신호는 바가 닫히는 순간에 형성됩니다. 포지션 개설 신호는 PriceChannel_Stop 지표의 색상이 변경되는 것입니다.

생성된 Expert Advisor가 올바르게 작동하려면 terminal_data_folder\MQL5\Indicators에 PriceChannel_Stop.ex5 지표의 컴파일된 파일이 있어야 합니다.

이 거래 신호 모듈을 기반으로 거래 로봇을 만드는 과정은 특이한 점이 없으며"초보자를위한 MQL5 마법사" 문서에 자세히 설명되어 있습니다. 거래 신호 모듈을 구축하는 일반적인 아이디어는"세마포어 지표를 사용하는 가장 간단한 거래 시스템" 문서에 나와 있습니다.

아래 테스트에서는 전문가 조언자의 기본 입력 매개변수를 사용했습니다. 손절 및 이익실현은 테스트에 사용되지 않았습니다.

그림 1. 차트상의 거래 예시

2011년 USDCHF H4에 대한 테스트 결과:

그림 2. 테스트 결과 그래프

참고: