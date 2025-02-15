"MQL5.community - Kullanıcı Notu" makalesi için tartışma - sayfa 5

Yeni yorum
 
M M #: paramı çekip hesabımı kapatmak istiyorum ama buna izin veren hiçbir şey görmüyorum. Burada sadece kazanılan paraların geri çekilebileceğini okuduğum bir yerim ama kesinlikle durum böyle değil. Bu şirket 11.500 dolarımı elinde tutuyor ve tüm paramı çekip dosyayı kapatmak için adım adım bir süreç sunmuyor. O kadar ileri gittiğimde, hesabımda hiç para olmadığını gösteriyor!

"Ticaret hesabı "nı "MQL5 Topluluk hesabı" ile karıştırmayın.

Bir "ticaret hesabı" hakkında konuştuğunuzu varsayacağım, bu yüzden komisyoncunuzla iletişime geçin. Paranızı çekmekle ilgili ayrıntıları size yalnızca onlar sağlayabilir.

 
Bu konuyla ilgili olmayan yorumlar "Konudışı gönderiler" bölümüne taşınmıştır.
 
Bu konuyla ilgili olmayan yorumlar" Konudışı gönderiler" bölümüne taşınmıştır.
 
MT5'te MQL.Community'ye giriş yapamıyorum, Göstergeleri yüklemek istiyorum.
şifremi değiştirmeme rağmen giriş başarısız oldu "yanlış giriş / şifre"
Dosyalar:
abc.png  15 kb
 
@Moazzam Iqbal #: MT5'te MQL.Community'ye giriş yapamıyorum, Göstergeleri yüklemek istiyorum. şifremi değiştirmeme rağmen giriş başarısız oldu "yanlış giriş / şifre"

Kullanıcı adınız"moazzamiqbal","Moazzam Iqbal" değil.

 

İyi günler arkadaşlar!

Ben delicesine aptalım, bu yüzden hemen domates atmayın.

Genel olarak bu şeyin amacı nedir? Sır değilse tabii ki.

Hepinize teşekkür ederim!

 
ROMAN KIVERIN #:

İyi günler Arkadaşlar!

Ben delicesine aptalım, bu yüzden hemen domates atmayın.

Genel olarak bu şeyin amacı nedir? Sır değilse tabii.

Hepinize teşekkür ederim!

Çünkü bir sürü temel soru var ve cevap için 100 konu başlığı oluşturuyor, hangi cevaplar bu makalede.

 

Örneğin, her gün "İdare ile nasıl iletişime geçilir?" başlıkları oluşturuyorlar ama işte cevaplar ve bunun gibi birçok konu var.

https://www.mql5.com/ru/articles/24#servicedesk

MQL5.community - Памятка пользователя
MQL5.community - Памятка пользователя
  • www.mql5.com
Вы недавно зарегистрировались и у вас возникли вопросы: Как вставить картинку в сообщение на форуме, как красиво оформить исходный код MQL5, где находятся ваши Личные сообщения? В этой статье мы подготовили для вас несколько практических советов, которые помогут быстрее освоиться на сайте MQL5.community и позволят в полной мере воспользоваться доступными функциональными возможностями.
 
ROMAN KIVERIN #:

İyi günler Arkadaşlar!

Ben delicesine aptalım, bu yüzden hemen domates atmayın.

Bu şey genel olarak neden gerekli? Sır değilse tabii.

Hepinize teşekkür ederim!

Nasıl düzeltileceğini ve neyin düzeltildiğini bilen var mı? Neden içerik menüsünde böyle bir öğe yok?

Bir resim ararken yazı düzenlemeyi durdurdu.

Ugh, sonunda soruyu sordum! Yaşasın dostlar!

12345
Yeni yorum