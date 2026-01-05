"MQL5.community'de Yeni Makale Yayınlama Sistemi" makalesi için tartışma - sayfa 7

Merhaba,
İncelenmek üzere bir makale taslağı göndermeye çalışıyorum. Buradaki makaleyi okudum: https://www.mql5.com/tr/articles/408. Taslak editörde, incelemeye hazır. "İnceleme için gönder" düğmesine bastım. "Makale uzunluğu 1,5 sayfa çok düşük" hatasını alıyorum.
Belgelerde bir makalenin en az 5 sayfa olması gerektiği belirtiliyor, ancak taslak uzunluğu ile ilgili hiçbir şey belirtilmiyor.

Taslak göndermenin başka bir yöntemi var mı? Moderatörlerden hangisine özel mesaj gönderebilirim?

Yardımınız için şimdiden teşekkürler.
 
Genellikle burada konunun ilgi çekici olup olmadığını sorarsınız, konunun bir taslağını sağlarsınız. Yönetici konuyu onaylarsa, o zaman makaleyi yazarsınız.

Yapay zeka tarafından oluşturulan metni görebiliyorum. İnsan dilinde ve insanlar için yazılırsa konunun kendisi ilginç olacaktır.

Bu makale, ticarette Dijital Sinyal İşleme (DSP) uygulaması hakkındadır. Piyasa gürültüsü ile ilgili temel sorunları ve gecikme filtreleri gibi geleneksel teknik analizlerin sınırlamalarını tanımlamaktadır. Makale, DSP'yi gürültülü verilerden anlamlı bilgiler çıkarmak için bir araç olarak önermekte, yatırımcılara daha net piyasa bilgileri ve gelişmiş alım satım kararları vaat etmektedir.

Döngüleri ve tekrar eden kalıpları belirlemeyi zorlaştıran zaman alanı analizinden, zaman serilerinin bileşen frekanslarına ayrıştırılabildiği frekans alanına geçiş, yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Dalga formlarını ve piyasa döngülerini anlamak, trendleri yinelenen dalgalanmalardan ayırt etmeye yardımcı olarak daha doğru analizler yapılmasını kolaylaştırır.

Buna ek olarak, makalede yanlış sinyallere ve hatalı göstergelere yol açarak riski artıran örtüşme ve bozulma tehlikeleri vurgulanmaktadır. Sonuç, yatırımcıları daha etkili ticaret stratejileri geliştirmek için DSP tekniklerini daha fazla keşfetmeye davet etmektedir. Teorinin pratik uygulamalarla birlikte sunulması, bu makaleyi stratejilerini geliştirmek isteyen yatırımcılar için özellikle değerli kılmaktadır.


 
Rashid Umarov #:

Yapay zeka tarafından oluşturulan metni görebiliyorum. İnsan dilinde ve insanlar için yazılırsa konunun kendisi ilginç olacaktır

Yanıtınız için teşekkür ederim.
Süreci anladığımdan emin olmak istiyorum: taslağı ayrıştırmak ve özetlemek için yapay zeka mı kullandınız? Bu doğru mu?

Bu projenin amacı DSP'nin gelişmiş kavramlarını anlaşılabilir ve ilişkilendirilebilir hale getirmektir. Bu amaçla, kavramları iletmek için örnekler ve benzetmelerle sade bir İngilizce ile yazılacaktır.

Yardımlarınız için teşekkürler.

 
Kyle Young Sangster #:
Bu projenin amacı, ileri DSP kavramlarını anlaşılabilir ve erişilebilir kılmaktır. Bu amaçla, kavramları aktarmak için örnekler ve benzetmelerle sade bir İngilizce ile yazılacaktır.

Yardımınız için teşekkürler.

Tamam, devam et ve yaz. Bakalım ne bulacaksın?

 
Adil değer boşlukları ve emir blokları kırıcıları ve piyasa yapısı değişimlerini kullanarak adil değer boşluklarında ticaret hakkında bir makale yazmak istiyorum, bu makale farklı adil değer boşluklarını nasıl doğrulanabileceklerini ve bunlar üzerinde nasıl işlem yapılacağını ve ayrıca adil değer boşluklarında ne bekleyeceğimi açıklayacak Herhangi bir moderatör bu konuyu onaylarsa memnun olurum, böylece hemen başlayabilirim
 
Eugene Mmene piyasa yapısı değişimlerini kullanarak adil değer boşluklarında nasıl işlem yapılacağı hakkında bir makale yazmak istiyorum. Bu makale, farklı türdeki gerçeğe uygun değer boşluklarını, bunların nasıl doğrulanabileceğini ve bunlar üzerinde nasıl işlem yapılacağını ve ayrıca gerçeğe uygun değer boşluklarında ne bekleneceğini açıklayacaktır. Hemen başlayabilmem için bir moderatör bu konuyu onaylarsa memnun olurum.
  1. Biz moderatörler bunu yapamayız,
  2. https://www.mql5.com/en/articles
    adresine gidin, sağ üst köşede "Yeni makale" veya "Yeni makale ekle" yazıyor.
  3. Üzerine tıklayın ve prosedürü oradan başlatabilirsiniz.
Carl Schreiber #:
  1. Biz moderatörler bunu yapamayız,
  2. https://www.mql5.com/en/articles
    adresine gidin, sağ üst köşede "Yeni makale" veya "Yeni makale ekle" yazıyor.
  3. Üzerine tıklayın ve prosedürü buradan başlatabilirsiniz.
"Makale Planını inceleme ve onay için derhal moderatöre göndermenizi tavsiye ederiz." Bunu nerede yapabilirim çünkü onaylanması için nerede yapabileceğimi göremiyorum
 

"İnceleme için gönder" diye bir komut var.


 
Eugene Mmene piyasa yapısı değişimlerini kullanarak adil değer boşluklarında ticaret hakkında bir makale yazmak istiyorum, bu makale farklı adil değer boşluklarını, nasıl onaylanabileceklerini ve bunlarla nasıl ticaret yapılacağını ve adil değer boşluklarında ne bekleneceğini açıklayacak Herhangi bir moderatör bu konuyu onaylarsa çok sevinirim, böylece hemen başlayabilirim

Bir makale yazmadan önce, bu konuyla ilgili bir site araması yapın. Örneğin, bunun gibi makaleler burada bulunur.

Bu size şu konularda bir anlayış kazandıracaktır:

  • makaleler nasıl yazılmalı
  • hangi konuların daha önce ele alındığı
