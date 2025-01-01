DokümantasyonBölümler
Bir rassal x değişkeni için ki-kare dağılımının olasılık fonksiyonunu nu parametresine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathCumulativeDistributionChiSquare(
   const double  x,             // rassal değişkenin değeri
   const double  nu,            // dağılım parametresi (serbestlik derecesi)
   const bool    tail,          // hesplama bayrağı, 'true' ise, x'i aşmayan rassal değişkenin olasılığı hesaplanır
   const bool    log_mode,      // değerin logaritmasını hesapla. log_mode=true ise, olasılığın doğal logaritması hesaplanır
   int&          error_code     // hata kodu değişkeni
   );

double  MathCumulativeDistributionChiSquare(
   const double  x,             // rassal değişkenin değeri
   const double  nu,            // dağılım parametresi (serbestlik derecesi)
   int&          error_code     // hata kodu değişkeni
   );

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için ki-kare dağılımının olasılık fonksiyonunu nu parametresine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekipchisq() fonksiyonunun analoğu

bool  MathCumulativeDistributionChiSquare(
   const double& x[],            // rassal değişkenin değerlerini içeren dizi
   const double  nu,             // dağılım parametresi (serbestlik derecesi)
   const bool    tail,           // hesplama bayrağı, 'true' ise, x'i aşmayan rassal değişkenin olasılığı hesaplanır
   const bool    log_mode,       // değerin logaritmasını hesapla. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır
   double&       result[]        //olasılık fonksiyonu değerlerinin dizisi
   );

bool  MathCumulativeDistributionChiSquare(
   const double& x[],            // rassal değişkenin değerlerini içeren dizi
   const double  nu,             // dağılım parametresi (serbestlik derecesi)
   double&       result[]        //olasılık fonksiyonu değerlerinin dizisi
   );

Parametreler

x

[in]  Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in]  Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

nu

[in]  Dağılım parametresi (serbestlik derecesi).

tail

[in]  hesaplama bayrağı. 'true' ise, olasılık rassal değişkenin x'i aşmayan değerleri için hesaplanır.

log_mode

[in]  Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır

error_code

[out]  Hata kodu değişkeni.

result[]

[out]  Olasılık fonksiyonunun değerlerinin dizisi.