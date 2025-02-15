"MQL5.community - Kullanıcı Notu" makalesi için tartışma - sayfa 5
Bir "ticaret hesabı" hakkında konuştuğunuzu varsayacağım, bu yüzden komisyoncunuzla iletişime geçin. Paranızı çekmekle ilgili ayrıntıları size yalnızca onlar sağlayabilir.
şifremi değiştirmeme rağmen giriş başarısız oldu "yanlış giriş / şifre"
Kullanıcı adınız"moazzamiqbal","Moazzam Iqbal" değil.
İyi günler arkadaşlar!
Ben delicesine aptalım, bu yüzden hemen domates atmayın.
Genel olarak bu şeyin amacı nedir? Sır değilse tabii ki.
Hepinize teşekkür ederim!
Çünkü bir sürü temel soru var ve cevap için 100 konu başlığı oluşturuyor, hangi cevaplar bu makalede.
Örneğin, her gün "İdare ile nasıl iletişime geçilir?" başlıkları oluşturuyorlar ama işte cevaplar ve bunun gibi birçok konu var.
https://www.mql5.com/ru/articles/24#servicedesk
Nasıl düzeltileceğini ve neyin düzeltildiğini bilen var mı? Neden içerik menüsünde böyle bir öğe yok?
Bir resim ararken yazı düzenlemeyi durdurdu.
Ugh, sonunda soruyu sordum! Yaşasın dostlar!