayfa mı yazmam gerekiyor? 5 sayfa yazmak demek sadece Planı değil neredeyse makalemi tamamlamak demek.
Moderatör tarafından incelenecek makale için planlarımı göndermek için gereksinimleri nereden bulabilirim? Sanırım bu bilgiler bu makalenin kendisinde mevcut olmalı, değil mi?
Sanırım plan derken makalenizin taslağını kastediyorlar, bu nedenle bu inceleme için makalenizin tamamını gönderin.
Taslağına baktım.
https://www.mql5.com/en/articles/19175/198393#!tab=article
Python ve google sayfaları hakkında, tüccarlar için bir şey göremiyorum.
Anladım. Teşekkürler Eleni
Harika, bunu da ekleyeceğim. Teşekkürler Rashid.
Makalemi gönderdim ve sadece incelenmesinin/kabul edilmesinin ne kadar süreceğini sormak istedim
