Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasEstadísticaDistribución chi-cuadrado no centralMathMomentsNoncentralChiSquare 

MathMomentsNoncentralChiSquare

Calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la  distribución chi-cuadrado no central con los parámetros nu y sigma.

double  MathMomentsNoncentralChiSquare(
   const double  nu,             // parámetro de distribución (número de grados de libertad)
   const double  sigma,          // parámetro de no-centralidad
   double&       mean,           // variable para el valor medio
   double&       variance,       // variable para la varianza  
   double&       skewness,       // variable para el coeficiente de asimetría
   double&       kurtosis,       // variable para la curtosis
   int&          error_code      // variable para el código de error
   );

Parámetros

nu

[in]   Parámetro de distribución (número de grados de libertad).

sigma

[in]  Parámetro de no-centralidad.

mean

[out]  Variable para  obtener el valor medio.

variance

[out]  Variable para  obtener la varianza.

skewness

[out]  Variable para  obtener el coeficiente de asimetría.

kurtosis

[out]  Variable para  obtener la curtosis.

error_code

[out]  Variable para obtener el código de error.

Valor devuelto

Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.