"MQL5.community'de Yeni Makale Yayınlama Sistemi" makalesi için tartışma - sayfa 7
İncelenmek üzere bir makale taslağı göndermeye çalışıyorum. Buradaki makaleyi okudum: https://www.mql5.com/tr/articles/408. Taslak editörde, incelemeye hazır. "İnceleme için gönder" düğmesine bastım. "Makale uzunluğu 1,5 sayfa çok düşük" hatasını alıyorum.
Belgelerde bir makalenin en az 5 sayfa olması gerektiği belirtiliyor, ancak taslak uzunluğu ile ilgili hiçbir şey belirtilmiyor.
Taslak göndermenin başka bir yöntemi var mı? Moderatörlerden hangisine özel mesaj gönderebilirim?
Yardımınız için şimdiden teşekkürler.
Genellikle burada konunun ilgi çekici olup olmadığını sorarsınız, konunun bir taslağını sağlarsınız. Yönetici konuyu onaylarsa, o zaman makaleyi yazarsınız.
Yapay zeka tarafından oluşturulan metni görebiliyorum. İnsan dilinde ve insanlar için yazılırsa konunun kendisi ilginç olacaktır.
Döngüleri ve tekrar eden kalıpları belirlemeyi zorlaştıran zaman alanı analizinden, zaman serilerinin bileşen frekanslarına ayrıştırılabildiği frekans alanına geçiş, yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Dalga formlarını ve piyasa döngülerini anlamak, trendleri yinelenen dalgalanmalardan ayırt etmeye yardımcı olarak daha doğru analizler yapılmasını kolaylaştırır.
Buna ek olarak, makalede yanlış sinyallere ve hatalı göstergelere yol açarak riski artıran örtüşme ve bozulma tehlikeleri vurgulanmaktadır. Sonuç, yatırımcıları daha etkili ticaret stratejileri geliştirmek için DSP tekniklerini daha fazla keşfetmeye davet etmektedir. Teorinin pratik uygulamalarla birlikte sunulması, bu makaleyi stratejilerini geliştirmek isteyen yatırımcılar için özellikle değerli kılmaktadır.
Yapay zeka tarafından oluşturulan metni görebiliyorum. İnsan dilinde ve insanlar için yazılırsa konunun kendisi ilginç olacaktır
Tamam, devam et ve yaz. Bakalım ne bulacaksın?
adresine gidin, sağ üst köşede "Yeni makale" veya "Yeni makale ekle" yazıyor.
"İnceleme için gönder" diye bir komut var.
Bir makale yazmadan önce, bu konuyla ilgili bir site araması yapın. Örneğin, bunun gibi makaleler burada bulunur.
Bu size şu konularda bir anlayış kazandıracaktır: